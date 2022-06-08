https://ria.ru/20220608/konkurs-1793973819.html

Любимова рассказала, как проходит в Москве Международный конкурс балета

Любимова рассказала, как проходит в Москве Международный конкурс балета - РИА Новости, 09.06.2022

Любимова рассказала, как проходит в Москве Международный конкурс балета

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала РИА Новости, что Московский международный конкурс балета на сцене Большого театра, стартовавший 3 июня, проходит с РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-08T21:34

2022-06-08T21:34

2022-06-09T00:23

культура

новости культуры

балет

ольга любимова

большой театр

юрий григорович

россия

театр

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала РИА Новости, что Московский международный конкурс балета на сцене Большого театра, стартовавший 3 июня, проходит с большим успехом.Всего на конкурс было подано более 340 заявок. Участников судит жюри, в состав которого вошли ведущие деятели мирового балетного искусства из Италии, Турции, Китая, Южной Кореи, Армении, Казахстана, Белоруссии. "Среди членов жюри – представитель Донецкой Народной Республики Вадим Писарев, который сам в 1985 году стал лауреатом этого конкурса, а позже в смотре участвовал и его сын", — добавила министр.Ольга Любимова напомнила, что с 1973 года "бессменным художественным руководителем конкурса является народный артист СССР Юрий Николаевич Григорович"."Наша живая легенда. В этом году ему исполнилось 95 лет. И он записал вдохновляющее видеообращение участникам смотра, пожелал им удачи! Конкурс этого года мы всецело посвящаем маэстро. Впервые в обязательную программу третьего тура включены фрагменты из балетов его хореографии – "Легенда о любви", "Каменный цветок", "Золотой век", "Ромео и Джульетта" и других", — пояснила министр.Участники соревнуются в двух возрастных группах: младшая — до 18 лет, старшая — до 27 лет. Конкурс продлится до 11 июня.

https://ria.ru/20220603/balet-1793012858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, балет, ольга любимова, большой театр, юрий григорович, россия, театр, италия, турция, южная корея, китай, армения, казахстан, белоруссия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)