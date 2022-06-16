Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/korabli-1795631702.html
В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота
В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота - РИА Новости, 16.06.2022
В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота
Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T07:11
2022-06-16T07:16
россия
херсонская область
запорожская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794940994_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_832637f391ae613de07b2d317d74a1ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По словам Стремоусова, херсонские верфи также могут заниматься строительством гражданских судов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220612/kherson-1794948772.html
россия
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794940994_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f0bb59fa8114e4af6eedf65b128b7c2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , запорожская область, в мире
07:11 16.06.2022 (обновлено: 07:16 16.06.2022)
 
В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота

Замглавы ВГА Стремоусов: Херсонские верфи готовы строить корабли для Черноморского флота

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"У нас все это для этого приспособлено. Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности, чтобы мы возродили историческую промышленность – судостроение – на территории Херсона, у нас есть", - сказал он.

По словам Стремоусова, херсонские верфи также могут заниматься строительством гражданских судов.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России.
Молодой человек на праздновании Дня России в Херсоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 20:18
Власти назвали Херсон полноценным русским городом
 
РоссияХерсонская областьЗапорожская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала