https://ria.ru/20220616/lenoblast-1795707994.html

В Ленобласти построят крупный складской комплекс

В Ленобласти построят крупный складской комплекс - РИА Новости, 16.06.2022

В Ленобласти построят крупный складской комплекс

В Ломоносовском районе Ленинградской области будет построен складской комплекс в составе производства лекарственных средств, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:26

2022-06-16T12:26

2022-06-16T12:26

ленинградская область

александр дрозденко

экономика

ломоносовский район

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Ломоносовском районе Ленинградской области будет построен складской комплекс в составе производства лекарственных средств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2022."Одна из приоритетных для страны задач сегодня ― обеспечить импортозамещение лекарственных препаратов. Компания "Северная звезда" уже не в первый раз подписывает с нами инвестиционное соглашение на форуме, это значит, что предприятие успешно работает и готово развиваться в Ленинградской области, появляется новая востребованная продукция, строятся корпуса и складские комплексы", ― сказал глава области Александр Дрозденко, подписавший соглашение.Инвестиции компании направлены на третий этап строительства завода ― создание складского комплекса для временного хранения и отгрузки сырья, который войдет в состав действующего предприятия по производству лекарственных средств, пояснили в пресс-службе. Объем инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей, при его реализации будет создано около 70 рабочих мест, добавили в пресс-службе.Там пояснили, что сегодня на производственной площадке в Низино Ломоносовского района построен и вводится в эксплуатацию производственный корпус №2 для выпуска готовых лекарственных средств ― инъекционных растворов, глазных капель и спреев в объеме: 140 миллионов упаковок ампул в год, 13 миллионов упаковок глазных капель в год, 10 миллионов упаковок спреев в год.

https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766210401.html

ломоносовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, экономика, ломоносовский район, пмэф