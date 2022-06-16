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Запад договорился не поставлять Украине самолеты и танки, заявил Макрон - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/makron-1795945890.html
Запад договорился не поставлять Украине самолеты и танки, заявил Макрон
Запад договорился не поставлять Украине самолеты и танки, заявил Макрон - РИА Новости, 16.06.2022
Запад договорился не поставлять Украине самолеты и танки, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что страны Запада имеют договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности штурмовые... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T23:06
2022-06-16T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
марио драги
владимир зеленский
италия
германия
украина
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что страны Запада имеют договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности штурмовые самолеты и танки, сообщает "Укринформ".По словам французского лидера, Киев в курсе этих договоренностей.Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг на Украину, где провели встречу с Владимиром Зеленским.Россия уже направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, олаф шольц, марио драги, владимир зеленский, италия, германия, украина, нато
23:06 16.06.2022 (обновлено: 23:27 16.06.2022)
 
Запад договорился не поставлять Украине самолеты и танки, заявил Макрон

Укринформ: Макрон заявил, что Запад договорился не предоставлять Украине самолеты и танки

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские танки
Украинские танки - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские танки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что страны Запада имеют договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности штурмовые самолеты и танки, сообщает "Укринформ".

"Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией", — сказал он во время общения с украинскими журналистами.

По словам французского лидера, Киев в курсе этих договоренностей.
Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг на Украину, где провели встречу с Владимиром Зеленским.
Россия уже направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцМарио ДрагиВладимир ЗеленскийИталияГерманияУкраинаНАТО
 
 
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