08:00 20.05.2022 (обновлено: 08:10 20.05.2022)
Я честная пенсионерка: Александра Маринина — о кризисах, муже и новой книге
© Фото предоставлено пресс-службой издательства "Эксмо"Александра Маринина
© Фото предоставлено пресс-службой издательства "Эксмо"
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. Королева детектива Александра Маринина удивила читателей литературным экспериментом. Создатель Насти Каменской написала книгу об Англии, где легко и доступно раскрыла основные сюжеты британской истории. Зачем она изменила привычному амплуа, а также о заботливом муже, неумении готовить и преодолении творческих кризисов писательница рассказала в интервью РИА Новости.
— Вы не первый раз пытаетесь уйти от детективного жанра, но читателям это не всегда нравится. Почему снова решили рискнуть?
— Насчет поклонников "Каменской" — это правда. Каждая книга, которая выходит за рамки заданного в прошлом жанра, вызывает бурю гнева и негодования. Но что делать? Я не наемный работник. Я честная пенсионерка, которая может позволить себе делать то, что ей хочется и интересно.
© Фото предоставлено пресс-службой издательства "Эксмо"Александра Маринина. "Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии"
© Фото предоставлено пресс-службой издательства "Эксмо"
Александра Маринина. "Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии"
"Шпаргалку для ленивых любителей истории" начала писать для себя и знакомых, которые тоже любят книги, фильмы и сериалы из английской истории, но путаются в именах и событиях. Поэтому стиль был выбран совершенно фривольный, с юмором. Когда было готово страниц 40, мне позвонили из издательства и предложили опубликовать материал, как закончу.
— Правда, что для детективов не берете реальные случаи, чтобы не создавать наглядное пособие для потенциальных преступников?
— Действительно не беру, но по другой причине. Для реальных случаев существует журналистика. Книга задумывается не для того, чтобы рассказать о преступлении, а чтобы поговорить о какой-то проблеме, идее, судьбе, личной драме. И потом я конструирую преступление, на фоне которого это удобно показывать.
© Фото предоставлено пресс-службой издательства "Эксмо"Александра Маринина
© Фото предоставлено пресс-службой издательства "Эксмо"
Александра Маринина
— Очень любопытная идея, кстати, в последней книге про Каменскую "Отдаленные последствия". Героиня, получив долгожданную свободу, выйдя на пенсию, начинает преподавать литературу в музыкальной школе. Что бы вы посоветовали людям в подобной ситуации, как открыть новую страницу, когда закрывается одна дверь?
— Двери открываются очень просто: об этом у меня лет двадцать назад написан роман "Незапертая дверь". Их надо толкать — не факт, что окажутся заперты. Нужно пробовать одно, другое, третье и смотреть, что придется по душе, что доступно по способностям, что вызывает интерес и приносит удовольствие.
— А что бы вам еще хотелось попробовать? Хотелки из детства какие-то остались?
— Хотелок из детства нет никаких: я была очень приземленным ребенком, совершенно лишенным романтизма и мечтательности. И, кстати, такая по-прежнему. Я не мечтаю — я пробую.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПисатель Александра Маринина во время работы 28-й Московской международной книжной выставки-ярмарки
Писатель Александра Маринина во время работы 28-й Московской международной книжной выставки-ярмарки
— У вас много хобби: йога, фламенко, вышивание, коллекционирование колокольчиков. Что из этого актуально сейчас?
— Только колокольчики. Все эти вещи мне были нужны в период творческого застоя, когда в течение двух лет я ничего не писала и была уверена, что никогда не вернусь к литературе. Из этого болота мне надо было как-то себя вытаскивать. Любое занятие — механическое, ручное, интеллектуальное — активизирует участки мозга, которые до этого спали. Чтобы разбудить мозг и заставить его работать, я занялась вышивкой, нашла педагога по фламенко и пошла на йогу. За два года вытащила себя благодаря этому. Но когда снова начала писать, времени на это не осталось.
© Фото предоставлено пресс-службой издательства "Эксмо"Александра Маринина
© Фото предоставлено пресс-службой издательства "Эксмо"
Александра Маринина
— Вы неоднократно говорили, что муж сыграл большую роль в вашем становлении как писателя. Чем именно он помог?
— Был достаточно долгий период, когда мы не могли быть вместе. Чтобы от грусти-печали отвлечься, я, помимо службы в МВД, развлекала себя сочинением книг. Иначе вряд ли начала бы писать.
У него большой опыт оперативной работы, он был моим первым и самым главным консультантом. Пока я писала о милиции, в которой мы оба служили. О полиции он может подсказать не всегда.
— А когда у вас творческий полет и уходите в работу с головой, помогает с хозяйством, бытом?
— Мне очень стыдно признаться, но это полностью на нем, всегда так и было. Я этим не занимаюсь вообще! Он может посоветоваться только, например, какую сервисную компанию выбрать. Муж очень обо мне заботится, изо всех сил старается создать максимально комфортные условия.
— Ну готовите хотя бы иногда что-то?
— Нет, даже забыла, как кухонный нож держать. Я в этом смысле полностью как Настя Каменская.
© Фото предоставлено пресс-службой издательства "Эксмо"Александра Маринина
© Фото предоставлено пресс-службой издательства "Эксмо"
Александра Маринина
— В ней есть что-то автобиографическое?
— Психологически — да, прототипом являюсь я сама, а биографически это вымышленный персонаж. То, что мы обе учились на юрфаке МГУ, — единственное совпадение.
— Читатель часто романтизирует писателя — кажется, что пишете за дубовым столом, при тусклом свете лампы, с собакой, на природе. А как на самом деле?
— Примитивно просто: подъем, две чашки кофе, полтора часа гимнастики и тренировок, завтрак. И села — или за ноутбук, или за блокнот, если нужно что-то систематизировать. Поскольку я немолодая женщина и жаворонок, эффективно могу работать только до обеда, посвящаю этому часа четыре, не больше. После этого читаю книги, тренирую мозг, решаю головоломки. Ни дачи, ни загородного дома у меня нет — живу в центре Москвы, в "каменном мешке", а собака есть, да.
© Фото предоставлено пресс-службой издательства "Эксмо"Александра Маринина
© Фото предоставлено пресс-службой издательства "Эксмо"
Александра Маринина
— Вы часто повторяете, что вы с мужем пенсионеры, и при этом столько любви вкладываете в это слово, что кажется, для вас сейчас действительно лучший период жизни.
— Конечно! Самое лучшее время! У тебя уже нет начальников, ты никому ничего не должен. Чем старше становишься, тем меньше вокруг людей, которые смеют тебе указывать и делать замечания, начинаешь давить авторитетом прожитых лет, что очень удобно. Но мне несказанно повезло, так как есть гонорары, на которые я живу. Если бы только на пенсию, вряд ли жизнь казалась настолько замечательной.