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В Липецкой области построят завод по производству кормов для животных

В Липецкой области построят завод по производству кормов для животных - РИА Новости, 16.06.2022

В Липецкой области построят завод по производству кормов для животных

Соглашение с компанией "Патэксперт", предусматривающее создание в Липецкой области производства кормов для животных, заключили на ПМЭФ власти Липецкой области,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:05

2022-06-16T13:05

2022-06-16T13:05

липецкая область

елецкий район

экономика

игорь артамонов

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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ЛИПЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Соглашение с компанией "Патэксперт", предусматривающее создание в Липецкой области производства кормов для животных, заключили на ПМЭФ власти Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, завод площадью не менее 10 тысяч квадратных метров по производству кормов для кошек и собак, в том числе и премиального класса, будет расположен на территории Елецкого участка особой экономической зоны "Липецк". Предполагаемые производственные мощности первой очереди составят 20 тысяч тонн в год. Общий размер инвестиций - 1,1 миллиард рублей."Это важный импортозамещающий инвестпроект. Он позволит обеспечить потребителей кормами для животных отечественного завода, даст жителям Елецкого района рабочие места. Будем следить за технологичностью и экологичностью будущего производства", – сказал Артамонов.Губернатор отметил, что запуск нового предприятия позволит создать в Елецком районе 50 новых рабочих мест. Строительство запланировано на 2023 год, запуск производства – на 2024.

https://ria.ru/20220609/doroga-1794163426.html

елецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

елецкий район, экономика, игорь артамонов, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)