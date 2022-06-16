https://ria.ru/20220616/lada-1795741436.html
Песков оценил предложение Силуанова пересадить чиновников на "Лады"
Песков оценил предложение Силуанова пересадить чиновников на "Лады" - РИА Новости, 16.06.2022
Песков оценил предложение Силуанова пересадить чиновников на "Лады"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Минфина пересадить чиновников на "Лады", сообщил, что, как и все госслужащие, он РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:19
2022-06-16T13:19
2022-06-16T20:42
дмитрий песков
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_7e6cd2c72f40cd045cd1a7e57fb625da.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Минфина пересадить чиновников на "Лады", сообщил, что, как и все госслужащие, он к этому готов.Глава Минфина Антон Силуанов в четверг на сессии ПМЭФ заявил: государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады"."Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему. И каждый госслужащий у нас готов ко всему. Антон Германович сегодня будет принимать участие в совещании у президента. Если он посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос", — сказал Песков, отвечая на вопросы, поддерживают ли в Кремле эту идею и готов ли он сам сменить автомобиль.Ранее Песков сообщил, что у Путина в четверг пройдет совещание по теме автопрома.
https://ria.ru/20220616/klishas-1795700618.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), россия
13:19 16.06.2022 (обновлено: 20:42 16.06.2022)
Песков оценил предложение Силуанова пересадить чиновников на "Лады"
Пресс-секретарь Путина Песков: готов пересесть на "Ладу", как и все госслужащие
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Минфина пересадить чиновников на "Лады", сообщил, что, как и все госслужащие, он к этому готов.
Глава Минфина Антон Силуанов
в четверг на сессии ПМЭФ
заявил: государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады".
"Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему. И каждый госслужащий у нас готов ко всему. Антон Германович сегодня будет принимать участие в совещании у президента. Если он посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос", — сказал Песков, отвечая на вопросы, поддерживают ли в Кремле эту идею и готов ли он сам сменить автомобиль.
Ранее Песков сообщил, что у Путина в четверг пройдет совещание по теме автопрома.