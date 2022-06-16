11:43 16.06.2022 (обновлено: 14:51 16.06.2022)
"АвтоВАЗ" начал продажи упрощенной версии Lada Granta
"АвтоВАЗ" начал продажи упрощенной версии Lada Granta стоимостью от 658,3 тысячи рублей
Автомобиль Lada Granta. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. "АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta в версии Classic 2022 модельного года, минимальная цена составляет 658,3 тысячи рублей, говорится в сообщении компании.
"Lada объявляет о старте продаж самого доступного нового автомобиля на российском рынке — Granta Classic 2022 модельного года. Предложение на данную комплектацию на 103,2 тысячи рублей выгоднее стоимости Granta Classic предыдущего модельного года. Цены на Granta Classic'22 стартуют с отметки 658,3 тысячи рублей ", — сообщил автопроизводитель.
В "АвтоВАЗе" уточнили, что в комплектацию Lada Granta Classic'22 входит электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками. Автомобиль отличается списком элементов, которые ранее были характерны для более высоких комплектаций — это окрашенные в цвет кузова молдинги дверей, ручки и корпуса зеркал, добавляют в компании.
Помимо седана, в комплектации Classic'22 предлагаются лифтбек и универсал семейства Lada Granta. Покупатели Granta могут также заказать 15-дюймовые легкосплавные колесные диски
Автомобиль оснащается адаптированным для работы на бензине Аи-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил и механической пятиступенчатой коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 литра на 100 километров.
"Lada Granta Classic'22 — самый доступный легковой автомобиль на российском рынке, в котором оптимально сочетаются цена и оснащение... В текущем состоянии автомобильного рынка это позволяет Granta быть уникальным предложением не только среди новых легковых транспортных средств, но и быть конкурентом подержанным автомобилям", — отметил исполняющий обязанности вице-президента по продажам и маркетингу Виталий Осипов.