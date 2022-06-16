https://ria.ru/20220616/korabli-1795631702.html

В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота

В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота - РИА Новости, 16.06.2022

В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота

Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T07:11

2022-06-16T07:11

2022-06-16T07:16

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По словам Стремоусова, херсонские верфи также могут заниматься строительством гражданских судов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220612/kherson-1794948772.html

россия

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, херсонская область , запорожская область, в мире