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Суд оштрафовал соцсеть Likee на полтора миллиона рублей - РИА Новости, 16.06.2022
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Суд оштрафовал соцсеть Likee на полтора миллиона рублей
Суд оштрафовал соцсеть Likee на полтора миллиона рублей - РИА Новости, 16.06.2022
Суд оштрафовал соцсеть Likee на полтора миллиона рублей
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей соцсеть Likee за отказ локализовать персональные данные россиян,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:04
2022-06-16T12:06
социальные сети
соцсети
происшествия
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
интернет
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей соцсеть Likee за отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из суда."Назначить штраф 1,5 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.В конце мая, когда суд зарегистрировал административный протокол, выписанный Роскомнадзором по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (штраф до 6 миллионов рублей), соцсеть Likee сообщила в релизе, что находится в тесном контакте с РКН для определения порядка дальнейших действий по вопросу локализации персональных данных россиян.Likee - сингапурская соцсеть, в которой пользователи могут создавать и делиться короткими видео, принадлежит компании Likeme.
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социальные сети, соцсети, происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), интернет
12:04 16.06.2022 (обновлено: 12:06 16.06.2022)
 
Суд оштрафовал соцсеть Likee на полтора миллиона рублей

Суд оштрафовал соцсеть Likee на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей соцсеть Likee за отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Назначить штраф 1,5 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 16:23
Эксперты: бренды в России снова стали покупать рекламу в Instagram*
В конце мая, когда суд зарегистрировал административный протокол, выписанный Роскомнадзором по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (штраф до 6 миллионов рублей), соцсеть Likee сообщила в релизе, что находится в тесном контакте с РКН для определения порядка дальнейших действий по вопросу локализации персональных данных россиян.
Likee - сингапурская соцсеть, в которой пользователи могут создавать и делиться короткими видео, принадлежит компании Likeme.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 08:30
Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды
 
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