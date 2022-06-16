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В московском "Парке Яуза" создадут современный культурно-досуговый кластер - РИА Новости, 16.06.2022
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В московском "Парке Яуза" создадут современный культурно-досуговый кластер
В московском "Парке Яуза" создадут современный культурно-досуговый кластер - РИА Новости, 16.06.2022
В московском "Парке Яуза" создадут современный культурно-досуговый кластер
Современный культурно-досуговый кластер создадут в будущем "Парке Яуза" в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:31
2022-06-16T09:31
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Современный культурно-досуговый кластер создадут в будущем "Парке Яуза" в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."На Северодвинской улице в пойме реки Яузы начались работы по организации комфортного пространства для отдыха и досуга местных жителей. Новый культурно-досуговый кластер станет местом для проведения различных мероприятий районного масштаба", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что в настоящее время завершена планировка и геодезическая разбивка территории, сделано основание под устройство кафе-амфитеатра, подготовлено место для сцены и установки перголы."В рамках проекта установим небольшой павильон, с одной стороны которого будет семейное кафе, а с другой – амфитеатр и сцена, строения объединит пергола с качелями. Запланировано создание зоны отдыха с удобными скамейками и цветниками, просторной детской игровой площадки с фонтаном", - добавил Бирюков.Заммэра напомнил, что "Парк Яуза" станет самым протяженным экологическим парком в Европе, его общая площадь составит более 350 гектаров. Огромная рекреационная зона позволит обеспечить комфортный и полноценный отдых москвичей и гостей столицы.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
09:31 16.06.2022
 

В московском "Парке Яуза" создадут современный культурно-досуговый кластер

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыПроект парка "Яуза"
Проект парка Яуза - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Проект парка "Яуза". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Современный культурно-досуговый кластер создадут в будущем "Парке Яуза" в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На Северодвинской улице в пойме реки Яузы начались работы по организации комфортного пространства для отдыха и досуга местных жителей. Новый культурно-досуговый кластер станет местом для проведения различных мероприятий районного масштаба", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что в настоящее время завершена планировка и геодезическая разбивка территории, сделано основание под устройство кафе-амфитеатра, подготовлено место для сцены и установки перголы.
"В рамках проекта установим небольшой павильон, с одной стороны которого будет семейное кафе, а с другой – амфитеатр и сцена, строения объединит пергола с качелями. Запланировано создание зоны отдыха с удобными скамейками и цветниками, просторной детской игровой площадки с фонтаном", - добавил Бирюков.
Заммэра напомнил, что "Парк Яуза" станет самым протяженным экологическим парком в Европе, его общая площадь составит более 350 гектаров. Огромная рекреационная зона позволит обеспечить комфортный и полноценный отдых москвичей и гостей столицы.
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