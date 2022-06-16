https://ria.ru/20220616/makron-1795945890.html

Запад договорился не поставлять Украине самолеты и танки, заявил Макрон

Запад договорился не поставлять Украине самолеты и танки, заявил Макрон - РИА Новости, 16.06.2022

Запад договорился не поставлять Украине самолеты и танки, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что страны Запада имеют договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности штурмовые... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T23:06

2022-06-16T23:06

2022-06-16T23:27

специальная военная операция на украине

в мире

олаф шольц

марио драги

владимир зеленский

италия

германия

украина

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что страны Запада имеют договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности штурмовые самолеты и танки, сообщает "Укринформ".По словам французского лидера, Киев в курсе этих договоренностей.Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг на Украину, где провели встречу с Владимиром Зеленским.Россия уже направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795759028.html

италия

германия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, олаф шольц, марио драги, владимир зеленский, италия, германия, украина, нато