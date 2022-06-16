https://ria.ru/20220616/kherson-1795932221.html

Статус Херсонской области зависит от воли местного населения, заявил Кремль

Статус Херсонской области зависит от воли местного населения, заявил Кремль - РИА Новости, 16.06.2022

Статус Херсонской области зависит от воли местного населения, заявил Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус Херсонской области и ряда районов Харьковской зависит от воли местного населения. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T21:09

2022-06-16T21:09

2022-06-16T21:23

херсонская область

дмитрий песков

украина

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789945754_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_907bfcaa1121385a24ec674f9af12f45.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус Херсонской области и ряда районов Харьковской зависит от воли местного населения.По словам Пескова, "целью номер один" России является защита жителей Донецка и Луганска от тех, кто обстреливает Донбасс и убивает мирных жителей."Что касается других территорий и регионов Украины, чем больше наши военные очищают территорию от националистических батальонов, тем больше людей заявляют о своем желании прекратить дальнейшую жизнь с режимом в Киеве", - сказал Песков в интервью телеканалу CNN.

https://ria.ru/20220616/kherson-1795653043.html

херсонская область

украина

россия

донецк (днр)

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , дмитрий песков, украина, вооруженные силы украины, россия, в мире, донецк (днр), луганск, ситуация в днр и лнр