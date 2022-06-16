https://ria.ru/20220616/lavrov-1795921674.html

Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину

Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину - РИА Новости, 16.06.2022

Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину, спецоперация была объявлена, когда не осталось иного способа указать Западу на... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T20:11

2022-06-16T20:11

2022-06-16T23:44

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

сша

нато

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину, спецоперация была объявлена, когда не осталось иного способа указать Западу на преступное втягивание Киева в НАТО."Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО, лелея, опекая и всячески пестуя неонацистский режим, чей президент Владимир Зеленский заявил еще в сентябре 2021 года (Вы не сообщали об этом своим зрителям?), что если кто-то чувствует себя на Украине русским человеком, пусть уезжает в Россию", — сказал он в интервью Би-Би-Си."Он (Зеленский. — Прим. ред.) это публично сказал. Когда ему корреспондент Си-Эн-Эн заявил, что полк "Азов" был внесен в некоторых западных странах, в США, в Японии в список экстремистских, террористических организаций, Зеленский пожал плечами и сказал, что у них таких батальонов и полков много, они такие, какие есть", — добавил министр.

https://ria.ru/20220616/sud-1795921205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, украина, сша, нато, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия