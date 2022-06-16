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Неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Лисичанска - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/lisichansk-1795939760.html
Неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Лисичанска
Неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Лисичанска - РИА Новости, 16.06.2022
Неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Лисичанска
Неонацисты в Лисичанске в ЛНР оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах, все попытки граждан эвакуироваться жестко пресекаются, заявил в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T22:08
2022-06-16T22:08
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
донбасс
украина
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Неонацисты в Лисичанске в ЛНР оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах, все попытки граждан эвакуироваться жестко пресекаются, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Лисичанске (улица Красная) на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сказал он.
https://ria.ru/20220601/prestupleniya-1792463180.html
лисичанск
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лисичанск, луганская народная республика, донбасс, украина
22:08 16.06.2022
 
Неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Лисичанска

Минобороны: неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Лисичанска

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в Лисичанск
Указатель на въезде в Лисичанск - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Неонацисты в Лисичанске в ЛНР оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах, все попытки граждан эвакуироваться жестко пресекаются, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Лисичанске (улица Красная) на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сказал он.
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