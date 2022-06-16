https://ria.ru/20220616/lyubimova-1795774736.html

Любимова: проекты Минкультуры меняют свою географию

Любимова: проекты Минкультуры меняют свою географию - РИА Новости, 16.06.2022

Любимова: проекты Минкультуры меняют свою географию

Проекты Минкультуры на фоне санкций и "отмены" российских артистов и событий со стороны зарубежных коллег изменят свою географию. В фокусе — страны СНГ и... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:57

2022-06-16T14:57

2022-06-16T14:57

культура

новости культуры

россия

москва

англия

снг

большой театр

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572342521_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_bc248d27dee58062041f13acb5ec96e1.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Проекты Минкультуры на фоне санкций и "отмены" российских артистов и событий со стороны зарубежных коллег изменят свою географию. В фокусе — страны СНГ и регионы, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в эфире телеканала "Россия 24"."Когда мы столкнулись с этой активной повесткой и жесткими, запоминающимися, оскорбляющими высказываниями, конечно, в первую очередь, со стороны министерства и нашего профессионального сообщества было важно пересмотреть огромное количество проектов. Поменять спокойно географию, в большей степени уделить время регионам, внутренней повестке, странам СНГ" , — сказала министр. Как отметила Любимова, несмотря на повестку, часть зарубежных коллег все равно приезжает в Россию. Например, министр упомянула XIV Международный конкурс артистов балета, проходивший в Большом театре с 3 по 11 июня. Она назвала его "Олимпиадой в мире балета". Также Любимова напомнила, что прямо сейчас в Москве идет Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. Он стартовал 14 июня и завершится 27 июня."Наши коллеги из Англии, Франции, США входят в жюри. Участники приезжают, работают, трудятся, дружат, болеют друг за друга, обнимаются... Постоянно звучит в высказываниях и в общении, что политика остается политикой, а желание молодого музыканта выступить в стенах Московской консерватории имени Чайковского, которого так хотели бы запретить наши замечательные зарубежные коллеги, остается", — говорит министр. Она отметила, что трансляции Рахманиновского конкурса "смотрят онлайн по всему миру".

https://ria.ru/20220616/forum-1795755920.html

россия

москва

англия

франция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, москва, англия, снг, большой театр, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, московская консерватория имени п. и. чайковского, франция, сша