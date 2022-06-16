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Депутат Госдумы назвал Херсон колыбелью Черноморского флота - РИА Новости, 16.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/kherson-1795640767.html
Депутат Госдумы назвал Херсон колыбелью Черноморского флота
Депутат Госдумы назвал Херсон колыбелью Черноморского флота - РИА Новости, 16.06.2022
Депутат Госдумы назвал Херсон колыбелью Черноморского флота
Херсон является колыбелью Черноморского флота, он исторически тесно связан с Севастополем, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T08:58
2022-06-16T08:58
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсон
севастополь
херсонская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Херсон является колыбелью Черноморского флота, он исторически тесно связан с Севастополем, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота РФ."Херсон – это колыбель российского Черноморского флота, а Севастополь впоследствии стал главной базой флота, поэтому я считаю, что исторически это города-побратимы, тесно связанные между собой с момента екатерининской эпохи", - сказал РИА Новости Белик.По его словам, "еще адмирал Сенявин спускал первые корабли для российского Черноморского флота именно в Херсоне". "Поэтому строительство кораблей различных типов, думаю, херсонцам будет посильной задачей, а заодно это даст рабочие места, ведь российский флот постоянно развивается и совершенствуется", - добавил Белик.Строительство кораблей в Херсоне он считает долгосрочной перспективой, так как в первую очередь в регионе должен быть наведен четкий государственный порядок."Именно российский Херсон должен строить корабли для российского Черноморского флота, а Севастополь их принимать", - заключил депутат.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220616/korabli-1795631702.html
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херсон
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кирилл стремоусов, херсон, севастополь, херсонская область , в мире
08:58 16.06.2022
 
Депутат Госдумы назвал Херсон колыбелью Черноморского флота

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал Херсон колыбелью Черноморского флота

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКопия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на Аллее Славы в Херсоне
Копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на Аллее Славы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на Аллее Славы в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Херсон является колыбелью Черноморского флота, он исторически тесно связан с Севастополем, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота РФ.
Херсон - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 07:11
В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота
"Херсон – это колыбель российского Черноморского флота, а Севастополь впоследствии стал главной базой флота, поэтому я считаю, что исторически это города-побратимы, тесно связанные между собой с момента екатерининской эпохи", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, "еще адмирал Сенявин спускал первые корабли для российского Черноморского флота именно в Херсоне". "Поэтому строительство кораблей различных типов, думаю, херсонцам будет посильной задачей, а заодно это даст рабочие места, ведь российский флот постоянно развивается и совершенствуется", - добавил Белик.
Строительство кораблей в Херсоне он считает долгосрочной перспективой, так как в первую очередь в регионе должен быть наведен четкий государственный порядок.
"Именно российский Херсон должен строить корабли для российского Черноморского флота, а Севастополь их принимать", - заключил депутат.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
Молодой человек на праздновании Дня России в Херсоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 20:18
Власти назвали Херсон полноценным русским городом
 
Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовХерсонСевастопольХерсонская областьВ мире
 
 
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