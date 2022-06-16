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Руденя: в Твери построят многофункциональный жилищный комплекс

Руденя: в Твери построят многофункциональный жилищный комплекс - РИА Новости, 16.06.2022

Руденя: в Твери построят многофункциональный жилищный комплекс

В Твери построят многофункциональный жилищный комплекс, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:07

2022-06-16T18:07

2022-06-16T18:07

тверская область

тверь

игорь руденя

петербургский международный экономический форум (фонд)

москва

россия

леонид казинец

экономика

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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. В Твери построят многофункциональный жилищный комплекс, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Глав региона и председатель правления девелоперской компании "Баркли" Леонид Казинец пописали на ПМЭФ соглашение о намерениях в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства в регионе."Соглашение предполагает реализацию крупного долгосрочного проекта по созданию в Твери многофункционального жилищного комплекса с современной архитектурой, необходимой социальной, спортивной и развлекательной инфраструктурой. Предполагается, что объем инвестиционных вложений составит более 20 миллиардов рублей", - сказал Руденя.Проект предполагает комплексное развитие территории, благодаря чему будут созданы все необходимые условия для качественного и современного проживания – медицинские и образовательные учреждения, спортивные объекты, зоны отдыха, современная инженерная инфраструктура. Планируется, что реализация данного проекта начнется уже в ближайшее время.Корпорация "Баркли" с 2005 года ввела в эксплуатацию более 300 объектов недвижимости различного назначения в Москве и в других городах России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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