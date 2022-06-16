https://ria.ru/20220616/makron-1795757228.html

Зеленский встретился с Макроном, Драги, Шольцем и Йоханнисом в Киеве

Зеленский встретился с Макроном, Драги, Шольцем и Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 16.06.2022

Зеленский встретился с Макроном, Драги, Шольцем и Йоханнисом в Киеве

Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:59

2022-06-16T13:59

2022-06-16T14:25

в мире

владимир зеленский

эммануэль макрон

марио драги

олаф шольц

киев

украина

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ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве после их визита в Ирпень, сообщает в четверг французский телеканал BFM TV."Владимир Зеленский встретил Эммануэля Макрона вскоре после полудня в Мариинском дворце. Он и лидеры Германии, Италии и Румынии впервые лично обсудят вопросы с момента начала российского вторжения 24 февраля", - отмечает телеканал.Макрон, Шольц и Драги прибыли утром в четверг с визитом в Киев для обсуждения помощи Украине и перспектив ее вступления в ЕС.В Кремле надеются, что лидеры в Киеве не будут концентрироваться на накачивании Украины оружием, что продлит страдания людей, а сподвигнут Владимира Зеленского реально посмотреть на положение дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/oruzhie-1795747750.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, марио драги, олаф шольц, киев, украина