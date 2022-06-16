https://ria.ru/20220616/lavrov-1795861182.html
Лавров обвинил Кишинев в попрошайничестве
Лавров обвинил Кишинев в попрошайничестве - РИА Новости, 16.06.2022
Лавров обвинил Кишинев в попрошайничестве
Кишинев занимается попрошайничеством, угрожая тем, что если Россия не пойдет на уступки по газу, Молдавия ускорит курс в сторону ЕС, заявил в четверг глава МИД... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:36
2022-06-16T17:36
2022-06-16T17:49
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Кишинев занимается попрошайничеством, угрожая тем, что если Россия не пойдет на уступки по газу, Молдавия ускорит курс в сторону ЕС, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Потребительский подход со стороны нынешнего молдавского руководства, он весьма показателен, когда заявляют, мол, давайте мы сейчас в Евросоюз начнем вступать, потом посмотрим, что нам там пообещают, тогда, может быть, мы будем решать, оставаться ли нам в СНГ. Ну и прочие заявления: вот русские должны нам опять дать скидку на газ, отсрочить платежи", - сказал Лавров."То есть такое попрошайничество, по большому счету, вымогательство, разыгрывание: вот, если вы нам не сделаете, то мы быстрее пойдем в Европу. А если сделаете, то все равно пойдем, но медленнее. Примерно так я эти сигналы считываю", - отметил Лавров в интервью НТВ.
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молдавия, евросоюз, россия, в мире, европа, снг, нтв (телеканал), сергей лавров
17:36 16.06.2022 (обновлено: 17:49 16.06.2022)
Лавров обвинил Кишинев в попрошайничестве
Лавров: Кишинев попрошайничает, угрожая ускорить курс в ЕС, если Россия не уступит по газу
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Кишинев занимается попрошайничеством, угрожая тем, что если Россия не пойдет на уступки по газу, Молдавия ускорит курс в сторону ЕС, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Потребительский подход со стороны нынешнего молдавского руководства, он весьма показателен, когда заявляют, мол, давайте мы сейчас в Евросоюз начнем вступать, потом посмотрим, что нам там пообещают, тогда, может быть, мы будем решать, оставаться ли нам в СНГ. Ну и прочие заявления: вот русские должны нам опять дать скидку на газ, отсрочить платежи", - сказал Лавров.
"То есть такое попрошайничество, по большому счету, вымогательство, разыгрывание: вот, если вы нам не сделаете, то мы быстрее пойдем в Европу. А если сделаете, то все равно пойдем, но медленнее. Примерно так я эти сигналы считываю", - отметил Лавров в интервью НТВ.