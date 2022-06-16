https://ria.ru/20220616/marinina-1795146469.html

Биография Александры Марининой

Биография Александры Марининой - РИА Новости, 16.06.2022

Биография Александры Марининой

Российская писательница Александра Маринина (настоящее имя – Марина Анатольевна Алексеева) родилась 16 июня 1957 года во Львове (Украина) в семье потомственных... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T01:42

2022-06-16T01:42

2022-06-16T01:42

справки

александра маринина (марина алексеева)

львов

россия

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Российская писательница Александра Маринина (настоящее имя – Марина Анатольевна Алексеева) родилась 16 июня 1957 года во Львове (Украина) в семье потомственных юристов. Ее детство прошло в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), затем семья переехала в Москву. В 1979 году окончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и получила распределение в Академию МВД СССР. Служебную карьеру начала с должности лаборанта, в 1980 году была назначена на должность научного сотрудника. Занималась изучением личности преступника с аномалиями психики, а также преступника, совершившего повторные насильственные преступления. В 1986 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: "Личность осужденного за насильственные преступления и предупреждение специального рецидива". Кандидат юридических наук.С 1987 года занималась анализом и прогнозированием преступности. Имеет более 30 научных трудов, в том числе монографию Crime and Crime Prevention in Moscow, изданную Римским межрегиональным институтом ООН по проблемам преступности и правосудия (UNICRI). С 1994 года работала в Московском юридическом институте (ныне университет) МВД России. В феврале 1998 года вышла в отставку в звании подполковника милиции.В 1991 году с публикации в журнале "Милиция" детективной повести "Шестикрылый серафим", написанной в соавторстве с коллегой Александром Горкиным, началась литературная деятельность Марининой. Псевдоним сложился из имен соавторов, но впоследствии закрепился за писательницей.Вскоре Александра Маринина написала уже собственную книгу. В журнале "Милиция" ее по-прежнему печатали. В конце 1994 года к ней почти одновременно обратились из издательств "Локид" и "Эксмо" с предложением печатать ее детективы отдельными книгами.Начиная с 1992 года, писательница создала цикл детективных романов, основным персонажем которых стала оперуполномоченный московского уголовного розыска Анастасия Каменская.Александра Маринина также является автором ряда других детективов ("Замена объекта", "Фантом памяти", "Пружина для мышеловки", "Чувство льда", трилогия "Оборванные нити" и др.), произведений в жанре семейной саги ("Благие намерения", "Дорога", "Ад"), а также нескольких пьес. С 1998 года произведения Марининой стали переводиться и издаваться в более чем 25 странах мира. В 2022 году в свет вышла новая книга Александры Марининой "Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии", в которой автор ушла от детективного жанра и легко и доступно раскрыла основные сюжеты британской истории.Цикл романов об Анастасии Каменской начали экранизировать в 1999 году. На телеэкране Каменскую воплотила народная артистка России Елена Яковлева. По мотивам 28 произведений было создано шесть телевизионных сериалов "Каменская", которые демонстрировались по национальному российскому телевидению, а также в Латвии, Украине, Германии, Франции.В 2015 году на экраны вышел сериал по одноименному роману Александры Марининой "Взгляд из вечности". По данным Российской книжной палаты, Маринина стабильно входит в двадцатку наиболее издаваемых в России авторов. Написала более 50 детективных романов. Суммарный тираж ее книг превысил 50 миллионов экземпляров.Лауреат премии МВД России за лучшее произведение о работе российской милиции (1995, за книги "Смерть ради смерти" и "Игра на чужом поле").Замужем за полковником милиции Сергеем Заточным.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, александра маринина (марина алексеева), львов, россия