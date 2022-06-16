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В Липецкой области построят завод по производству кормов для животных - РИА Новости, 16.06.2022
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Липецкая область
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В Липецкой области построят завод по производству кормов для животных
В Липецкой области построят завод по производству кормов для животных - РИА Новости, 16.06.2022
В Липецкой области построят завод по производству кормов для животных
Соглашение с компанией "Патэксперт", предусматривающее создание в Липецкой области производства кормов для животных, заключили на ПМЭФ власти Липецкой области,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:05
2022-06-16T13:05
липецкая область
елецкий район
экономика
игорь артамонов
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ЛИПЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Соглашение с компанией "Патэксперт", предусматривающее создание в Липецкой области производства кормов для животных, заключили на ПМЭФ власти Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, завод площадью не менее 10 тысяч квадратных метров по производству кормов для кошек и собак, в том числе и премиального класса, будет расположен на территории Елецкого участка особой экономической зоны "Липецк". Предполагаемые производственные мощности первой очереди составят 20 тысяч тонн в год. Общий размер инвестиций - 1,1 миллиард рублей."Это важный импортозамещающий инвестпроект. Он позволит обеспечить потребителей кормами для животных отечественного завода, даст жителям Елецкого района рабочие места. Будем следить за технологичностью и экологичностью будущего производства", – сказал Артамонов.Губернатор отметил, что запуск нового предприятия позволит создать в Елецком районе 50 новых рабочих мест. Строительство запланировано на 2023 год, запуск производства – на 2024.
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елецкий район, экономика, игорь артамонов, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
13:05 16.06.2022
 

В Липецкой области построят завод по производству кормов для животных

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГенеральный директор ООО "Петэксперт" Дмитрий Цыпин и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время подписания соглашения
Генеральный директор ООО Петэксперт Дмитрий Цыпин и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Соглашение с компанией "Патэксперт", предусматривающее создание в Липецкой области производства кормов для животных, заключили на ПМЭФ власти Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, завод площадью не менее 10 тысяч квадратных метров по производству кормов для кошек и собак, в том числе и премиального класса, будет расположен на территории Елецкого участка особой экономической зоны "Липецк". Предполагаемые производственные мощности первой очереди составят 20 тысяч тонн в год. Общий размер инвестиций - 1,1 миллиард рублей.
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"Это важный импортозамещающий инвестпроект. Он позволит обеспечить потребителей кормами для животных отечественного завода, даст жителям Елецкого района рабочие места. Будем следить за технологичностью и экологичностью будущего производства", – сказал Артамонов.
Губернатор отметил, что запуск нового предприятия позволит создать в Елецком районе 50 новых рабочих мест. Строительство запланировано на 2023 год, запуск производства – на 2024.
 
Липецкая областьЕлецкий районЭкономикаИгорь АртамоновПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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