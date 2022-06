https://ria.ru/20220616/konferentsiya-1795673670.html

В Москве пройдет конференция "Экология и бизнес"

В Москве пройдет конференция "Экология и бизнес" - РИА Новости, 16.06.2022

В Москве пройдет конференция "Экология и бизнес"

18 июня в фудмолле "Депо.Москва" в рамках Премии ECO BEST и фестиваля здорового питания "Вкусно!" пройдет пятая конференция "Экология и бизнес: лучшие... РИА Новости, 16.06.2022

МОСКВА, 16 июн - Пресс-служба Премии ECO BEST. 18 июня в фудмолле "Депо.Москва" в рамках Премии ECO BEST и фестиваля здорового питания "Вкусно!" пройдет пятая конференция "Экология и бизнес: лучшие корпоративные практики".Экологические проблемы продолжают приобретать глобальный характер, поэтому сплоченность бизнеса и общества в данном вопросе крайне необходима. В связи с этим представители "зеленых" компаний соберутся на конференции для презентации лучших экологических проектов, обсуждения вопросов устойчивого развития, различных аспектов здорового образа жизни и кейсов в области экологической ответственности бизнеса.В числе рассматриваемых тем конференции:Спикерами выступят представители российских экологически ответственных компаний: менеджер проектов функциональной группы "Экология" ПАО "МТС" Диана Миниханова, руководитель операционных проектов ресторанной группы "Кофемания" Ирина Голованова, руководитель PR направления ООО "ТД "ХИММЕД" Елена Беллис, бренд-менеджер ООО "ТК "Байкал Аква" Марина Миронова, куратор категории "Экология и природа" на Planeta.ru Лилия Сабирова, директор по Маркетингу Velle Светлана Ландышева, президент МейТан Любовь Леванюк, руководитель ЗОЖ и Эко направления торговой сети "Перекрёсток" Елена Воронцова и другие.В завершение конференции состоится объявление и награждение лауреатов шестой ежегодной Премии ECO BEST – независимой награды, вручаемой за лучшие проекты, практики и продукты в области экологии и ресурсосбережения.Программа и бесплатная регистрация на конференцию доступны по ссылке.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

