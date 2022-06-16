https://ria.ru/20220616/makeevka-1795626767.html
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска в 4.00 четверга выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Макеевке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T04:39
2022-06-16T04:39
2022-06-16T04:39
специальная военная операция на украине
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макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 4.00 четверга выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Макеевке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 3.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 4.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (поселок Землянки): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.В среду в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела украинскими войсками Макеевки погибла женщина, еще одна получила ранение.
https://ria.ru/20220616/obstrely-1795620700.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Макеевке в ДНР