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Неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Лисичанска
Неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Лисичанска - РИА Новости, 16.06.2022
Неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Лисичанска
Неонацисты в Лисичанске в ЛНР оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах, все попытки граждан эвакуироваться жестко пресекаются, заявил в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T22:08
2022-06-16T22:08
2022-06-16T22:08
специальная военная операция на украине
лисичанск
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Неонацисты в Лисичанске в ЛНР оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах, все попытки граждан эвакуироваться жестко пресекаются, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Лисичанске (улица Красная) на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сказал он.
https://ria.ru/20220601/prestupleniya-1792463180.html
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лисичанск, луганская народная республика, донбасс, украина
Неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Лисичанска
Минобороны: неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Лисичанска