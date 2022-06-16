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В Кремле назвали условия нормализации российско-американских отношений
В Кремле назвали условия нормализации российско-американских отношений - РИА Новости, 16.06.2022
В Кремле назвали условия нормализации российско-американских отношений
Единственным способом нормализации отношений России и США может быть отказ Вашингтона от гегемонизма и понимание, что РФ не будет ничьим вассалом, заявил в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:54
2022-06-16T09:54
2022-06-16T09:54
владимир путин
россия
женева (город)
джо байден
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Единственным способом нормализации отношений России и США может быть отказ Вашингтона от гегемонизма и понимание, что РФ не будет ничьим вассалом, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Единственный способ - это отказаться от политики гегемонизма в мировых делах и понять, что Россия не хочет, не может и не собирается быть ничьим вассалом - в любом смысле этого слова. И вот когда произойдет вызревание того, что с Россией можно говорить только на основе взаимной выгоды, взаимного уважения, тогда и настанет время для планирования следующих контактов", - сказал он.В июне прошлого года в Женеве прошла встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Однако сейчас, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня.
https://ria.ru/20220616/peskov-1795652131.html
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владимир путин, россия, женева (город), джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В Кремле назвали условия нормализации российско-американских отношений
Песков: восстановление отношений с США возможно, если Вашингтон откажется от гегемонизма