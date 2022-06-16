https://ria.ru/20220616/kompyutery-1795697495.html

Чернышенко заявил о высоком уровне разработок по квантовым компьютерам

Чернышенко заявил о высоком уровне разработок по квантовым компьютерам - РИА Новости, 16.06.2022

Чернышенко заявил о высоком уровне разработок по квантовым компьютерам

Россия находится на передовом уровне в мире по разработке квантовых компьютеров, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко РИА Новости на ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:55

2022-06-16T11:55

2022-06-16T12:18

петербургский международный экономический форум — 2022

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия находится на передовом уровне в мире по разработке квантовых компьютеров, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко РИА Новости на ПМЭФ."Невозможно бежать одновременно во все направления с одинаковой скоростью, очевидно, что нужно развиваться по тем направлениям, которые для нас перспективны и выгодны экономически, либо обеспечить нам технологический суверенитет. Силовая техника, квантовые технологии - коммуникации, компьютеры, лазерные технологии - это область, которая традиционно являлась для нас привычной", - сказал Чернышенко."У нас есть дорожные карты по квантовым вычислениям. По квантовым коммуникациям и находимся на топовом уровне", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220526/patent-1790865138.html

https://ria.ru/20220422/krymskiy_universitet-1784767732.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии