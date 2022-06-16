https://ria.ru/20220616/makron-1795871366.html
"Чума": французы пристыдили Макрона за эксплуатацию украинского народа
"Чума": французы пристыдили Макрона за эксплуатацию украинского народа - РИА Новости, 16.06.2022
"Чума": французы пристыдили Макрона за эксплуатацию украинского народа
Президент Франции Эммануэль Макрон использует совместный с премьером Италии и канцлером Германии визит на Украину как повод самоутвердиться накануне выборов в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:50
2022-06-16T17:50
2022-06-16T18:14
в мире
эммануэль макрон
марин ле пен
владимир зеленский
франция
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон использует совместный с премьером Италии и канцлером Германии визит на Украину как повод самоутвердиться накануне выборов в парламент. К такому выводу пришли читатели газеты Le Figaro.Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли на Украину, где обсудят помощь Киеву и перспективы вступления страны в ЕС.Многие комментаторы сошлись во мнении, что лидер республики эксплуатирует тему украинского кризиса в собственных политических целях."Макрон использует трагедию украинского народа в электоральных целях совершенно аморальным и бессовестным образом", — возмутился atetelbaum."Украина — хорошо, а когда мы поговорим о Франции? Мы не делали этого во время президентских выборов и не делаем этого во время выборов в законодательные органы. Франция не в счет, не так ли? Этот президент-манипулятор — чума для нашей страны", — написал SIG."Какой цирк! Это абсолютно жалко! Инструментализировать конфликт, чтобы изображать себя в центре избирательной кампании! Мне стыдно быть французом, когда я вижу презренного человека, который представляет нас в мире!" — высказался PCAR2."Зорро прибыл для своего "плана коммуникации"! Немного ветреной напыщенности, несколько "черчилльских" поз и хорошо оформленные фотографии для самодовольных французских СМИ, которые могут принести ему несколько дополнительных процентов от полезных дураков", — считает mitsu hirato."Сколько это будет нам стоить? И напомнит ли он Зеленскому о Минских соглашениях, которые тот попирал?" — поинтересовался tagarun.Ранее глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что поездка Эммануэля Макрона на встречу с Владимиром Зеленским — способ повлиять на выборы в парламент.По итогам первого тура в воскресенье левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получил 25,61% голосов, что почти равно результату коалиции президента "Вместе!" — 25,71% голосов. Во втором туре партии Макрона грозит потеря абсолютного большинства в парламенте.
https://ria.ru/20220616/trevoga-1795752929.html
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795854344.html
https://ria.ru/20220614/frantsiya-1795265706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, владимир зеленский, франция, санкции в отношении россии
17:50 16.06.2022 (обновлено: 18:14 16.06.2022)
"Чума": французы пристыдили Макрона за эксплуатацию украинского народа
Читатели Le Figaro назвали визит Макрона в Киев бессовестным пиаром накануне выборов
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон использует совместный с премьером Италии и канцлером Германии визит на Украину как повод самоутвердиться накануне выборов в парламент. К такому выводу пришли читатели газеты Le Figaro
.
Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц
и премьер-министр Италии Марио Драги
прибыли на Украину
, где обсудят помощь Киеву
и перспективы вступления страны в ЕС
.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что лидер республики эксплуатирует тему украинского кризиса в собственных политических целях.
"Макрон использует трагедию украинского народа в электоральных целях совершенно аморальным и бессовестным образом", — возмутился atetelbaum.
"Украина — хорошо, а когда мы поговорим о Франции
? Мы не делали этого во время президентских выборов и не делаем этого во время выборов в законодательные органы. Франция не в счет, не так ли? Этот президент-манипулятор — чума для нашей страны", — написал SIG.
"В прошлом волхвы приходили посмотреть на младенца Иисуса. Сегодня Гаспара, Бальтазара и Мельхиора заменяют Эммануэль, Марио и Олаф, которые едут к Зеленскому. Мирра, золото и ладан заменены танками, зенитными орудиями и ракетами", — заметил DidierLAGARDE.
"Какой цирк! Это абсолютно жалко! Инструментализировать конфликт, чтобы изображать себя в центре избирательной кампании! Мне стыдно быть французом, когда я вижу презренного человека, который представляет нас в мире!" — высказался PCAR2.
"Зорро прибыл для своего "плана коммуникации"! Немного ветреной напыщенности, несколько "черчилльских" поз и хорошо оформленные фотографии для самодовольных французских СМИ, которые могут принести ему несколько дополнительных процентов от полезных дураков", — считает mitsu hirato.
"Сколько это будет нам стоить? И напомнит ли он Зеленскому о Минских соглашениях, которые тот попирал?" — поинтересовался tagarun.
"Неужели вы думали, что он упустит возможность пощеголять (в военной форме, кто знает?) в качестве военного лидера, который никогда не носил никакой формы? Он мечтает стать Эйзенхауэром, хорошим военным лидером и государственным деятелем. Жаль, размерчик не тот", — посетовал Scrutator.
Ранее глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
заявила, что поездка Эммануэля Макрона
на встречу с Владимиром Зеленским
— способ повлиять на выборы в парламент.
По итогам первого тура в воскресенье левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона
получил 25,61% голосов, что почти равно результату коалиции президента "Вместе!" — 25,71% голосов. Во втором туре партии Макрона грозит потеря абсолютного большинства в парламенте.