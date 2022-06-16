https://ria.ru/20220616/melnik-1795640090.html

Посол Украины потребовал у Шольца оружие взамен на статус "миротворца"

Посол Украины потребовал у Шольца оружие взамен на статус "миротворца" - РИА Новости, 16.06.2022

Посол Украины потребовал у Шольца оружие взамен на статус "миротворца"

На фоне поездки премьер-министра Италии Марио Драги, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Киев украинский посол в Берлине... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T08:56

2022-06-16T08:56

2022-06-16T10:33

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На фоне поездки премьер-министра Италии Марио Драги, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Киев украинский посол в Берлине Андрей Мельник в эфире телеканала RTL News выступил с очередными требованиями.По словам Мельника, председатель федерального правительства ФРГ не должен упустить "историческую возможность" поддержать киевский режим всеми доступными способами, чтобы заслужить статус миротворца. Так, в списке требований посла — немедленное одобрение членства в Евросоюзе и поставки тяжелого вооружения."Мы хотим, чтобы глава правительства Германии без всяких "если" и "но" пообещал, что предоставит статус кандидата в члены ЕС и обеспечит единогласное принятие Европейским советом этого исторического решения на следующей неделе", — высказался Мельник.Дипломат настаивает, что Шольцу пора "перепрыгнуть через тень сомнения" и направить на Украину "все доступные ресурсы из запасов бундесвера и военных заводов". Кроме того, он считает, что именно ФРГ обязана "воспользоваться этой исторической возможностью, чтобы сыграть ведущую роль в Европе" в вопросе помощи режиму Зеленского.Драги, Макрон и Шольц прибыли в Киев сегодня утром, сообщили СМИ, опубликовавшие их фото в поезде. Никакой официальной информации об этом визите по соображениям безопасности заранее не распространяли.

https://ria.ru/20220615/zelenskiy-1795395879.html

https://ria.ru/20220615/frantsiya-1795613360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, германия, украина, киев, европейский совет, евросоюз