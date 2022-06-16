https://ria.ru/20220616/kinematograf-1795627564.html
Глава Якутии рассказал о развитии российского кино
Глава Якутии рассказал о развитии российского кино - РИА Новости, 16.06.2022
Глава Якутии рассказал о развитии российского кино
Якутский кинематограф будет участвовать в процессе развития российского кино, уже сняты несколько фильмов при участии крупнейших кинокомпаний РФ, заявил РИА... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T05:04
2022-06-16T05:04
2022-06-16T05:04
петербургский международный экономический форум — 2022
республика саха (якутия)
культура
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Якутский кинематограф будет участвовать в процессе развития российского кино, уже сняты несколько фильмов при участии крупнейших кинокомпаний РФ, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Но если говорить в масштабах всей страны, отметил он, подход должен быть совсем другой."Я считаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы российское кино в целом у нас в стране стало самым популярным. А якутский кинематограф, конечно, в этом процессе будет участвовать. У нас уже есть ряд проектов совместно с крупнейшими российскими кинокомпаниями. Они уже сняты, сейчас идет работа, которая называется постпродакшн. Я считаю, это тоже будут такие сильные фильмы, уже не только для якутского, но и для российского кинематографа", - сказал Николаев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/kino-1775981477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), культура, россия
Глава Якутии рассказал о развитии российского кино
Айсен Николаев: якутский кинематограф будет участвовать в развитии российского кино
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Якутский кинематограф будет участвовать в процессе развития российского кино, уже сняты несколько фильмов при участии крупнейших кинокомпаний РФ, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"У нас в республике якутское кино популярнее западного кинематографа. Наши самые кассовые фильмы по сборам побеждали американские блокбастеры", - рассказал глава региона.
Но если говорить в масштабах всей страны, отметил он, подход должен быть совсем другой.
"Я считаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы российское кино в целом у нас в стране стало самым популярным. А якутский кинематограф, конечно, в этом процессе будет участвовать. У нас уже есть ряд проектов совместно с крупнейшими российскими кинокомпаниями. Они уже сняты, сейчас идет работа, которая называется постпродакшн. Я считаю, это тоже будут такие сильные фильмы, уже не только для якутского, но и для российского кинематографа", - сказал Николаев.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.