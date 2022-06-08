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Любимова рассказала, как проходит в Москве Международный конкурс балета - РИА Новости, 09.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220608/konkurs-1793973819.html
Любимова рассказала, как проходит в Москве Международный конкурс балета
Любимова рассказала, как проходит в Москве Международный конкурс балета - РИА Новости, 09.06.2022
Любимова рассказала, как проходит в Москве Международный конкурс балета
Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала РИА Новости, что Московский международный конкурс балета на сцене Большого театра, стартовавший 3 июня, проходит с РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-08T21:34
2022-06-09T00:23
культура
новости культуры
балет
ольга любимова
большой театр
юрий григорович
россия
театр
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала РИА Новости, что Московский международный конкурс балета на сцене Большого театра, стартовавший 3 июня, проходит с большим успехом.Всего на конкурс было подано более 340 заявок. Участников судит жюри, в состав которого вошли ведущие деятели мирового балетного искусства из Италии, Турции, Китая, Южной Кореи, Армении, Казахстана, Белоруссии. "Среди членов жюри – представитель Донецкой Народной Республики Вадим Писарев, который сам в 1985 году стал лауреатом этого конкурса, а позже в смотре участвовал и его сын", — добавила министр.Ольга Любимова напомнила, что с 1973 года "бессменным художественным руководителем конкурса является народный артист СССР Юрий Николаевич Григорович"."Наша живая легенда. В этом году ему исполнилось 95 лет. И он записал вдохновляющее видеообращение участникам смотра, пожелал им удачи! Конкурс этого года мы всецело посвящаем маэстро. Впервые в обязательную программу третьего тура включены фрагменты из балетов его хореографии – "Легенда о любви", "Каменный цветок", "Золотой век", "Ромео и Джульетта" и других", — пояснила министр.Участники соревнуются в двух возрастных группах: младшая — до 18 лет, старшая — до 27 лет. Конкурс продлится до 11 июня.
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новости культуры, балет, ольга любимова, большой театр, юрий григорович, россия, театр, италия, турция, южная корея, китай, армения, казахстан, белоруссия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
21:34 08.06.2022 (обновлено: 00:23 09.06.2022)
 
Любимова рассказала, как проходит в Москве Международный конкурс балета

Министр культуры рассказала, как сейчас проходит в Москве международный конкурс балета

© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культурыМинистр культуры Ольга Любимова на открытии Московского международного конкурса балета
Министр культуры Ольга Любимова на открытии Московского международного конкурса балета
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры
Министр культуры Ольга Любимова на открытии Московского международного конкурса балета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала РИА Новости, что Московский международный конкурс балета на сцене Большого театра, стартовавший 3 июня, проходит с большим успехом.

"XIV Международный конкурс артистов балета – наша балетная "Олимпиада" – проходит с невероятным успехом. Состязаются более сотни участников, прошедших строгий отбор, — отметила она.

Всего на конкурс было подано более 340 заявок. Участников судит жюри, в состав которого вошли ведущие деятели мирового балетного искусства из Италии, Турции, Китая, Южной Кореи, Армении, Казахстана, Белоруссии.
"Среди членов жюри – представитель Донецкой Народной Республики Вадим Писарев, который сам в 1985 году стал лауреатом этого конкурса, а позже в смотре участвовал и его сын", — добавила министр.
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры

ХIV Московский международный конкурс балета в Большом театре

ХIV Московский международный конкурс балета
1 из 7

ХIV Московский международный конкурс балета в Большом театре

© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культурыХIV Московский международный конкурс балета
ХIV Московский международный конкурс балета
2 из 7
ХIV Московский международный конкурс балета
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры

ХIV Московский международный конкурс балета, стартовавший 3 июня

ХIV Московский международный конкурс балета
3 из 7

ХIV Московский международный конкурс балета, стартовавший 3 июня

© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры

ХIV Московский международный конкурс балета в ГАБТ

ХIV Московский международный конкурс балета
4 из 7

ХIV Московский международный конкурс балета в ГАБТ

© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры
© Фото предоставлено Минкультуры РФАртисты на Международном конкурсе балета в Москве, 2022 год
Артисты на Международном конкурсе балета в Москве, 2022 год
5 из 7
Артисты на Международном конкурсе балета в Москве, 2022 год
© Фото предоставлено Минкультуры РФ
© Фото предоставлено Минкультуры РФ

Участница Международного конкурса балета в Москве, 2022 год, ГАБТ

Участница Международного конкурса балета в Москве, 2022 год
6 из 7

Участница Международного конкурса балета в Москве, 2022 год, ГАБТ

© Фото предоставлено Минкультуры РФ
© Фото предоставлено Минкультуры РФ

Участница Международного конкурса балета в Москве, 2022 год

Участница Международного конкурса балета в Москве, 2022 год
7 из 7

Участница Международного конкурса балета в Москве, 2022 год

© Фото предоставлено Минкультуры РФ
1 из 7

ХIV Московский международный конкурс балета в Большом театре

© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры
2 из 7
ХIV Московский международный конкурс балета
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры
3 из 7

ХIV Московский международный конкурс балета, стартовавший 3 июня

© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры
4 из 7

ХIV Московский международный конкурс балета в ГАБТ

© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры
5 из 7
Артисты на Международном конкурсе балета в Москве, 2022 год
© Фото предоставлено Минкультуры РФ
6 из 7

Участница Международного конкурса балета в Москве, 2022 год, ГАБТ

© Фото предоставлено Минкультуры РФ
7 из 7

Участница Международного конкурса балета в Москве, 2022 год

© Фото предоставлено Минкультуры РФ
Ольга Любимова напомнила, что с 1973 года "бессменным художественным руководителем конкурса является народный артист СССР Юрий Николаевич Григорович".
"Наша живая легенда. В этом году ему исполнилось 95 лет. И он записал вдохновляющее видеообращение участникам смотра, пожелал им удачи! Конкурс этого года мы всецело посвящаем маэстро. Впервые в обязательную программу третьего тура включены фрагменты из балетов его хореографии – "Легенда о любви", "Каменный цветок", "Золотой век", "Ромео и Джульетта" и других", — пояснила министр.
Участники соревнуются в двух возрастных группах: младшая — до 18 лет, старшая — до 27 лет. Конкурс продлится до 11 июня.
Зрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 18:28Культура
В Международном конкурсе артистов балета участвуют представители 33 стран
 
КультураНовости культурыБалетОльга ЛюбимоваБольшой театрЮрий ГригоровичРоссияТеатрИталияТурцияЮжная КореяКитайАрменияКазахстанБелоруссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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