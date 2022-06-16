https://ria.ru/20220616/kinematograf-1795627564.html

Глава Якутии рассказал о развитии российского кино

Глава Якутии рассказал о развитии российского кино - РИА Новости, 16.06.2022

Глава Якутии рассказал о развитии российского кино

Якутский кинематограф будет участвовать в процессе развития российского кино, уже сняты несколько фильмов при участии крупнейших кинокомпаний РФ, заявил РИА... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T05:04

2022-06-16T05:04

2022-06-16T05:04

петербургский международный экономический форум — 2022

республика саха (якутия)

культура

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730855748_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ed94fada7d2ca439c1bd9e1cd682a2f2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Якутский кинематограф будет участвовать в процессе развития российского кино, уже сняты несколько фильмов при участии крупнейших кинокомпаний РФ, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Но если говорить в масштабах всей страны, отметил он, подход должен быть совсем другой."Я считаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы российское кино в целом у нас в стране стало самым популярным. А якутский кинематограф, конечно, в этом процессе будет участвовать. У нас уже есть ряд проектов совместно с крупнейшими российскими кинокомпаниями. Они уже сняты, сейчас идет работа, которая называется постпродакшн. Я считаю, это тоже будут такие сильные фильмы, уже не только для якутского, но и для российского кинематографа", - сказал Николаев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/kino-1775981477.html

республика саха (якутия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

республика саха (якутия), культура, россия