https://ria.ru/20220616/klaster-1795648745.html

В московском "Парке Яуза" создадут современный культурно-досуговый кластер

В московском "Парке Яуза" создадут современный культурно-досуговый кластер - РИА Новости, 16.06.2022

В московском "Парке Яуза" создадут современный культурно-досуговый кластер

Современный культурно-досуговый кластер создадут в будущем "Парке Яуза" в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:31

2022-06-16T09:31

2022-06-16T09:31

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Современный культурно-досуговый кластер создадут в будущем "Парке Яуза" в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."На Северодвинской улице в пойме реки Яузы начались работы по организации комфортного пространства для отдыха и досуга местных жителей. Новый культурно-досуговый кластер станет местом для проведения различных мероприятий районного масштаба", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что в настоящее время завершена планировка и геодезическая разбивка территории, сделано основание под устройство кафе-амфитеатра, подготовлено место для сцены и установки перголы."В рамках проекта установим небольшой павильон, с одной стороны которого будет семейное кафе, а с другой – амфитеатр и сцена, строения объединит пергола с качелями. Запланировано создание зоны отдыха с удобными скамейками и цветниками, просторной детской игровой площадки с фонтаном", - добавил Бирюков.Заммэра напомнил, что "Парк Яуза" станет самым протяженным экологическим парком в Европе, его общая площадь составит более 350 гектаров. Огромная рекреационная зона позволит обеспечить комфортный и полноценный отдых москвичей и гостей столицы.

https://realty.ria.ru/20220516/park-1788118781.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы