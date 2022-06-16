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Руденя: в Твери построят многофункциональный жилищный комплекс - РИА Новости, 16.06.2022
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Тверская область
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Руденя: в Твери построят многофункциональный жилищный комплекс
Руденя: в Твери построят многофункциональный жилищный комплекс - РИА Новости, 16.06.2022
Руденя: в Твери построят многофункциональный жилищный комплекс
В Твери построят многофункциональный жилищный комплекс, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:07
2022-06-16T18:07
тверская область
тверь
игорь руденя
петербургский международный экономический форум (фонд)
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леонид казинец
экономика
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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. В Твери построят многофункциональный жилищный комплекс, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Глав региона и председатель правления девелоперской компании "Баркли" Леонид Казинец пописали на ПМЭФ соглашение о намерениях в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства в регионе."Соглашение предполагает реализацию крупного долгосрочного проекта по созданию в Твери многофункционального жилищного комплекса с современной архитектурой, необходимой социальной, спортивной и развлекательной инфраструктурой. Предполагается, что объем инвестиционных вложений составит более 20 миллиардов рублей", - сказал Руденя.Проект предполагает комплексное развитие территории, благодаря чему будут созданы все необходимые условия для качественного и современного проживания – медицинские и образовательные учреждения, спортивные объекты, зоны отдыха, современная инженерная инфраструктура. Планируется, что реализация данного проекта начнется уже в ближайшее время.Корпорация "Баркли" с 2005 года ввела в эксплуатацию более 300 объектов недвижимости различного назначения в Москве и в других городах России.
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тверь, игорь руденя, петербургский международный экономический форум (фонд), москва, россия, леонид казинец, экономика, жилье, пмэф
18:07 16.06.2022
 

Руденя: в Твери построят многофункциональный жилищный комплекс

© Фото пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления девелоперской компании "Баркли" Леонид Казинец пописали на ПМЭФ-2022 соглашение о намерениях в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства в регионе
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления девелоперской компании Баркли Леонид Казинец пописали на ПМЭФ-2022 соглашение о намерениях в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства в регионе
© Фото пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. В Твери построят многофункциональный жилищный комплекс, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Глав региона и председатель правления девелоперской компании "Баркли" Леонид Казинец пописали на ПМЭФ соглашение о намерениях в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства в регионе.
"Соглашение предполагает реализацию крупного долгосрочного проекта по созданию в Твери многофункционального жилищного комплекса с современной архитектурой, необходимой социальной, спортивной и развлекательной инфраструктурой. Предполагается, что объем инвестиционных вложений составит более 20 миллиардов рублей", - сказал Руденя.
Проект предполагает комплексное развитие территории, благодаря чему будут созданы все необходимые условия для качественного и современного проживания – медицинские и образовательные учреждения, спортивные объекты, зоны отдыха, современная инженерная инфраструктура. Планируется, что реализация данного проекта начнется уже в ближайшее время.
Корпорация "Баркли" с 2005 года ввела в эксплуатацию более 300 объектов недвижимости различного назначения в Москве и в других городах России.
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Тверская областьТверьИгорь РуденяПетербургский международный экономический форум (фонд)МоскваРоссияЛеонид КазинецЭкономикаЖильеПМЭФ
 
 
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