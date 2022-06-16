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"Гекса" начнет в Тверской области производство нетканых материалов - РИА Новости, 16.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220616/materialy-1795891781.html
"Гекса" начнет в Тверской области производство нетканых материалов
"Гекса" начнет в Тверской области производство нетканых материалов - РИА Новости, 16.06.2022
"Гекса" начнет в Тверской области производство нетканых материалов
ООО "Гекса – нетканые материалы" реализует в Тверской области проект по производству нетканых материалов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:36
2022-06-16T18:36
тверская область
игорь руденя
тверская область
экономика
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. ООО "Гекса – нетканые материалы" реализует в Тверской области проект по производству нетканых материалов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соглашение о намерениях по реализации инфраструктурного проекта подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя и заместитель генерального директора компании Виктория Бунина.На базе Торопецкого филиала компании в Тверской области будет реализован инфраструктурный проект, предусматривающий создание новых рабочих мест и развитие кооперационных связей с предприятиями тверского региона.Правительство Тверской области и руководство компании планируют проработать вопрос предоставления возможности сотрудникам предприятия приобретать жильё в ипотеку по специальным программам, предусматривающим субсидирование процентной ставки, отметили в пресс-службе.Компания "Гекса – нетканые материалы" осуществляет деятельность на территории Тверской области с 2004 года. Сегодня на предприятии работает более 1 тысячи человек. Производственная мощность Торопецкого филиала компании составляет более 3 миллионов изделий медицинского назначения в год. В ближайшее время планируется запустить третью линию производства, что позволит на 35% увеличить объем выпускаемой продукции.
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игорь руденя, тверская область, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
18:36 16.06.2022
 

"Гекса" начнет в Тверской области производство нетканых материалов

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель генерального директора компании Виктория Бунина на ПМЭФ-2022
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель генерального директора компании Виктория Бунина на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель генерального директора компании Виктория Бунина на ПМЭФ-2022
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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. ООО "Гекса – нетканые материалы" реализует в Тверской области проект по производству нетканых материалов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соглашение о намерениях по реализации инфраструктурного проекта подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя и заместитель генерального директора компании Виктория Бунина.
На базе Торопецкого филиала компании в Тверской области будет реализован инфраструктурный проект, предусматривающий создание новых рабочих мест и развитие кооперационных связей с предприятиями тверского региона.
Правительство Тверской области и руководство компании планируют проработать вопрос предоставления возможности сотрудникам предприятия приобретать жильё в ипотеку по специальным программам, предусматривающим субсидирование процентной ставки, отметили в пресс-службе.
Компания "Гекса – нетканые материалы" осуществляет деятельность на территории Тверской области с 2004 года. Сегодня на предприятии работает более 1 тысячи человек. Производственная мощность Торопецкого филиала компании составляет более 3 миллионов изделий медицинского назначения в год. В ближайшее время планируется запустить третью линию производства, что позволит на 35% увеличить объем выпускаемой продукции.
В Тверской области реализуют крупный инвестпроект в сфере IT - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 16:41Тверская область
В Тверской области реализуют крупный инвестпроект в сфере IT
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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