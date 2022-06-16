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Молочный комплекс на 1,2 тысячи голов построят в Липецкой области - РИА Новости, 16.06.2022
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Липецкая область
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Молочный комплекс на 1,2 тысячи голов построят в Липецкой области
Молочный комплекс на 1,2 тысячи голов построят в Липецкой области - РИА Новости, 16.06.2022
Молочный комплекс на 1,2 тысячи голов построят в Липецкой области
Молочный комплекс на 1,2 тысячи голов построят в Лев-Толстовском районе Липецкой области, соответствующее соглашение включено на ПМЭФ с группой "АГРОИНВЕСТ",... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:23
2022-06-16T16:23
липецкая область
игорь артамонов
пмэф
молочные продукты
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ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Молочный комплекс на 1,2 тысячи голов построят в Лев-Толстовском районе Липецкой области, соответствующее соглашение включено на ПМЭФ с группой "АГРОИНВЕСТ", сообщил губернатор области Игорь Артамонов.Группа "АГРОИНВЕСТ" является одной из крупнейших компаний в России. Холдинг действует на территории семи регионов – Липецкой, Тамбовской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Рязанской и Самарской областей. Основное направление деятельности – растениеводство: выращивание зерновых и масличных культур, а также реализация овощеводческих и животноводческих проектов.Артамонов уточнил, что размер инвестиций в строительство комплекса составит 1,4 миллиарда рублей. Это будет крупнейший животноводческий комплекс в Липецкой области.Кроме этого, компания намерена модернизировать два комплекса для хранения, сушки и подработке зерна в Данковском и Усманском районах,общая сумма инвестиций в новые проекты составит 2,8 миллиарда рублей.Артамонов отметил важность и своевременность достигнутых соглашений с инвесторами, подчеркнув, что в Липецкой области молочная отрасль является одним из важнейших направлений развития сельского хозяйства.
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игорь артамонов, пмэф, молочные продукты
16:23 16.06.2022
 

Молочный комплекс на 1,2 тысячи голов построят в Липецкой области

© РИА Новости / Игорь ЗарембоСотрудник животноводческого комплекса во время работы
Сотрудник животноводческого комплекса во время работы - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Молочный комплекс на 1,2 тысячи голов построят в Лев-Толстовском районе Липецкой области, соответствующее соглашение включено на ПМЭФ с группой "АГРОИНВЕСТ", сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
Группа "АГРОИНВЕСТ" является одной из крупнейших компаний в России. Холдинг действует на территории семи регионов – Липецкой, Тамбовской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Рязанской и Самарской областей. Основное направление деятельности – растениеводство: выращивание зерновых и масличных культур, а также реализация овощеводческих и животноводческих проектов.
Генеральный директор ООО Петэксперт Дмитрий Цыпин и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 13:05Липецкая область
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Артамонов уточнил, что размер инвестиций в строительство комплекса составит 1,4 миллиарда рублей. Это будет крупнейший животноводческий комплекс в Липецкой области.
Кроме этого, компания намерена модернизировать два комплекса для хранения, сушки и подработке зерна в Данковском и Усманском районах,общая сумма инвестиций в новые проекты составит 2,8 миллиарда рублей.
Артамонов отметил важность и своевременность достигнутых соглашений с инвесторами, подчеркнув, что в Липецкой области молочная отрасль является одним из важнейших направлений развития сельского хозяйства.
"Мы заинтересованы в том, чтобы инвесторы модернизировали производства, применяли современные технологии в молочных комплексах. Всё это способствует увеличению производства молока, даёт стимул развитию животноводства, а потребители могут получать качественную продукцию от местных производителей", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновПМЭФмолочные продукты
 
 
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