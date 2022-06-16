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Нижегородская область будет производить топливо из отходов

Нижегородская область будет производить топливо из отходов - РИА Новости, 16.06.2022

Нижегородская область будет производить топливо из отходов

Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с Российским экологическим оператором и Фондом содействия реформированию ЖКХ на Петербургском... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T20:13

2022-06-16T20:13

2022-06-16T20:13

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

российский экологический оператор (ппк рэо)

денис буцаев

константин цицин

санкт-петербург

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с Российским экологическим оператором и Фондом содействия реформированию ЖКХ на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона.Соглашение подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор публичной правовой компании "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") Денис Буцаев и глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин."Трехстороннее соглашение предполагает поддержку со стороны Фонда реформирования ЖКХ и ППК "РЭО" при реализации на территории Нижегородской области проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, включая объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)", - говорится в сообщении.Речь идет о проектах модернизации котельных на жидком топливе (мазуте, дизельном топливе) и перевода их на альтернативное топливо, в частности, из твердых коммунальных отходов, с привлечением финансирования за счет средств Фонда реформирования ЖКХ. Также планируется реализовать проект строительства полигона по обращению с ТКО и организации производства альтернативного топлива из отходов (РДФ-топлива), в том числе с привлечением финансирования со стороны ППК "РЭО"."Мы активно взаимодействуем с Российским экологическим оператором и Фондом содействия реформированию ЖКХ по созданию объектов коммунальной инфраструктуры. Это позволяет сделать жизнь нижегородцев комфортнее и безопаснее, а городское хозяйство вести более эффективно. Не менее важно и сотрудничество по развитию новых территорий", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Как сообщили в ППК "РЭО", в настоящее время у регионального оператора есть планы создания линий по производству РДФ-топлива на действующих и перспективных объектах по обращению с ТКО. Это позволит сократить полигонные захоронения ТКО и повысить долю утилизации отходов до 50% к 2030 году, что будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе. Отмечается, что соглашение позволит сделать систему коммунальной инфраструктуры еще удобнее для граждан с точки зрения более безопасных условий проживания, внедрения технологий по ресурсосбережению и обращению с отходами.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/it-kampus-1795843641.html

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нижегородская область

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

нижегородская область, глеб никитин, российский экологический оператор (ппк рэо), денис буцаев, константин цицин, санкт-петербург, россия, общество, жкх, пмэф