https://ria.ru/20220616/konsultant-1795208191.html
Билайн разработал "виртуального консультанта" на основе ИИ
Билайн разработал "виртуального консультанта" на основе ИИ - РИА Новости, 16.06.2022
Билайн разработал "виртуального консультанта" на основе ИИ
Специалисты компании "Вымпелком" разработали виртуального консультанта, который при помощи алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) может давать рекомендации... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:00
2022-06-16T10:00
2022-06-16T10:48
билайн
вымпелком
технологии
россия
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Специалисты компании "Вымпелком" разработали виртуального консультанта, который при помощи алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) может давать рекомендации на основе предпочтений клиента и помогать бизнесу увеличивать выручку от продаж, сообщила пресс-служба билайна.По его словам, для офлайн ритейла решение билайна позволит компенсировать недостаточный штат консультантов и разнообразить пользовательский опыт. Кроме того, сотрудники, зачастую, делают рекомендации по своим ощущениям, а не по принятым стандартам, а "виртуальный консультант" может давать рекомендации товара в соответствии с проходящими акциями компаниями, тем самым повышать средний чек на основную линейку продукции и сопутствующие товары.В настоящее время решение пилотируется в нескольких сетевых гипермаркетах России.
https://ria.ru/20220603/neyroset-1792890586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, вымпелком, технологии, россия
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Специалисты компании "Вымпелком" разработали виртуального консультанта, который при помощи алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) может давать рекомендации на основе предпочтений клиента и помогать бизнесу увеличивать выручку от продаж, сообщила пресс-служба билайна.
"Виртуальный консультант" - это, в первую очередь, способ стереть грань между офлайн и онлайн ритейлом, благодаря которому клиент может подобрать для себя товар в игровой форме, не прибегая к общению с сотрудниками магазина. Наш консультант умеет общаться с клиентом на естественном языке для определения его предпочтений, задавать уточняющие вопросы, а также создавать подборки под конкретный повод или настроение", - сказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам компании Константин Романов.
По его словам, для офлайн ритейла решение билайна позволит компенсировать недостаточный штат консультантов и разнообразить пользовательский опыт. Кроме того, сотрудники, зачастую, делают рекомендации по своим ощущениям, а не по принятым стандартам, а "виртуальный консультант" может давать рекомендации товара в соответствии с проходящими акциями компаниями, тем самым повышать средний чек на основную линейку продукции и сопутствующие товары.
"Для онлайн-магазинов зачастую присуща "сухость" веб сайта или мобильного приложения. "Виртуальный консультант" поможет решить эту проблему и позволит придать легкость в общении с клиентами онлайн. Более того, модель "консультант" отрабатывает даже самые сложные запросы, с которыми не справляются поисковики на сайтах магазинов. К примеру, консультант легко справляется с ошибками в обращении, а также может отфильтровать выдачу по определенной ценовой категории и стране производителю", - уточнил Романов.
В настоящее время решение пилотируется в нескольких сетевых гипермаркетах России
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