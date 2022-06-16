https://ria.ru/20220616/krizis-1795660963.html

Запад еще не приблизился к кульминации кризиса, считает Песков

Запад еще не приблизился к кульминации кризиса, считает Песков - РИА Новости, 16.06.2022

Запад еще не приблизился к кульминации кризиса, считает Песков

Запад еще не приблизился к кульминации кризиса, тогда как Россия благодаря стабилизирующим мерам находится в более стабильном состоянии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:19

2022-06-16T10:19

2022-06-16T10:19

экономика

россия

евросоюз

сша

дмитрий песков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Запад еще не приблизился к кульминации кризиса, тогда как Россия благодаря стабилизирующим мерам находится в более стабильном состоянии, заявил РИА Новости пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."К кульминации кризиса мы ещё не приблизились. Точнее - они не приблизились. Мы-то в данном случае благодаря тем макро- и микроэкономическим стабилизирующим мерам, которое принимает наше руководство, все-таки находимся в более стабильном состоянии", - сказал Песков, говоря о негативных последствиях введенных против России санкций для западной экономики.Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.

https://ria.ru/20220509/stagflyatsiya-1787623974.html

россия

сша

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, евросоюз, сша, дмитрий песков, санкции в отношении россии