Руденя: в Твери построят многофункциональный жилищный комплекс
© Фото пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления девелоперской компании "Баркли" Леонид Казинец пописали на ПМЭФ-2022 соглашение о намерениях в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства в регионе
© Фото пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. В Твери построят многофункциональный жилищный комплекс, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Глав региона и председатель правления девелоперской компании "Баркли" Леонид Казинец пописали на ПМЭФ соглашение о намерениях в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства в регионе.
"Соглашение предполагает реализацию крупного долгосрочного проекта по созданию в Твери многофункционального жилищного комплекса с современной архитектурой, необходимой социальной, спортивной и развлекательной инфраструктурой. Предполагается, что объем инвестиционных вложений составит более 20 миллиардов рублей", - сказал Руденя.
Проект предполагает комплексное развитие территории, благодаря чему будут созданы все необходимые условия для качественного и современного проживания – медицинские и образовательные учреждения, спортивные объекты, зоны отдыха, современная инженерная инфраструктура. Планируется, что реализация данного проекта начнется уже в ближайшее время.