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Песков оценил предложение Силуанова пересадить чиновников на "Лады" - РИА Новости, 16.06.2022
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Песков оценил предложение Силуанова пересадить чиновников на "Лады"
Песков оценил предложение Силуанова пересадить чиновников на "Лады" - РИА Новости, 16.06.2022
Песков оценил предложение Силуанова пересадить чиновников на "Лады"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Минфина пересадить чиновников на "Лады", сообщил, что, как и все госслужащие, он РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:19
2022-06-16T20:42
дмитрий песков
антон силуанов
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россия
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Минфина пересадить чиновников на "Лады", сообщил, что, как и все госслужащие, он к этому готов.Глава Минфина Антон Силуанов в четверг на сессии ПМЭФ заявил: государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады"."Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему. И каждый госслужащий у нас готов ко всему. Антон Германович сегодня будет принимать участие в совещании у президента. Если он посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос", — сказал Песков, отвечая на вопросы, поддерживают ли в Кремле эту идею и готов ли он сам сменить автомобиль.Ранее Песков сообщил, что у Путина в четверг пройдет совещание по теме автопрома.
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дмитрий песков, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), россия
13:19 16.06.2022 (обновлено: 20:42 16.06.2022)
 
Песков оценил предложение Силуанова пересадить чиновников на "Лады"

Пресс-секретарь Путина Песков: готов пересесть на "Ладу", как и все госслужащие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Минфина пересадить чиновников на "Лады", сообщил, что, как и все госслужащие, он к этому готов.
Глава Минфина Антон Силуанов в четверг на сессии ПМЭФ заявил: государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады".
"Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему. И каждый госслужащий у нас готов ко всему. Антон Германович сегодня будет принимать участие в совещании у президента. Если он посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос", — сказал Песков, отвечая на вопросы, поддерживают ли в Кремле эту идею и готов ли он сам сменить автомобиль.
Ранее Песков сообщил, что у Путина в четверг пройдет совещание по теме автопрома.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 12:02
Клишас ждет приезда Силуанова в Совет Федерации на "Ладе"
 
Дмитрий ПесковАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Россия
 
 
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