Запад еще не приблизился к кульминации кризиса, считает Песков
Песков: Запад еще не подошел к кульминации кризиса, а Россия в более стабильном положении
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Запад еще не приблизился к кульминации кризиса, тогда как Россия благодаря стабилизирующим мерам находится в более стабильном состоянии, заявил РИА Новости пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К кульминации кризиса мы ещё не приблизились. Точнее - они не приблизились. Мы-то в данном случае благодаря тем макро- и микроэкономическим стабилизирующим мерам, которое принимает наше руководство, все-таки находимся в более стабильном состоянии", - сказал Песков, говоря о негативных последствиях введенных против России санкций для западной экономики.
Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.