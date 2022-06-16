07:11 16.06.2022 (обновлено: 07:16 16.06.2022)
В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота
Замглавы ВГА Стремоусов: Херсонские верфи готовы строить корабли для Черноморского флота
Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"У нас все это для этого приспособлено. Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности, чтобы мы возродили историческую промышленность – судостроение – на территории Херсона, у нас есть", - сказал он.
По словам Стремоусова, херсонские верфи также могут заниматься строительством гражданских судов.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России.
12 июня, 20:18Власти назвали Херсон полноценным русским городом