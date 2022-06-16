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Логистический кластер и дилерский центр построят в Липецкой области - РИА Новости, 16.06.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220616/klaster-1795770892.html
Логистический кластер и дилерский центр построят в Липецкой области
Логистический кластер и дилерский центр построят в Липецкой области - РИА Новости, 16.06.2022
Логистический кластер и дилерский центр построят в Липецкой области
Соглашение о строительстве в Липецкой области крупнейшего регионального логистического кластера и дилерского центра сельхозтехники подписали в рамках ПМЭФ-2022... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:34
2022-06-16T14:34
липецкая область
липецкая область
липецкий район
игорь артамонов
ростсельмаш
экономика
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Соглашение о строительстве в Липецкой области крупнейшего регионального логистического кластера и дилерского центра сельхозтехники подписали в рамках ПМЭФ-2022 губернатор области Игорь Артамонов и гендиректор АО "Октябрьское" Максим Жалнин, сообщает пресс-служба региона.Компания "Октябрьское" – крупнейший в области поставщик сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений и зерновой трейдер. Компания активно инвестирует в агропромышленную сферу и логистику Тамбовской, Липецкой и Орловской областей, а также является единственным сертифицированным дилером предприятия Ростсельмаш в Тамбовской и Липецкой областях.Размер инвестиционных вложений в строительство логистического кластера составит 2,3 миллиарда рублей. Это будет комплекс класса "А+", оснащенный современным оборудованием и новейшими технологиями. Площадь будущего логистического комплекса – 60 тысяч квадратных метров. На ней разместятся современный складской и низкотемпературный комплексы. Обслуживать кластер будут триста сотрудников.Дилерский сервисный центр Ростсельмаш расположится в Липецком районе области. Размер предполагаемых инвестиций АО "Октябрьское" составит более 350 миллионов рублей. На предприятии будут созданы 85 рабочих мест. Под строительство центра планируется отдать площадь более 2,5 тысячи квадратных метров. Начать строительство объектов планируется в 2022году, а закончить в 2024."Мы рады тому, что крупнейший поставщик сельскохозяйственной техники расширяется в нашем регионе. Логистический кластер и дилерский центр позволят снизить издержки поставщиков, ритейлеров, аграриев в цепочках поставок и, самое главное, обеспечить интересы сельхозпроизводителей Липецкой области и соседних регионов", – отметил Артамонов.
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липецкая область, липецкий район, игорь артамонов, ростсельмаш, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
14:34 16.06.2022
 

Логистический кластер и дилерский центр построят в Липецкой области

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов на сессии "Новые вызовы – новая логистика"
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на сессии Новые вызовы – новая логистика - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на сессии "Новые вызовы – новая логистика"
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ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Соглашение о строительстве в Липецкой области крупнейшего регионального логистического кластера и дилерского центра сельхозтехники подписали в рамках ПМЭФ-2022 губернатор области Игорь Артамонов и гендиректор АО "Октябрьское" Максим Жалнин, сообщает пресс-служба региона.
Компания "Октябрьское" – крупнейший в области поставщик сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений и зерновой трейдер. Компания активно инвестирует в агропромышленную сферу и логистику Тамбовской, Липецкой и Орловской областей, а также является единственным сертифицированным дилером предприятия Ростсельмаш в Тамбовской и Липецкой областях.
Размер инвестиционных вложений в строительство логистического кластера составит 2,3 миллиарда рублей. Это будет комплекс класса "А+", оснащенный современным оборудованием и новейшими технологиями. Площадь будущего логистического комплекса – 60 тысяч квадратных метров. На ней разместятся современный складской и низкотемпературный комплексы. Обслуживать кластер будут триста сотрудников.
Дилерский сервисный центр Ростсельмаш расположится в Липецком районе области. Размер предполагаемых инвестиций АО "Октябрьское" составит более 350 миллионов рублей. На предприятии будут созданы 85 рабочих мест. Под строительство центра планируется отдать площадь более 2,5 тысячи квадратных метров. Начать строительство объектов планируется в 2022году, а закончить в 2024.
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"Мы рады тому, что крупнейший поставщик сельскохозяйственной техники расширяется в нашем регионе. Логистический кластер и дилерский центр позволят снизить издержки поставщиков, ритейлеров, аграриев в цепочках поставок и, самое главное, обеспечить интересы сельхозпроизводителей Липецкой области и соседних регионов", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкий районИгорь АртамоновРостсельмашЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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