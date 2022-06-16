17:03 16.06.2022 (обновлено: 17:09 16.06.2022)
В Минобороны России назвали вспышки вируса денге на Кубе преднамеренными
В Минобороны предположили, что США применяли комаров Aedes в качестве биооружия на Кубе
Город Сантьяго-де-Куба. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Преднамеренные вспышки" вируса денге, переносимого комарами Aedes - такими же, которые изучались на Украине, произошли в 70-80-е годы на Кубе, заявил в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Еще реже сейчас вспоминают о применении пестицидов во время Вьетнамской войны, но полностью замалчивают историю вспышек преднамеренного характера на Кубе в 70-80-х годах. А вместе с тем факты применения в качестве биологического оружия комаров рода Aedes, точно таких же, с которыми работало военное ведомство США на Украине, зафиксированы в коллективном иске кубинских граждан к правительству США и выносились на рассмотрение государств-участников Конвенции о запрещении биологического оружия", - сказал он.
Генерал напомнил, ссылаясь на документы иска, что в результате той эпидемии заболело 345 тысяч человек, из них погибло – 158. По его словам, она явилась следствием распространения второго серотипа вируса денге, который ранее не фиксировался в странах Карибского бассейна, а вспышка "имела явные признаки преднамеренного характера".
"Время проведения атаки, конец января, было выбрано с учетом биологических особенностей жизненного цикла комаров-переносчиков и являлось оптимальным для последующего развития эпидемического процесса. Кроме того, единственным местом на острове, где не были зафиксированы случаи заболевания, являлась военно-морская база США в Гуантанамо, что объясняется предварительной вакцинацией военнослужащих против вируса денге второго типа", - подчеркнул Кириллов.
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