https://ria.ru/20220616/kompyutery-1795697495.html
Чернышенко заявил о высоком уровне разработок по квантовым компьютерам
Чернышенко заявил о высоком уровне разработок по квантовым компьютерам - РИА Новости, 16.06.2022
Чернышенко заявил о высоком уровне разработок по квантовым компьютерам
Россия находится на передовом уровне в мире по разработке квантовых компьютеров, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко РИА Новости на ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:55
2022-06-16T11:55
2022-06-16T12:18
петербургский международный экономический форум — 2022
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия находится на передовом уровне в мире по разработке квантовых компьютеров, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко РИА Новости на ПМЭФ."Невозможно бежать одновременно во все направления с одинаковой скоростью, очевидно, что нужно развиваться по тем направлениям, которые для нас перспективны и выгодны экономически, либо обеспечить нам технологический суверенитет. Силовая техника, квантовые технологии - коммуникации, компьютеры, лазерные технологии - это область, которая традиционно являлась для нас привычной", - сказал Чернышенко."У нас есть дорожные карты по квантовым вычислениям. По квантовым коммуникациям и находимся на топовом уровне", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220526/patent-1790865138.html
https://ria.ru/20220422/krymskiy_universitet-1784767732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
11:55 16.06.2022 (обновлено: 12:18 16.06.2022)
Чернышенко заявил о высоком уровне разработок по квантовым компьютерам
Вице-премьер Чернышенко заявил о высоком уровне российских работ по квантовым компьютерам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия находится на передовом уровне в мире по разработке квантовых компьютеров, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко РИА Новости на ПМЭФ.
"Невозможно бежать одновременно во все направления с одинаковой скоростью, очевидно, что нужно развиваться по тем направлениям, которые для нас перспективны и выгодны экономически, либо обеспечить нам технологический суверенитет. Силовая техника, квантовые технологии - коммуникации, компьютеры, лазерные технологии - это область, которая традиционно являлась для нас привычной", - сказал Чернышенко.
"У нас есть дорожные карты по квантовым вычислениям. По квантовым коммуникациям и находимся на топовом уровне", - добавил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.