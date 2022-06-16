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Посол Украины потребовал у Шольца оружие взамен на статус "миротворца" - РИА Новости, 16.06.2022
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Посол Украины потребовал у Шольца оружие взамен на статус "миротворца"
Посол Украины потребовал у Шольца оружие взамен на статус "миротворца" - РИА Новости, 16.06.2022
Посол Украины потребовал у Шольца оружие взамен на статус "миротворца"
На фоне поездки премьер-министра Италии Марио Драги, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Киев украинский посол в Берлине... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T08:56
2022-06-16T10:33
в мире
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европейский совет
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На фоне поездки премьер-министра Италии Марио Драги, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Киев украинский посол в Берлине Андрей Мельник в эфире телеканала RTL News выступил с очередными требованиями.По словам Мельника, председатель федерального правительства ФРГ не должен упустить "историческую возможность" поддержать киевский режим всеми доступными способами, чтобы заслужить статус миротворца. Так, в списке требований посла — немедленное одобрение членства в Евросоюзе и поставки тяжелого вооружения."Мы хотим, чтобы глава правительства Германии без всяких "если" и "но" пообещал, что предоставит статус кандидата в члены ЕС и обеспечит единогласное принятие Европейским советом этого исторического решения на следующей неделе", — высказался Мельник.Дипломат настаивает, что Шольцу пора "перепрыгнуть через тень сомнения" и направить на Украину "все доступные ресурсы из запасов бундесвера и военных заводов". Кроме того, он считает, что именно ФРГ обязана "воспользоваться этой исторической возможностью, чтобы сыграть ведущую роль в Европе" в вопросе помощи режиму Зеленского.Драги, Макрон и Шольц прибыли в Киев сегодня утром, сообщили СМИ, опубликовавшие их фото в поезде. Никакой официальной информации об этом визите по соображениям безопасности заранее не распространяли.
https://ria.ru/20220615/zelenskiy-1795395879.html
https://ria.ru/20220615/frantsiya-1795613360.html
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в мире, германия, украина, киев, европейский совет, евросоюз
08:56 16.06.2022 (обновлено: 10:33 16.06.2022)
 
Посол Украины потребовал у Шольца оружие взамен на статус "миротворца"

RTL News: посол Украины в ФРГ Мельник вновь потребовал от Шольца оружие и членство в ЕС

© AP Photo / Michael SohnПосол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага
Посол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Посол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На фоне поездки премьер-министра Италии Марио Драги, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Киев украинский посол в Берлине Андрей Мельник в эфире телеканала RTL News выступил с очередными требованиями.
По словам Мельника, председатель федерального правительства ФРГ не должен упустить "историческую возможность" поддержать киевский режим всеми доступными способами, чтобы заслужить статус миротворца. Так, в списке требований посла — немедленное одобрение членства в Евросоюзе и поставки тяжелого вооружения.
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"Мы хотим, чтобы глава правительства Германии без всяких "если" и "но" пообещал, что предоставит статус кандидата в члены ЕС и обеспечит единогласное принятие Европейским советом этого исторического решения на следующей неделе", — высказался Мельник.
Дипломат настаивает, что Шольцу пора "перепрыгнуть через тень сомнения" и направить на Украину "все доступные ресурсы из запасов бундесвера и военных заводов". Кроме того, он считает, что именно ФРГ обязана "воспользоваться этой исторической возможностью, чтобы сыграть ведущую роль в Европе" в вопросе помощи режиму Зеленского.
Драги, Макрон и Шольц прибыли в Киев сегодня утром, сообщили СМИ, опубликовавшие их фото в поезде. Никакой официальной информации об этом визите по соображениям безопасности заранее не распространяли.
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