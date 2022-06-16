https://ria.ru/20220616/kitay-1795944506.html

США считают, что КНР занимает сторону России в конфликте на Украине

США считают, что КНР занимает сторону России в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.06.2022

США считают, что КНР занимает сторону России в конфликте на Украине

США не верят заявлениям Китая о нейтралитете в украинском конфликте и считают, что он занимает сторону России, заявил официальный представитель госдепартамента... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T22:49

2022-06-16T22:49

2022-06-16T22:49

в мире

украина

китай

сша

государственный департамент сша

нед прайс

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. США не верят заявлениям Китая о нейтралитете в украинском конфликте и считают, что он занимает сторону России, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."КНР уже сделала свой выбор. Спустя более трех месяцев с начала российского вторжения на Украину Китай, несмотря на все сотворенные там бедствия, человеческие жертвы, глобальные последствия, в том числе для продовольственной безопасности... все еще предпочитает занимать сторону России", - сказал он на брифинге для СМИ."Позиция нейтралитета со стороны КНР является не более чем пустым заявлением", - добавил Прайс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220615/kitay-1795453804.html

https://ria.ru/20220616/rossiya-1795828712.html

украина

китай

сша

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, китай, сша, государственный департамент сша, нед прайс, донбасс