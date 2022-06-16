https://ria.ru/20220616/lisichansk-1795939760.html

Неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Лисичанска

Неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Лисичанска - РИА Новости, 16.06.2022

Неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Лисичанска

Неонацисты в Лисичанске в ЛНР оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах, все попытки граждан эвакуироваться жестко пресекаются, заявил в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T22:08

2022-06-16T22:08

2022-06-16T22:08

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

донбасс

украина

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Неонацисты в Лисичанске в ЛНР оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах, все попытки граждан эвакуироваться жестко пресекаются, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Лисичанске (улица Красная) на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сказал он.

https://ria.ru/20220601/prestupleniya-1792463180.html

лисичанск

луганская народная республика

донбасс

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лисичанск, луганская народная республика, донбасс, украина