https://ria.ru/20220616/makeevka-1795626767.html

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска в 4.00 четверга выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Макеевке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T04:39

2022-06-16T04:39

2022-06-16T04:39

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 4.00 четверга выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Макеевке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 3.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 4.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (поселок Землянки): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.В среду в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела украинскими войсками Макеевки погибла женщина, еще одна получила ранение.

https://ria.ru/20220616/obstrely-1795620700.html

макеевка

донецкая народная республика

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Максим Горбачев

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина