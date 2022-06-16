https://ria.ru/20220616/lada-1795950200.html

Медведев рассказал о своей первой "Ладе"

Медведев рассказал о своей первой "Ладе" - РИА Новости, 17.06.2022

Медведев рассказал о своей первой "Ладе"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после инициативы пересадить чиновников на "Лады" рассказал о своей первой машине - "Жигулях" "седьмой" модели, которую... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-16T23:49

2022-06-16T23:49

2022-06-17T01:24

экономика

антон силуанов

авто

петербургский международный экономический форум (фонд)

дмитрий медведев

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после инициативы пересадить чиновников на "Лады" рассказал о своей первой машине - "Жигулях" "седьмой" модели, которую ему позднее, когда он стал президентом, предложили приобрести втридорога.Глава Минфина Антон Силуанов ранее в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что правительство должно помочь бизнесу и стимулировать спрос, например, пересадив госслужащих на продукцию ВАЗа.Комментируя данную инициативу в своем Telegram-канале, Медведев вспомнил, что свою первую машину — ВАЗ-2107 — он приобрел новой в 1995 году приблизительно за пять тысяч долларов. Позднее, по словам Медведева, он продал "Жигули" втрое дешевле.Летом 2008 года после победы на выборах, как рассказал Медведев, ему предложили выкупить уже "вдрызг убитую машину" за 15 тысяч долларов. "Лучше она не стала, но зато бывший хозяин стал явно интереснее для продавца. Мораль: всем чиновникам – только "Лады", - добавил он.

https://ria.ru/20220614/krizis-1795270503.html

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экономика, антон силуанов, авто, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий медведев