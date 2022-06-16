13:59 16.06.2022 (обновлено: 14:25 16.06.2022)
Зеленский встретился с Макроном, Драги, Шольцем и Йоханнисом в Киеве
Президент Украины Зеленский встретился с Макроном, Драги, Шольцем и Йоханнисом в Киеве
© AP Photo / Natacha PisarenkoПремьер-министр Италии Марио Драги, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Киеве
ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве после их визита в Ирпень, сообщает в четверг французский телеканал BFM TV.
"Владимир Зеленский встретил Эммануэля Макрона вскоре после полудня в Мариинском дворце. Он и лидеры Германии, Италии и Румынии впервые лично обсудят вопросы с момента начала российского вторжения 24 февраля", - отмечает телеканал.
В Кремле надеются, что лидеры в Киеве не будут концентрироваться на накачивании Украины оружием, что продлит страдания людей, а сподвигнут Владимира Зеленского реально посмотреть на положение дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.