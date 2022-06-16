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США считают, что КНР занимает сторону России в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.06.2022
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США считают, что КНР занимает сторону России в конфликте на Украине
США считают, что КНР занимает сторону России в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.06.2022
США считают, что КНР занимает сторону России в конфликте на Украине
США не верят заявлениям Китая о нейтралитете в украинском конфликте и считают, что он занимает сторону России, заявил официальный представитель госдепартамента... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T22:49
2022-06-16T22:49
в мире
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китай
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государственный департамент сша
нед прайс
донбасс
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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. США не верят заявлениям Китая о нейтралитете в украинском конфликте и считают, что он занимает сторону России, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."КНР уже сделала свой выбор. Спустя более трех месяцев с начала российского вторжения на Украину Китай, несмотря на все сотворенные там бедствия, человеческие жертвы, глобальные последствия, в том числе для продовольственной безопасности... все еще предпочитает занимать сторону России", - сказал он на брифинге для СМИ."Позиция нейтралитета со стороны КНР является не более чем пустым заявлением", - добавил Прайс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/kitay-1795453804.html
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в мире, украина, китай, сша, государственный департамент сша, нед прайс, донбасс
22:49 16.06.2022
 
США считают, что КНР занимает сторону России в конфликте на Украине

В Госдепе не верят заявлениям Китая о нейтралитете в украинском конфликте

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. США не верят заявлениям Китая о нейтралитете в украинском конфликте и считают, что он занимает сторону России, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"КНР уже сделала свой выбор. Спустя более трех месяцев с начала российского вторжения на Украину Китай, несмотря на все сотворенные там бедствия, человеческие жертвы, глобальные последствия, в том числе для продовольственной безопасности... все еще предпочитает занимать сторону России", - сказал он на брифинге для СМИ.
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 13:41
Китай готов поддерживать Россию в вопросах суверенитета, заявил Си Цзиньпин
"Позиция нейтралитета со стороны КНР является не более чем пустым заявлением", - добавил Прайс.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреУкраинаКитайСШАГосударственный департамент СШАНед ПрайсДонбасс
 
 
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