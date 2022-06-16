https://ria.ru/20220616/kfu-1795483050.html

В России создали технологию, в 200 раз ускоряющую обычный рост рассады

В России создали технологию, в 200 раз ускоряющую обычный рост рассады - РИА Новости, 16.06.2022

В России создали технологию, в 200 раз ускоряющую обычный рост рассады

Первую отечественную биореакторную технологию размножения растений разработали исследователи КФУ им. В.И. Вернадского. По их словам, методика позволит снять... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:00

2022-06-16T09:00

2022-06-16T13:34

наука

россия

крымский федеральный университет

университетская наука

навигатор абитуриента

технологии

республика крым

растения

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МОСКВА, 16 июня — РИА Новости. Первую отечественную биореакторную технологию размножения растений разработали исследователи КФУ им. В.И. Вернадского. По их словам, методика позволит снять проблему импортозамещения многих видов растений для российского агропрома. Результаты опубликованы в журнале “Agronomy”.В последние десятилетия в промышленном растениеводстве для создания эталонного посадочного материала все чаще применяют биореакторы — герметичные системы с жидкой питательной основой и регулируемой средой.По скорости роста рассады биореакторы превосходят традиционно применяемые в агробизнесе системы с твердой питательной средой в среднем в 20 раз, а домашние методы выращивания "на подоконнике" — в 200 раз, объяснили ученые. Ускорение возможно за счет гибкого контроля освещения, температуры, уровня гормонов, микро- и макроэлементов, а также других химических и физических параметров среды.Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ им. В.И. Вернадского) разработали и успешно внедрили первую отечественную технологию применения биореакторов для создания высококачественного посадочного материала.По словам специалистов, подобные разработки в мировой практике всегда защищены коммерческой тайной, тогда как их технология открыта и может быть легко масштабирована для решения проблем российского рынка. Биореакторные системы относительно просты в производстве и легко автоматизируемы, что делает их крайне экономически выгодными, рассказали в университете.Растение в биореакторе, находясь в стерильной емкости, омывается жидкой питательной средой и снабжается воздухом, очищенным с помощью мембранных фильтров. Такой подход позволяет культивировать посадочный материал любых видов растений, востребованных в сельском хозяйстве, подчеркнули исследователи.Как объяснили ученые, имея нужные сорта, можно вылечить их от вирусов и размножить с помощью биореакторов до необходимого количества — даже в рамках небольшого университетского производства речь идет о сотнях тысяч эталонных растений меньше чем за год."Применяя новейшие методы лечения растений, в лабораторных условиях мы можем привести к изначальной генетической чистоте те коммерческие сорта растений, что уже успели отойти от "идеала", — отметил Крюков.Исследование проведено в рамках мегагранта Правительства РФ. На данном этапе коллектив лаборатории работает над улучшением состава питательных элементов и адаптацией технологии для выращивания других культур.

https://ria.ru/20211129/dgtu-1760879296.html

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, крымский федеральный университет, университетская наука, навигатор абитуриента, технологии, республика крым, растения