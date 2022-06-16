09:00 16.06.2022 (обновлено: 13:34 16.06.2022)
В России создали технологию, в 200 раз ускоряющую обычный рост рассады
© Фото : пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского Земляника
© Фото : пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского
МОСКВА, 16 июня — РИА Новости. Первую отечественную биореакторную технологию размножения растений разработали исследователи КФУ им. В.И. Вернадского. По их словам, методика позволит снять проблему импортозамещения многих видов растений для российского агропрома. Результаты опубликованы в журнале “Agronomy”.
В последние десятилетия в промышленном растениеводстве для создания эталонного посадочного материала все чаще применяют биореакторы — герметичные системы с жидкой питательной основой и регулируемой средой.
29 ноября 2021, 07:00НаукаВ России нашли способ извлечения самого полезного зерна
По скорости роста рассады биореакторы превосходят традиционно применяемые в агробизнесе системы с твердой питательной средой в среднем в 20 раз, а домашние методы выращивания "на подоконнике" — в 200 раз, объяснили ученые. Ускорение возможно за счет гибкого контроля освещения, температуры, уровня гормонов, микро- и макроэлементов, а также других химических и физических параметров среды.
Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ им. В.И. Вернадского) разработали и успешно внедрили первую отечественную технологию применения биореакторов для создания высококачественного посадочного материала.
© Фото : пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского Виноград в пробирке
1 из 3
Виноград в пробирке
© Фото : пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского
© Фото : пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского Олива
2 из 3
Олива
© Фото : пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского
© Фото : пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского Зизифус в пробирке
3 из 3
Зизифус в пробирке
© Фото : пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского
1 из 3
Виноград в пробирке
© Фото : пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского
2 из 3
Олива
© Фото : пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского
3 из 3
Зизифус в пробирке
© Фото : пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского
По словам специалистов, подобные разработки в мировой практике всегда защищены коммерческой тайной, тогда как их технология открыта и может быть легко масштабирована для решения проблем российского рынка. Биореакторные системы относительно просты в производстве и легко автоматизируемы, что делает их крайне экономически выгодными, рассказали в университете.
“Мы создали быструю и эффективную технологию размножения растений, в первую очередь ориентируясь на виноград и землянику. За шесть недель эксперимента биомасса растений увеличилась в 300 раз, количество новых растений у земляники выросло в 20 раз, у винограда — в 5 раз. Технология позволит производить внутри страны посадочный материал, который ранее приходилось закупать за рубежом ежегодно”, — рассказал заведующий лабораторией микроклонального размножения растений КФУ им. В.И. Вернадского Лавр Крюков.
Растение в биореакторе, находясь в стерильной емкости, омывается жидкой питательной средой и снабжается воздухом, очищенным с помощью мембранных фильтров. Такой подход позволяет культивировать посадочный материал любых видов растений, востребованных в сельском хозяйстве, подчеркнули исследователи.
Как объяснили ученые, имея нужные сорта, можно вылечить их от вирусов и размножить с помощью биореакторов до необходимого количества — даже в рамках небольшого университетского производства речь идет о сотнях тысяч эталонных растений меньше чем за год.
"Применяя новейшие методы лечения растений, в лабораторных условиях мы можем привести к изначальной генетической чистоте те коммерческие сорта растений, что уже успели отойти от "идеала", — отметил Крюков.
Исследование проведено в рамках мегагранта Правительства РФ. На данном этапе коллектив лаборатории работает над улучшением состава питательных элементов и адаптацией технологии для выращивания других культур.
11 ноября 2021, 09:00НаукаЭлектротрактор и комбайн: как изменится сельское хозяйство через 15 лет