https://ria.ru/20220520/marinina-1789510508.html

Я честная пенсионерка: Александра Маринина — о кризисах, муже и новой книге

Я честная пенсионерка: Александра Маринина — о кризисах, муже и новой книге - РИА Новости, 20.05.2022

Я честная пенсионерка: Александра Маринина — о кризисах, муже и новой книге

Королева детектива Александра Маринина удивила читателей литературным экспериментом. Создатель Насти Каменской написала книгу об Англии, где легко и доступно... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T08:00

2022-05-20T08:00

2022-05-20T08:10

культура

настя каменских

александра маринина (марина алексеева)

что почитать

детектив

литература

книги

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. Королева детектива Александра Маринина удивила читателей литературным экспериментом. Создатель Насти Каменской написала книгу об Англии, где легко и доступно раскрыла основные сюжеты британской истории. Зачем она изменила привычному амплуа, а также о заботливом муже, неумении готовить и преодолении творческих кризисов писательница рассказала в интервью РИА Новости.— Вы не первый раз пытаетесь уйти от детективного жанра, но читателям это не всегда нравится. Почему снова решили рискнуть?— Насчет поклонников "Каменской" — это правда. Каждая книга, которая выходит за рамки заданного в прошлом жанра, вызывает бурю гнева и негодования. Но что делать? Я не наемный работник. Я честная пенсионерка, которая может позволить себе делать то, что ей хочется и интересно. "Шпаргалку для ленивых любителей истории" начала писать для себя и знакомых, которые тоже любят книги, фильмы и сериалы из английской истории, но путаются в именах и событиях. Поэтому стиль был выбран совершенно фривольный, с юмором. Когда было готово страниц 40, мне позвонили из издательства и предложили опубликовать материал, как закончу.— Правда, что для детективов не берете реальные случаи, чтобы не создавать наглядное пособие для потенциальных преступников?— Действительно не беру, но по другой причине. Для реальных случаев существует журналистика. Книга задумывается не для того, чтобы рассказать о преступлении, а чтобы поговорить о какой-то проблеме, идее, судьбе, личной драме. И потом я конструирую преступление, на фоне которого это удобно показывать.— Очень любопытная идея, кстати, в последней книге про Каменскую "Отдаленные последствия". Героиня, получив долгожданную свободу, выйдя на пенсию, начинает преподавать литературу в музыкальной школе. Что бы вы посоветовали людям в подобной ситуации, как открыть новую страницу, когда закрывается одна дверь?— Двери открываются очень просто: об этом у меня лет двадцать назад написан роман "Незапертая дверь". Их надо толкать — не факт, что окажутся заперты. Нужно пробовать одно, другое, третье и смотреть, что придется по душе, что доступно по способностям, что вызывает интерес и приносит удовольствие.— А что бы вам еще хотелось попробовать? Хотелки из детства какие-то остались?— Хотелок из детства нет никаких: я была очень приземленным ребенком, совершенно лишенным романтизма и мечтательности. И, кстати, такая по-прежнему. Я не мечтаю — я пробую.— У вас много хобби: йога, фламенко, вышивание, коллекционирование колокольчиков. Что из этого актуально сейчас?— Только колокольчики. Все эти вещи мне были нужны в период творческого застоя, когда в течение двух лет я ничего не писала и была уверена, что никогда не вернусь к литературе. Из этого болота мне надо было как-то себя вытаскивать. Любое занятие — механическое, ручное, интеллектуальное — активизирует участки мозга, которые до этого спали. Чтобы разбудить мозг и заставить его работать, я занялась вышивкой, нашла педагога по фламенко и пошла на йогу. За два года вытащила себя благодаря этому. Но когда снова начала писать, времени на это не осталось.— Вы неоднократно говорили, что муж сыграл большую роль в вашем становлении как писателя. Чем именно он помог?— Был достаточно долгий период, когда мы не могли быть вместе. Чтобы от грусти-печали отвлечься, я, помимо службы в МВД, развлекала себя сочинением книг. Иначе вряд ли начала бы писать.У него большой опыт оперативной работы, он был моим первым и самым главным консультантом. Пока я писала о милиции, в которой мы оба служили. О полиции он может подсказать не всегда.— А когда у вас творческий полет и уходите в работу с головой, помогает с хозяйством, бытом?— Мне очень стыдно признаться, но это полностью на нем, всегда так и было. Я этим не занимаюсь вообще! Он может посоветоваться только, например, какую сервисную компанию выбрать. Муж очень обо мне заботится, изо всех сил старается создать максимально комфортные условия.— Ну готовите хотя бы иногда что-то?— Нет, даже забыла, как кухонный нож держать. Я в этом смысле полностью как Настя Каменская.— В ней есть что-то автобиографическое?— Психологически — да, прототипом являюсь я сама, а биографически это вымышленный персонаж. То, что мы обе учились на юрфаке МГУ, — единственное совпадение.— Читатель часто романтизирует писателя — кажется, что пишете за дубовым столом, при тусклом свете лампы, с собакой, на природе. А как на самом деле?­— Примитивно просто: подъем, две чашки кофе, полтора часа гимнастики и тренировок, завтрак. И села — или за ноутбук, или за блокнот, если нужно что-то систематизировать. Поскольку я немолодая женщина и жаворонок, эффективно могу работать только до обеда, посвящаю этому часа четыре, не больше. После этого читаю книги, тренирую мозг, решаю головоломки. Ни дачи, ни загородного дома у меня нет — живу в центре Москвы, в "каменном мешке", а собака есть, да.— Вы часто повторяете, что вы с мужем пенсионеры, и при этом столько любви вкладываете в это слово, что кажется, для вас сейчас действительно лучший период жизни.— Конечно! Самое лучшее время! У тебя уже нет начальников, ты никому ничего не должен. Чем старше становишься, тем меньше вокруг людей, которые смеют тебе указывать и делать замечания, начинаешь давить авторитетом прожитых лет, что очень удобно. Но мне несказанно повезло, так как есть гонорары, на которые я живу. Если бы только на пенсию, вряд ли жизнь казалась настолько замечательной.

https://ria.ru/20220420/knigi-1784314735.html

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

настя каменских, александра маринина (марина алексеева), что почитать, детектив, литература, книги