https://ria.ru/20220616/makron-1795871366.html

"Чума": французы пристыдили Макрона за эксплуатацию украинского народа

"Чума": французы пристыдили Макрона за эксплуатацию украинского народа - РИА Новости, 16.06.2022

"Чума": французы пристыдили Макрона за эксплуатацию украинского народа

Президент Франции Эммануэль Макрон использует совместный с премьером Италии и канцлером Германии визит на Украину как повод самоутвердиться накануне выборов в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:50

2022-06-16T17:50

2022-06-16T18:14

в мире

эммануэль макрон

марин ле пен

владимир зеленский

франция

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон использует совместный с премьером Италии и канцлером Германии визит на Украину как повод самоутвердиться накануне выборов в парламент. К такому выводу пришли читатели газеты Le Figaro.Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли на Украину, где обсудят помощь Киеву и перспективы вступления страны в ЕС.Многие комментаторы сошлись во мнении, что лидер республики эксплуатирует тему украинского кризиса в собственных политических целях."Макрон использует трагедию украинского народа в электоральных целях совершенно аморальным и бессовестным образом", — возмутился atetelbaum."Украина — хорошо, а когда мы поговорим о Франции? Мы не делали этого во время президентских выборов и не делаем этого во время выборов в законодательные органы. Франция не в счет, не так ли? Этот президент-манипулятор — чума для нашей страны", — написал SIG."Какой цирк! Это абсолютно жалко! Инструментализировать конфликт, чтобы изображать себя в центре избирательной кампании! Мне стыдно быть французом, когда я вижу презренного человека, который представляет нас в мире!" — высказался PCAR2."Зорро прибыл для своего "плана коммуникации"! Немного ветреной напыщенности, несколько "черчилльских" поз и хорошо оформленные фотографии для самодовольных французских СМИ, которые могут принести ему несколько дополнительных процентов от полезных дураков", — считает mitsu hirato."Сколько это будет нам стоить? И напомнит ли он Зеленскому о Минских соглашениях, которые тот попирал?" — поинтересовался tagarun.Ранее глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что поездка Эммануэля Макрона на встречу с Владимиром Зеленским — способ повлиять на выборы в парламент.По итогам первого тура в воскресенье левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получил 25,61% голосов, что почти равно результату коалиции президента "Вместе!" — 25,71% голосов. Во втором туре партии Макрона грозит потеря абсолютного большинства в парламенте.

https://ria.ru/20220616/trevoga-1795752929.html

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795854344.html

https://ria.ru/20220614/frantsiya-1795265706.html

франция

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, владимир зеленский, франция, санкции в отношении россии