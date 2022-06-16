Депутат Госдумы назвал Херсон колыбелью Черноморского флота
Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал Херсон колыбелью Черноморского флота
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКопия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на Аллее Славы в Херсоне
Копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на Аллее Славы в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Херсон является колыбелью Черноморского флота, он исторически тесно связан с Севастополем, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота РФ.
"Херсон – это колыбель российского Черноморского флота, а Севастополь впоследствии стал главной базой флота, поэтому я считаю, что исторически это города-побратимы, тесно связанные между собой с момента екатерининской эпохи", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, "еще адмирал Сенявин спускал первые корабли для российского Черноморского флота именно в Херсоне". "Поэтому строительство кораблей различных типов, думаю, херсонцам будет посильной задачей, а заодно это даст рабочие места, ведь российский флот постоянно развивается и совершенствуется", - добавил Белик.
Строительство кораблей в Херсоне он считает долгосрочной перспективой, так как в первую очередь в регионе должен быть наведен четкий государственный порядок.
"Именно российский Херсон должен строить корабли для российского Черноморского флота, а Севастополь их принимать", - заключил депутат.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
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