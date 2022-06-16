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Глава Якутии рассказал о развитии российского кино - РИА Новости, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/kinematograf-1795627564.html
Глава Якутии рассказал о развитии российского кино
Глава Якутии рассказал о развитии российского кино - РИА Новости, 16.06.2022
Глава Якутии рассказал о развитии российского кино
Якутский кинематограф будет участвовать в процессе развития российского кино, уже сняты несколько фильмов при участии крупнейших кинокомпаний РФ, заявил РИА... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T05:04
2022-06-16T05:04
петербургский международный экономический форум — 2022
республика саха (якутия)
культура
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Якутский кинематограф будет участвовать в процессе развития российского кино, уже сняты несколько фильмов при участии крупнейших кинокомпаний РФ, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Но если говорить в масштабах всей страны, отметил он, подход должен быть совсем другой."Я считаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы российское кино в целом у нас в стране стало самым популярным. А якутский кинематограф, конечно, в этом процессе будет участвовать. У нас уже есть ряд проектов совместно с крупнейшими российскими кинокомпаниями. Они уже сняты, сейчас идет работа, которая называется постпродакшн. Я считаю, это тоже будут такие сильные фильмы, уже не только для якутского, но и для российского кинематографа", - сказал Николаев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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республика саха (якутия), культура, россия
05:04 16.06.2022
 
Глава Якутии рассказал о развитии российского кино

Айсен Николаев: якутский кинематограф будет участвовать в развитии российского кино

© Pixabay / Bru-nOКинотеатр
Кинотеатр - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Pixabay / Bru-nO
Кинотеатр. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Якутский кинематограф будет участвовать в процессе развития российского кино, уже сняты несколько фильмов при участии крупнейших кинокомпаний РФ, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"У нас в республике якутское кино популярнее западного кинематографа. Наши самые кассовые фильмы по сборам побеждали американские блокбастеры", - рассказал глава региона.
Но если говорить в масштабах всей страны, отметил он, подход должен быть совсем другой.
"Я считаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы российское кино в целом у нас в стране стало самым популярным. А якутский кинематограф, конечно, в этом процессе будет участвовать. У нас уже есть ряд проектов совместно с крупнейшими российскими кинокомпаниями. Они уже сняты, сейчас идет работа, которая называется постпродакшн. Я считаю, это тоже будут такие сильные фильмы, уже не только для якутского, но и для российского кинематографа", - сказал Николаев.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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2 марта, 10:14В России
В Госдуме нашли выгоду от "киносанкций" для российского кинематографа
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Республика Саха (Якутия)КультураРоссия
 
 
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