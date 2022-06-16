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"Гекса" начнет в Тверской области производство нетканых материалов
"Гекса" начнет в Тверской области производство нетканых материалов - РИА Новости, 16.06.2022
"Гекса" начнет в Тверской области производство нетканых материалов
ООО "Гекса – нетканые материалы" реализует в Тверской области проект по производству нетканых материалов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:36
2022-06-16T18:36
2022-06-16T18:36
тверская область
игорь руденя
тверская область
экономика
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. ООО "Гекса – нетканые материалы" реализует в Тверской области проект по производству нетканых материалов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соглашение о намерениях по реализации инфраструктурного проекта подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя и заместитель генерального директора компании Виктория Бунина.На базе Торопецкого филиала компании в Тверской области будет реализован инфраструктурный проект, предусматривающий создание новых рабочих мест и развитие кооперационных связей с предприятиями тверского региона.Правительство Тверской области и руководство компании планируют проработать вопрос предоставления возможности сотрудникам предприятия приобретать жильё в ипотеку по специальным программам, предусматривающим субсидирование процентной ставки, отметили в пресс-службе.Компания "Гекса – нетканые материалы" осуществляет деятельность на территории Тверской области с 2004 года. Сегодня на предприятии работает более 1 тысячи человек. Производственная мощность Торопецкого филиала компании составляет более 3 миллионов изделий медицинского назначения в год. В ближайшее время планируется запустить третью линию производства, что позволит на 35% увеличить объем выпускаемой продукции.
https://ria.ru/20220616/investproekt-1795821616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. ООО "Гекса – нетканые материалы" реализует в Тверской области проект по производству нетканых материалов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соглашение о намерениях по реализации инфраструктурного проекта подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя
и заместитель генерального директора компании Виктория Бунина.
На базе Торопецкого филиала компании в Тверской области будет реализован инфраструктурный проект, предусматривающий создание новых рабочих мест и развитие кооперационных связей с предприятиями тверского региона.
Правительство Тверской области и руководство компании планируют проработать вопрос предоставления возможности сотрудникам предприятия приобретать жильё в ипотеку по специальным программам, предусматривающим субсидирование процентной ставки, отметили в пресс-службе.
Компания "Гекса – нетканые материалы" осуществляет деятельность на территории Тверской области с 2004 года. Сегодня на предприятии работает более 1 тысячи человек. Производственная мощность Торопецкого филиала компании составляет более 3 миллионов изделий медицинского назначения в год. В ближайшее время планируется запустить третью линию производства, что позволит на 35% увеличить объем выпускаемой продукции.