Любимова рассказала, как проходит в Москве Международный конкурс балета

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала РИА Новости, что Московский международный конкурс балета на сцене Большого театра, стартовавший 3 июня, проходит с большим успехом.Всего на конкурс было подано более 340 заявок. Участников судит жюри, в состав которого вошли ведущие деятели мирового балетного искусства из Италии, Турции, Китая, Южной Кореи, Армении, Казахстана, Белоруссии. "Среди членов жюри – представитель Донецкой Народной Республики Вадим Писарев, который сам в 1985 году стал лауреатом этого конкурса, а позже в смотре участвовал и его сын", — добавила министр.Ольга Любимова напомнила, что с 1973 года "бессменным художественным руководителем конкурса является народный артист СССР Юрий Николаевич Григорович"."Наша живая легенда. В этом году ему исполнилось 95 лет. И он записал вдохновляющее видеообращение участникам смотра, пожелал им удачи! Конкурс этого года мы всецело посвящаем маэстро. Впервые в обязательную программу третьего тура включены фрагменты из балетов его хореографии – "Легенда о любви", "Каменный цветок", "Золотой век", "Ромео и Джульетта" и других", — пояснила министр.Участники соревнуются в двух возрастных группах: младшая — до 18 лет, старшая — до 27 лет. Конкурс продлится до 11 июня.
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Министр культуры Ольга Любимова на открытии Московского международного конкурса балета
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала РИА Новости, что Московский международный конкурс балета на сцене Большого театра, стартовавший 3 июня, проходит с большим успехом.
"XIV Международный конкурс артистов балета – наша балетная "Олимпиада" – проходит с невероятным успехом. Состязаются более сотни участников, прошедших строгий отбор, — отметила она.
Всего на конкурс было подано более 340 заявок. Участников судит жюри, в состав которого вошли ведущие деятели мирового балетного искусства из Италии, Турции, Китая, Южной Кореи, Армении, Казахстана, Белоруссии.
"Среди членов жюри – представитель Донецкой Народной Республики Вадим Писарев, который сам в 1985 году стал лауреатом этого конкурса, а позже в смотре участвовал и его сын", — добавила министр.
Ольга Любимова напомнила, что с 1973 года "бессменным художественным руководителем конкурса является народный артист СССР Юрий Николаевич Григорович".
"Наша живая легенда. В этом году ему исполнилось 95 лет. И он записал вдохновляющее видеообращение участникам смотра, пожелал им удачи! Конкурс этого года мы всецело посвящаем маэстро. Впервые в обязательную программу третьего тура включены фрагменты из балетов его хореографии – "Легенда о любви", "Каменный цветок", "Золотой век", "Ромео и Джульетта" и других", — пояснила министр.
Участники соревнуются в двух возрастных группах: младшая — до 18 лет, старшая — до 27 лет. Конкурс продлится до 11 июня.
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