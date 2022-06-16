Нижегородская область будет производить топливо из отходов
Нижегородская область модернизирует котельные и будет производить топливо из отходов
Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с Российским экологическим оператором и Фондом содействия реформированию ЖКХ на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соглашение подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор публичной правовой компании "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") Денис Буцаев и глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.
"Трехстороннее соглашение предполагает поддержку со стороны Фонда реформирования ЖКХ и ППК "РЭО" при реализации на территории Нижегородской области проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, включая объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)", - говорится в сообщении.
Речь идет о проектах модернизации котельных на жидком топливе (мазуте, дизельном топливе) и перевода их на альтернативное топливо, в частности, из твердых коммунальных отходов, с привлечением финансирования за счет средств Фонда реформирования ЖКХ. Также планируется реализовать проект строительства полигона по обращению с ТКО и организации производства альтернативного топлива из отходов (РДФ-топлива), в том числе с привлечением финансирования со стороны ППК "РЭО".
"Мы активно взаимодействуем с Российским экологическим оператором и Фондом содействия реформированию ЖКХ по созданию объектов коммунальной инфраструктуры. Это позволяет сделать жизнь нижегородцев комфортнее и безопаснее, а городское хозяйство вести более эффективно. Не менее важно и сотрудничество по развитию новых территорий", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как сообщили в ППК "РЭО", в настоящее время у регионального оператора есть планы создания линий по производству РДФ-топлива на действующих и перспективных объектах по обращению с ТКО. Это позволит сократить полигонные захоронения ТКО и повысить долю утилизации отходов до 50% к 2030 году, что будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе. Отмечается, что соглашение позволит сделать систему коммунальной инфраструктуры еще удобнее для граждан с точки зрения более безопасных условий проживания, внедрения технологий по ресурсосбережению и обращению с отходами.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.