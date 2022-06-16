https://ria.ru/20220616/kompleks-1795820692.html

Молочный комплекс на 1,2 тысячи голов построят в Липецкой области

Молочный комплекс на 1,2 тысячи голов построят в Липецкой области - РИА Новости, 16.06.2022

Молочный комплекс на 1,2 тысячи голов построят в Липецкой области

Молочный комплекс на 1,2 тысячи голов построят в Лев-Толстовском районе Липецкой области, соответствующее соглашение включено на ПМЭФ с группой "АГРОИНВЕСТ",... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:23

2022-06-16T16:23

2022-06-16T16:23

липецкая область

игорь артамонов

пмэф

молочные продукты

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ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Молочный комплекс на 1,2 тысячи голов построят в Лев-Толстовском районе Липецкой области, соответствующее соглашение включено на ПМЭФ с группой "АГРОИНВЕСТ", сообщил губернатор области Игорь Артамонов.Группа "АГРОИНВЕСТ" является одной из крупнейших компаний в России. Холдинг действует на территории семи регионов – Липецкой, Тамбовской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Рязанской и Самарской областей. Основное направление деятельности – растениеводство: выращивание зерновых и масличных культур, а также реализация овощеводческих и животноводческих проектов.Артамонов уточнил, что размер инвестиций в строительство комплекса составит 1,4 миллиарда рублей. Это будет крупнейший животноводческий комплекс в Липецкой области.Кроме этого, компания намерена модернизировать два комплекса для хранения, сушки и подработке зерна в Данковском и Усманском районах,общая сумма инвестиций в новые проекты составит 2,8 миллиарда рублей.Артамонов отметил важность и своевременность достигнутых соглашений с инвесторами, подчеркнув, что в Липецкой области молочная отрасль является одним из важнейших направлений развития сельского хозяйства.

https://ria.ru/20220616/korm-1795728257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, пмэф, молочные продукты