23:49 16.06.2022 (обновлено: 01:24 17.06.2022)
Медведев рассказал о своей первой "Ладе"
Зампред Совбеза Медведев вспомнил о "Жигулях" после идеи пересадить чиновников на "Лады"
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после инициативы пересадить чиновников на "Лады" рассказал о своей первой машине - "Жигулях" "седьмой" модели, которую ему позднее, когда он стал президентом, предложили приобрести втридорога.
Глава Минфина Антон Силуанов ранее в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что правительство должно помочь бизнесу и стимулировать спрос, например, пересадив госслужащих на продукцию ВАЗа.
Комментируя данную инициативу в своем Telegram-канале, Медведев вспомнил, что свою первую машину — ВАЗ-2107 — он приобрел новой в 1995 году приблизительно за пять тысяч долларов.
"Была приличная весьма сумма. Да, и машина считалась неплохой. Хотя сейчас "Лада" стала подороже, но и доллар уже не тот", - отметил зампред Совбеза.
Позднее, по словам Медведева, он продал "Жигули" втрое дешевле.
Летом 2008 года после победы на выборах, как рассказал Медведев, ему предложили выкупить уже "вдрызг убитую машину" за 15 тысяч долларов. "Лучше она не стала, но зато бывший хозяин стал явно интереснее для продавца. Мораль: всем чиновникам – только "Лады", - добавил он.