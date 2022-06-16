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Николай Дроздов представил свою новую книгу об Австралии - РИА Новости, 16.06.2022
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Николай Дроздов представил свою новую книгу об Австралии
Николай Дроздов представил свою новую книгу об Австралии - РИА Новости, 16.06.2022
Николай Дроздов представил свою новую книгу об Австралии
В библиотеке Московского зоопарка прошла презентация книги Николая Дроздова, написанной в соавторстве с экологом Владимиром Балашовым — "Полет бумеранга... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:53
2022-06-16T17:53
туризм
туризм
николай дроздов
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В библиотеке Московского зоопарка прошла презентация книги Николая Дроздова, написанной в соавторстве с экологом Владимиром Балашовым — "Полет бумеранга. Австралия. 40 лет спустя".Она вышла накануне юбилея знаменитого ученого-зоолога и биогеографа, доктора биологических наук, профессора географического факультета МГУ и ведущего программы "В мире животных". Ему исполняется 85 лет 20 июня."Книга состоит из двух, первую я начал в 1971-72 году, было несколько переизданий, — рассказал Николай Дроздов. – В 2005 я познакомился с Владимиров Балашовым. Оказалось, что он – руководитель компании, которая занимается сафари по Австралии. И мы написали каждый свою книгу".Владимир живет в Австралии уже примерно 30 лет и многое знает о континенте, принадлежащем одной стране.В книге рассказывается, где живет Тасманийский дьявол, находится Остров кенгуру, пески Арунты, громада Улуру, а также раскрывается, что такое принцип бумеранга.Много в ней и уникальных снимков. "Моя самая любимая фотография – утконос, ей 50 лет, — рассказывает Николай Дроздов. – Тогда такой техники не было. Мы опустили к утконосу палочку, на которой была прикреплена видеокамера. Самка увидела ее, чуть клюнула, поняла, что не кусается. Повернулась и мы увидели, что на ней сидит маленький детеныш".Николай Дроздов в своей части рассказывает множество красочных историй о городах и людях, о своеобразной природе материка и населяющих его животных. Издание дополнено ранее не публиковавшимися материалами.Во второй — эколог и зоолог Владимир Балашов, проводивший вместе с Дроздовым многочисленные туры по Австралии, делится впечатлениями и историями, случившимися с ним во время путешествий по континенту.Сейчас попасть в Австралию не так просто, но возможно. Еще в феврале страна открылась для туристов. Государство разрешает въезд полностью вакцинированным от коронавируса обладателям действующих виз. Там признан и "Спутник V", но по отзывам путешественников, разрешения на въезд выдаются очень долго, срок ожидания может составлять примерно 11 месяцев.Да и авиабилеты стоят довольно дорого, в среднем примерно 100 тысяч рублей в одну сторону.Тем не менее, книга будет полезна и тем, кто собирается посетить Австралию, и тем, кто уже бывал там, и тем, кто не был, но интересуются природой и жизнью в других странах. Как обещают авторы, издание может развеять все страхи и мифы, которые есть об этом государстве-континенте.
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туризм, николай дроздов, австралия, новости - туризм, туристы, московский зоопарк, что почитать, москва, книги, новости культуры
17:53 16.06.2022
 
Николай Дроздов представил свою новую книгу об Австралии

В библиотеке Московского зоопарка прошла презентация книги Николая Дроздова об Австралии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа презентации книги "Полёт бумеранга. Австралия. 40 лет спустя"
На презентации книги Полёт бумеранга. Австралия. 40 лет спустя - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В библиотеке Московского зоопарка прошла презентация книги Николая Дроздова, написанной в соавторстве с экологом Владимиром Балашовым — "Полет бумеранга. Австралия. 40 лет спустя".
Она вышла накануне юбилея знаменитого ученого-зоолога и биогеографа, доктора биологических наук, профессора географического факультета МГУ и ведущего программы "В мире животных". Ему исполняется 85 лет 20 июня.
"Книга состоит из двух, первую я начал в 1971-72 году, было несколько переизданий, — рассказал Николай Дроздов. – В 2005 я познакомился с Владимиров Балашовым. Оказалось, что он – руководитель компании, которая занимается сафари по Австралии. И мы написали каждый свою книгу".
Владимир живет в Австралии уже примерно 30 лет и многое знает о континенте, принадлежащем одной стране.
В книге рассказывается, где живет Тасманийский дьявол, находится Остров кенгуру, пески Арунты, громада Улуру, а также раскрывается, что такое принцип бумеранга.
Много в ней и уникальных снимков. "Моя самая любимая фотография – утконос, ей 50 лет, — рассказывает Николай Дроздов. – Тогда такой техники не было. Мы опустили к утконосу палочку, на которой была прикреплена видеокамера. Самка увидела ее, чуть клюнула, поняла, что не кусается. Повернулась и мы увидели, что на ней сидит маленький детеныш".
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУченый-зоолог, ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов на презентации книги "Полёт бумеранга. Австралия. 40 лет спустя" (авторы: Н. Дроздов и Владимир Балашов).
Ученый-зоолог, ведущий программы В мире животных Николай Дроздов на презентации книги Полёт бумеранга. Австралия. 40 лет спустя
1 из 2
Ученый-зоолог, ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов на презентации книги "Полёт бумеранга. Австралия. 40 лет спустя" (авторы: Н. Дроздов и Владимир Балашов).
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Николай Дроздов на презентации книги

Ученый-зоолог, ведущий программы В мире животных Николай Дроздов на презентации книги Полёт бумеранга. Австралия. 40 лет спустя
2 из 2

Николай Дроздов на презентации книги

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 2
Ученый-зоолог, ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов на презентации книги "Полёт бумеранга. Австралия. 40 лет спустя" (авторы: Н. Дроздов и Владимир Балашов).
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 2

Николай Дроздов на презентации книги

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Николай Дроздов в своей части рассказывает множество красочных историй о городах и людях, о своеобразной природе материка и населяющих его животных. Издание дополнено ранее не публиковавшимися материалами.
Во второй — эколог и зоолог Владимир Балашов, проводивший вместе с Дроздовым многочисленные туры по Австралии, делится впечатлениями и историями, случившимися с ним во время путешествий по континенту.
Сейчас попасть в Австралию не так просто, но возможно. Еще в феврале страна открылась для туристов. Государство разрешает въезд полностью вакцинированным от коронавируса обладателям действующих виз. Там признан и "Спутник V", но по отзывам путешественников, разрешения на въезд выдаются очень долго, срок ожидания может составлять примерно 11 месяцев.
Да и авиабилеты стоят довольно дорого, в среднем примерно 100 тысяч рублей в одну сторону.
Тем не менее, книга будет полезна и тем, кто собирается посетить Австралию, и тем, кто уже бывал там, и тем, кто не был, но интересуются природой и жизнью в других странах. Как обещают авторы, издание может развеять все страхи и мифы, которые есть об этом государстве-континенте.
Вид австралийского города Сидней - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 14:53Туризм
Австралия открылась для иностранных туристов
 
ТуризмТуризмНиколай ДроздовАвстралияНовости - ТуризмтуристыМосковский зоопаркчто почитатьМоскваКнигиНовости культуры
 
 
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