https://ria.ru/20220616/marshrut-1795790742.html
Ростуризм запускает маршрут по местам отдыха Владимира Путина
Ростуризм запускает маршрут по местам отдыха Владимира Путина - РИА Новости, 16.06.2022
Ростуризм запускает маршрут по местам отдыха Владимира Путина
Ростуризм запускает новый национальный туристический маршрут по местам отдыха Владимира Путина, рассказала глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:00
2022-06-16T18:00
2022-06-16T18:00
туризм
красноярский край
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
саяно-шушенская гэс
республика хакасия
республика тыва
маршруты
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ростуризм запускает новый национальный туристический маршрут по местам отдыха Владимира Путина, рассказала глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума."Это абсолютно особенный маршрут, у которого действительно нет аналогов. Он пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии и Тывы, и называется "Сибирские каникулы". В нем соединились и невероятно красивая природа, и очень яркая этника сибирских народов, и уникальные артефакты — золото скифов, усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, культовые места буддизма в Тыве. Включили в маршрут и чудо инженерной мысли — Саяно-Шушенскую ГЭС", — уточнила Догузова.По ее словам, первые группы путешественников поедут по маршруту уже в июле. Продолжительность тура составит восемь дней, а протяженность — около 1,2 тысячи километров.Помимо "Сибирских каникул", Ростуризм представил также еще четыре нацмаршрута: "Государева дорога" между Санкт-Петербургом и Москвой, "Жигулевские выходные" в Самарской области, "Кузбасс — огонь в сердце" в Кемеровской и "Здесь начинается день" на Сахалине. В ведомстве уточнили, что в настоящее время в работе находится еще 24."Каждый из них после запуска будет продолжать развиваться и обустраиваться. В этом году на это выделено 1,2 миллиарда рублей, в следующем – уже 3,1 миллиарда. На маршрутах можно будет воспользоваться либо услугами туроператора, либо поехать самостоятельно", — уточнили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20220616/keshbek-1795784603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), саяно-шушенская гэс, республика хакасия, республика тыва, маршруты, владимир путин, новости - туризм, туризм, туристы, россия, отдых
Ростуризм запускает маршрут по местам отдыха Владимира Путина
Ростуризм запускает туристический маршрут по местам отдыха президента Владимира Путина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ростуризм запускает новый национальный туристический маршрут по местам отдыха Владимира Путина, рассказала глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Это абсолютно особенный маршрут, у которого действительно нет аналогов. Он пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии и Тывы, и называется "Сибирские каникулы". В нем соединились и невероятно красивая природа, и очень яркая этника сибирских народов, и уникальные артефакты — золото скифов, усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, культовые места буддизма в Тыве. Включили в маршрут и чудо инженерной мысли — Саяно-Шушенскую ГЭС", — уточнила Догузова.
По ее словам, первые группы путешественников поедут по маршруту уже в июле. Продолжительность тура составит восемь дней, а протяженность — около 1,2 тысячи километров.
Помимо "Сибирских каникул", Ростуризм представил также еще четыре нацмаршрута: "Государева дорога" между Санкт-Петербургом и Москвой, "Жигулевские выходные" в Самарской области, "Кузбасс — огонь в сердце" в Кемеровской и "Здесь начинается день" на Сахалине. В ведомстве уточнили, что в настоящее время в работе находится еще 24.
"Каждый из них после запуска будет продолжать развиваться и обустраиваться. В этом году на это выделено 1,2 миллиарда рублей, в следующем – уже 3,1 миллиарда. На маршрутах можно будет воспользоваться либо услугами туроператора, либо поехать самостоятельно", — уточнили в пресс-службе ведомства.