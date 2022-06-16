https://ria.ru/20220616/kreml-1795654969.html

В Кремле назвали условия нормализации российско-американских отношений

В Кремле назвали условия нормализации российско-американских отношений - РИА Новости, 16.06.2022

В Кремле назвали условия нормализации российско-американских отношений

Единственным способом нормализации отношений России и США может быть отказ Вашингтона от гегемонизма и понимание, что РФ не будет ничьим вассалом, заявил в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:54

2022-06-16T09:54

2022-06-16T09:54

владимир путин

россия

женева (город)

джо байден

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Единственным способом нормализации отношений России и США может быть отказ Вашингтона от гегемонизма и понимание, что РФ не будет ничьим вассалом, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Единственный способ - это отказаться от политики гегемонизма в мировых делах и понять, что Россия не хочет, не может и не собирается быть ничьим вассалом - в любом смысле этого слова. И вот когда произойдет вызревание того, что с Россией можно говорить только на основе взаимной выгоды, взаимного уважения, тогда и настанет время для планирования следующих контактов", - сказал он.В июне прошлого года в Женеве прошла встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Однако сейчас, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня.

https://ria.ru/20220616/peskov-1795652131.html

россия

женева (город)

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владимир путин, россия, женева (город), джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента)