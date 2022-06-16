https://ria.ru/20220616/kitay-1796464274.html

Посол Ханьхуэй: российско-китайские отношения не боятся огня

Посол Ханьхуэй: российско-китайские отношения не боятся огня - РИА Новости, 18.06.2022

Посол Ханьхуэй: российско-китайские отношения не боятся огня

Российско-китайское сотрудничество, как настоящее золото, не боится огня, даже в условиях новых глобальных вызовов, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-16T10:05

2022-06-16T10:05

2022-06-18T17:24

петербургский международный экономический форум — 2022

чжан ханьхуэй

китай

пекин

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество, как настоящее золото, не боится огня, даже в условиях новых глобальных вызовов, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй."Сегодня под влиянием региональной и глобальной обстановки российско-китайское сотрудничество в сфере бизнеса сталкивается с новыми вызовами. Но наше сотрудничество, словно настоящее золото, не боится огня", - сказал Чжан Ханьхуэй в ходе российско-китайского бизнес-диалога, проходящего на полях ПМЭФ.Посол добавил, что Пекин неоднократно подчеркивал, что Китай намерен продолжать развивать нормальное российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество, полагаясь на принципы взаимоуважения и равенства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/kitay-1796258785.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/kitay-1795945251.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

чжан ханьхуэй, китай, пекин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире