https://ria.ru/20220616/lnr-1795797404.html

В ЛНР рассказали о зачистке завода "Азот"

В ЛНР рассказали о зачистке завода "Азот" - РИА Новости, 16.06.2022

В ЛНР рассказали о зачистке завода "Азот"

Войска ЛНР будут проводить зачистку предприятия "Азот" в Северодонецке, где засели украинские боевики, не спеша, заявил в четверг помощник министра внутренних... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:28

2022-06-16T15:28

2022-06-16T15:39

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

северодонецк

лисичанск

в мире

жкх

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Войска ЛНР будут проводить зачистку предприятия "Азот" в Северодонецке, где засели украинские боевики, не спеша, заявил в четверг помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев."Мы не торопимся зачищать эту территорию, все ошибки, которые были на "Азовстали", будут учтены, и мы не спеша будем продвигаться. Они никуда не денутся... Мы дальше будем перерезать это горлышко (пути отступления - ред.), чтобы у них вообще никакой возможности (для отхода) не было и до Лисичанска они не дошли", - сказал Киселев в эфире "Первого канала".Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк Луганской Народной Республики. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям. При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия.По данным Минобороны России, отступая из жилой застройки Северодонецка, боевики вывели из города в промзону комбината сотни мирных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.

https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795674300.html

луганская народная республика

северодонецк

лисичанск

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луганская народная республика, северодонецк, лисичанск, в мире, жкх, ситуация в днр и лнр