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В ЛНР рассказали о зачистке завода "Азот" - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/lnr-1795797404.html
В ЛНР рассказали о зачистке завода "Азот"
В ЛНР рассказали о зачистке завода "Азот" - РИА Новости, 16.06.2022
В ЛНР рассказали о зачистке завода "Азот"
Войска ЛНР будут проводить зачистку предприятия "Азот" в Северодонецке, где засели украинские боевики, не спеша, заявил в четверг помощник министра внутренних... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:28
2022-06-16T15:39
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
северодонецк
лисичанск
в мире
жкх
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Войска ЛНР будут проводить зачистку предприятия "Азот" в Северодонецке, где засели украинские боевики, не спеша, заявил в четверг помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев."Мы не торопимся зачищать эту территорию, все ошибки, которые были на "Азовстали", будут учтены, и мы не спеша будем продвигаться. Они никуда не денутся... Мы дальше будем перерезать это горлышко (пути отступления - ред.), чтобы у них вообще никакой возможности (для отхода) не было и до Лисичанска они не дошли", - сказал Киселев в эфире "Первого канала".Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк Луганской Народной Республики. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям. При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия.По данным Минобороны России, отступая из жилой застройки Северодонецка, боевики вывели из города в промзону комбината сотни мирных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.
https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795674300.html
луганская народная республика
северодонецк
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луганская народная республика, северодонецк, лисичанск, в мире, жкх, ситуация в днр и лнр
15:28 16.06.2022 (обновлено: 15:39 16.06.2022)
 
В ЛНР рассказали о зачистке завода "Азот"

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: луганские войска не будут спешить при зачистке "Азота"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЗавод "Азот" в Северодонецке
Завод Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Завод "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Войска ЛНР будут проводить зачистку предприятия "Азот" в Северодонецке, где засели украинские боевики, не спеша, заявил в четверг помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
"Мы не торопимся зачищать эту территорию, все ошибки, которые были на "Азовстали", будут учтены, и мы не спеша будем продвигаться. Они никуда не денутся... Мы дальше будем перерезать это горлышко (пути отступления - ред.), чтобы у них вообще никакой возможности (для отхода) не было и до Лисичанска они не дошли", - сказал Киселев в эфире "Первого канала".
Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк Луганской Народной Республики. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям. При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия.
По данным Минобороны России, отступая из жилой застройки Северодонецка, боевики вывели из города в промзону комбината сотни мирных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.
Первые кадры в промзоне завода Азот - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 10:57Специальная военная операция на Украине
Опубликованы первые кадры с промзоны завода "Азот"
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкЛисичанскВ миреЖКХСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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