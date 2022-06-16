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Статус Херсонской области зависит от воли местного населения, заявил Кремль - РИА Новости, 16.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/kherson-1795932221.html
Статус Херсонской области зависит от воли местного населения, заявил Кремль
Статус Херсонской области зависит от воли местного населения, заявил Кремль - РИА Новости, 16.06.2022
Статус Херсонской области зависит от воли местного населения, заявил Кремль
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус Херсонской области и ряда районов Харьковской зависит от воли местного населения. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:09
2022-06-16T21:23
херсонская область
дмитрий песков
украина
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус Херсонской области и ряда районов Харьковской зависит от воли местного населения.По словам Пескова, "целью номер один" России является защита жителей Донецка и Луганска от тех, кто обстреливает Донбасс и убивает мирных жителей."Что касается других территорий и регионов Украины, чем больше наши военные очищают территорию от националистических батальонов, тем больше людей заявляют о своем желании прекратить дальнейшую жизнь с режимом в Киеве", - сказал Песков в интервью телеканалу CNN.
https://ria.ru/20220616/kherson-1795653043.html
херсонская область
украина
россия
донецк (днр)
луганск
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херсонская область , дмитрий песков, украина, вооруженные силы украины, россия, в мире, донецк (днр), луганск, ситуация в днр и лнр
21:09 16.06.2022 (обновлено: 21:23 16.06.2022)
 
Статус Херсонской области зависит от воли местного населения, заявил Кремль

Песков: статус Херсонской области и ряда районов Харьковской зависит от воли населения

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус Херсонской области и ряда районов Харьковской зависит от воли местного населения.
По словам Пескова, "целью номер один" России является защита жителей Донецка и Луганска от тех, кто обстреливает Донбасс и убивает мирных жителей.
"Что касается других территорий и регионов Украины, чем больше наши военные очищают территорию от националистических батальонов, тем больше людей заявляют о своем желании прекратить дальнейшую жизнь с режимом в Киеве", - сказал Песков в интервью телеканалу CNN.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДмитрий ПесковУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВ миреДонецк (ДНР)ЛуганскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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