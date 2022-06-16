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В Ленобласти построят крупный складской комплекс - РИА Новости, 16.06.2022
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В Ленобласти построят крупный складской комплекс
В Ленобласти построят крупный складской комплекс - РИА Новости, 16.06.2022
В Ленобласти построят крупный складской комплекс
В Ломоносовском районе Ленинградской области будет построен складской комплекс в составе производства лекарственных средств, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:26
2022-06-16T12:26
ленинградская область
александр дрозденко
экономика
ломоносовский район
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Ломоносовском районе Ленинградской области будет построен складской комплекс в составе производства лекарственных средств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2022."Одна из приоритетных для страны задач сегодня ― обеспечить импортозамещение лекарственных препаратов. Компания "Северная звезда" уже не в первый раз подписывает с нами инвестиционное соглашение на форуме, это значит, что предприятие успешно работает и готово развиваться в Ленинградской области, появляется новая востребованная продукция, строятся корпуса и складские комплексы", ― сказал глава области Александр Дрозденко, подписавший соглашение.Инвестиции компании направлены на третий этап строительства завода ― создание складского комплекса для временного хранения и отгрузки сырья, который войдет в состав действующего предприятия по производству лекарственных средств, пояснили в пресс-службе. Объем инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей, при его реализации будет создано около 70 рабочих мест, добавили в пресс-службе.Там пояснили, что сегодня на производственной площадке в Низино Ломоносовского района построен и вводится в эксплуатацию производственный корпус №2 для выпуска готовых лекарственных средств ― инъекционных растворов, глазных капель и спреев в объеме: 140 миллионов упаковок ампул в год, 13 миллионов упаковок глазных капель в год, 10 миллионов упаковок спреев в год.
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александр дрозденко, экономика, ломоносовский район, пмэф
12:26 16.06.2022
 

В Ленобласти построят крупный складской комплекс

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Ломоносовском районе Ленинградской области будет построен складской комплекс в составе производства лекарственных средств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2022.
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"Одна из приоритетных для страны задач сегодня ― обеспечить импортозамещение лекарственных препаратов. Компания "Северная звезда" уже не в первый раз подписывает с нами инвестиционное соглашение на форуме, это значит, что предприятие успешно работает и готово развиваться в Ленинградской области, появляется новая востребованная продукция, строятся корпуса и складские комплексы", ― сказал глава области Александр Дрозденко, подписавший соглашение.
Инвестиции компании направлены на третий этап строительства завода ― создание складского комплекса для временного хранения и отгрузки сырья, который войдет в состав действующего предприятия по производству лекарственных средств, пояснили в пресс-службе. Объем инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей, при его реализации будет создано около 70 рабочих мест, добавили в пресс-службе.
Там пояснили, что сегодня на производственной площадке в Низино Ломоносовского района построен и вводится в эксплуатацию производственный корпус №2 для выпуска готовых лекарственных средств ― инъекционных растворов, глазных капель и спреев в объеме: 140 миллионов упаковок ампул в год, 13 миллионов упаковок глазных капель в год, 10 миллионов упаковок спреев в год.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЭкономикаЛомоносовский районПМЭФ
 
 
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