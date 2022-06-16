23:06 16.06.2022 (обновлено: 23:27 16.06.2022)
Запад договорился не поставлять Украине самолеты и танки, заявил Макрон
Укринформ: Макрон заявил, что Запад договорился не предоставлять Украине самолеты и танки
© AP Photo / Francisco SecoУкраинские танки
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские танки. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что страны Запада имеют договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности штурмовые самолеты и танки, сообщает "Укринформ".
"Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией", — сказал он во время общения с украинскими журналистами.
По словам французского лидера, Киев в курсе этих договоренностей.
Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг на Украину, где провели встречу с Владимиром Зеленским.
Россия уже направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.