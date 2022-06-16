https://ria.ru/20220616/lada-1795741436.html

Песков оценил предложение Силуанова пересадить чиновников на "Лады"

Песков оценил предложение Силуанова пересадить чиновников на "Лады" - РИА Новости, 16.06.2022

Песков оценил предложение Силуанова пересадить чиновников на "Лады"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Минфина пересадить чиновников на "Лады", сообщил, что, как и все госслужащие, он РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:19

2022-06-16T13:19

2022-06-16T20:42

дмитрий песков

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Минфина пересадить чиновников на "Лады", сообщил, что, как и все госслужащие, он к этому готов.Глава Минфина Антон Силуанов в четверг на сессии ПМЭФ заявил: государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады"."Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему. И каждый госслужащий у нас готов ко всему. Антон Германович сегодня будет принимать участие в совещании у президента. Если он посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос", — сказал Песков, отвечая на вопросы, поддерживают ли в Кремле эту идею и готов ли он сам сменить автомобиль.Ранее Песков сообщил, что у Путина в четверг пройдет совещание по теме автопрома.

https://ria.ru/20220616/klishas-1795700618.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), россия