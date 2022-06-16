https://ria.ru/20220616/konsultant-1795208191.html

Билайн разработал "виртуального консультанта" на основе ИИ

Билайн разработал "виртуального консультанта" на основе ИИ - РИА Новости, 16.06.2022

Билайн разработал "виртуального консультанта" на основе ИИ

Специалисты компании "Вымпелком" разработали виртуального консультанта, который при помощи алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) может давать рекомендации... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:00

2022-06-16T10:00

2022-06-16T10:48

билайн

вымпелком

технологии

россия

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Специалисты компании "Вымпелком" разработали виртуального консультанта, который при помощи алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) может давать рекомендации на основе предпочтений клиента и помогать бизнесу увеличивать выручку от продаж, сообщила пресс-служба билайна.По его словам, для офлайн ритейла решение билайна позволит компенсировать недостаточный штат консультантов и разнообразить пользовательский опыт. Кроме того, сотрудники, зачастую, делают рекомендации по своим ощущениям, а не по принятым стандартам, а "виртуальный консультант" может давать рекомендации товара в соответствии с проходящими акциями компаниями, тем самым повышать средний чек на основную линейку продукции и сопутствующие товары.В настоящее время решение пилотируется в нескольких сетевых гипермаркетах России.

https://ria.ru/20220603/neyroset-1792890586.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, вымпелком, технологии, россия