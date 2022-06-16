Рейтинг@Mail.ru
Запад еще не приблизился к кульминации кризиса, считает Песков - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/krizis-1795660963.html
Запад еще не приблизился к кульминации кризиса, считает Песков
Запад еще не приблизился к кульминации кризиса, считает Песков - РИА Новости, 16.06.2022
Запад еще не приблизился к кульминации кризиса, считает Песков
Запад еще не приблизился к кульминации кризиса, тогда как Россия благодаря стабилизирующим мерам находится в более стабильном состоянии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:19
2022-06-16T10:19
экономика
россия
евросоюз
сша
дмитрий песков
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e20f94eb77b4d24e4d747feb6d2eaf21.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Запад еще не приблизился к кульминации кризиса, тогда как Россия благодаря стабилизирующим мерам находится в более стабильном состоянии, заявил РИА Новости пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."К кульминации кризиса мы ещё не приблизились. Точнее - они не приблизились. Мы-то в данном случае благодаря тем макро- и микроэкономическим стабилизирующим мерам, которое принимает наше руководство, все-таки находимся в более стабильном состоянии", - сказал Песков, говоря о негативных последствиях введенных против России санкций для западной экономики.Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.
https://ria.ru/20220509/stagflyatsiya-1787623974.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c0274eda5c8ea8a88d98184e9acb730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евросоюз, сша, дмитрий песков, санкции в отношении россии
10:19 16.06.2022
 
Запад еще не приблизился к кульминации кризиса, считает Песков

Песков: Запад еще не подошел к кульминации кризиса, а Россия в более стабильном положении

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Запад еще не приблизился к кульминации кризиса, тогда как Россия благодаря стабилизирующим мерам находится в более стабильном состоянии, заявил РИА Новости пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К кульминации кризиса мы ещё не приблизились. Точнее - они не приблизились. Мы-то в данном случае благодаря тем макро- и микроэкономическим стабилизирующим мерам, которое принимает наше руководство, все-таки находимся в более стабильном состоянии", - сказал Песков, говоря о негативных последствиях введенных против России санкций для западной экономики.
Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.
Флаги ЕС у штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 12:09
Евросоюзу предрекли стагфляцию из-за кризиса на Украине
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзСШАДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала