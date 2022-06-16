Рейтинг@Mail.ru
Посол Ханьхуэй: российско-китайские отношения не боятся огня - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/kitay-1796464274.html
Посол Ханьхуэй: российско-китайские отношения не боятся огня
Посол Ханьхуэй: российско-китайские отношения не боятся огня - РИА Новости, 18.06.2022
Посол Ханьхуэй: российско-китайские отношения не боятся огня
Российско-китайское сотрудничество, как настоящее золото, не боится огня, даже в условиях новых глобальных вызовов, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-16T10:05
2022-06-18T17:24
петербургский международный экономический форум — 2022
чжан ханьхуэй
китай
пекин
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766131083_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_e9f03406d32241d10dbbcc68f9707623.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество, как настоящее золото, не боится огня, даже в условиях новых глобальных вызовов, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй."Сегодня под влиянием региональной и глобальной обстановки российско-китайское сотрудничество в сфере бизнеса сталкивается с новыми вызовами. Но наше сотрудничество, словно настоящее золото, не боится огня", - сказал Чжан Ханьхуэй в ходе российско-китайского бизнес-диалога, проходящего на полях ПМЭФ.Посол добавил, что Пекин неоднократно подчеркивал, что Китай намерен продолжать развивать нормальное российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество, полагаясь на принципы взаимоуважения и равенства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/kitay-1796258785.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/kitay-1795945251.html
китай
пекин
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766131083_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_1ca9e4717b8a35a1b4ea479cb16235f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чжан ханьхуэй, китай, пекин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире
10:05 16.06.2022 (обновлено: 17:24 18.06.2022)
 
Посол Ханьхуэй: российско-китайские отношения не боятся огня

Посол Ханьхуэй: российско-китайские отношения не боятся огня и глобальных вызовов

© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПосол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество, как настоящее золото, не боится огня, даже в условиях новых глобальных вызовов, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Сегодня под влиянием региональной и глобальной обстановки российско-китайское сотрудничество в сфере бизнеса сталкивается с новыми вызовами. Но наше сотрудничество, словно настоящее золото, не боится огня", - сказал Чжан Ханьхуэй в ходе российско-китайского бизнес-диалога, проходящего на полях ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 17:52Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин заявил, что центр развития находится в Китае
Посол добавил, что Пекин неоднократно подчеркивал, что Китай намерен продолжать развивать нормальное российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество, полагаясь на принципы взаимоуважения и равенства.
"Мы очень рады, что все больше российских компаний проявляет желание сотрудничества с Китаем", - подчеркнул дипломат, добавив, что посольство КНР в РФ будет всячески содействовать взаимодействию предпринимателей двух стран.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Люди проходят на фоне флагов России и Китая - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 23:00В мире
Госдеп США: Китай занял сторону России в конфликте на Украине
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Чжан ХаньхуэйКитайПекинСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала