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Сотрудники SpaceX готовят письмо-жалобу на поведение Маска, пишут СМИ
Сотрудники SpaceX готовят письмо-жалобу на поведение Маска, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2022
Сотрудники SpaceX готовят письмо-жалобу на поведение Маска, пишут СМИ
Сотрудники SpaceX работают над коллективной жалобой руководству на основателя и владельца компании Илона Маска, сообщает издание The Verge. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T22:40
2022-06-16T22:40
2022-06-16T22:40
в мире
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илон маск
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА новости. Сотрудники SpaceX работают над коллективной жалобой руководству на основателя и владельца компании Илона Маска, сообщает издание The Verge."Поведение Илона на публичной арене часто отвлекает и вызывает чувство стыда, особенно в последние недели", - цитирует письмо, которое циркулирует во внутреннем чате компании, издание The Verge.Его авторы указывают, что Маск считается "лицом" SpaceX и каждая публикация им в соцсетях фактически может восприниматься как позиция всей компании. "Крайне важно, чтобы наши команды и наши потенциальные сотрудники понимали, что его сообщения не отражают нашу работу, нашу миссию и наши ценности", - говорится в открытом письме, которое, как ожидается, также будет направлено президенту SpaceX Гвинн Шотвелл.В число поводов для недовольства поведением Маска вошли обвинения в его адрес в сексуальных домогательствах. Маск ранее категорически отверг их, однако его грубая реакция на них в соцсетях и сообщения СМИ о выплате четверти миллиона долларов обвинившей его стюардессе за молчание, вызвали широкий общественный резонанс.Как сообщает издание, авторы письма выдвигают руководству компании три пути решения ситуации: публично осудить поведение Маска в Twitter, соцсети, владельцем которой он собирается стать в скором времени, приводить руководителей компании к ответственности за плохое поведение также, как это делается в отношении других сотрудников, а также "четко определить, что означают заявленные компанией принципы "неприятия плохого поведения" и равной ответственности и придерживаться их".Издание сообщает, что ей не удалось связаться с сотрудниками, опубликовавшими письмо, а сбор претензий велся в том числе анонимно.Маск основал компанию SpaceX в 2002 году. Сегодня число ее сотрудников превышает 12 тысяч человек, компания осуществляет грузовые и пилотируемые полеты по контракту с НАСА, а также производит запуски коммерческих спутников. Маск неоднократно заявлял, что его целью является популяризация космических путешествий, а также колонизация Марса. Для этого SpaceX создаёт космический корабль Starship.
https://ria.ru/20220615/twitter-1795564090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марс, spacex, наса, илон маск
Сотрудники SpaceX готовят письмо-жалобу на поведение Маска, пишут СМИ
The Verge: сотрудники готовят открытое письмо-жалобу на поведение Илона Маска
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА новости.
Сотрудники SpaceX работают над коллективной жалобой руководству на основателя и владельца компании Илона Маска, сообщает
издание The Verge.
"Поведение Илона на публичной арене часто отвлекает и вызывает чувство стыда, особенно в последние недели", - цитирует письмо, которое циркулирует во внутреннем чате компании, издание The Verge.
Его авторы указывают, что Маск считается "лицом" SpaceX
и каждая публикация им в соцсетях фактически может восприниматься как позиция всей компании. "Крайне важно, чтобы наши команды и наши потенциальные сотрудники понимали, что его сообщения не отражают нашу работу, нашу миссию и наши ценности", - говорится в открытом письме, которое, как ожидается, также будет направлено президенту SpaceX Гвинн Шотвелл.
В число поводов для недовольства поведением Маска вошли обвинения в его адрес в сексуальных домогательствах. Маск ранее категорически отверг их, однако его грубая реакция на них в соцсетях и сообщения СМИ о выплате четверти миллиона долларов обвинившей его стюардессе за молчание, вызвали широкий общественный резонанс.
Как сообщает издание, авторы письма выдвигают руководству компании три пути решения ситуации: публично осудить поведение Маска в Twitter, соцсети, владельцем которой он собирается стать в скором времени, приводить руководителей компании к ответственности за плохое поведение также, как это делается в отношении других сотрудников, а также "четко определить, что означают заявленные компанией принципы "неприятия плохого поведения" и равной ответственности и придерживаться их".
Издание сообщает, что ей не удалось связаться с сотрудниками, опубликовавшими письмо, а сбор претензий велся в том числе анонимно.
Маск основал компанию SpaceX в 2002 году. Сегодня число ее сотрудников превышает 12 тысяч человек, компания осуществляет грузовые и пилотируемые полеты по контракту с НАСА
, а также производит запуски коммерческих спутников. Маск неоднократно заявлял, что его целью является популяризация космических путешествий, а также колонизация Марса
. Для этого SpaceX создаёт космический корабль Starship.