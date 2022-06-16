https://ria.ru/20220616/izmeneniya-1795650389.html
Орешкин назвал текущие события глубинными изменениями
Орешкин назвал текущие события глубинными изменениями - РИА Новости, 16.06.2022
Орешкин назвал текущие события глубинными изменениями
Происходящее сейчас в мире - не краткосрочная история: это глубинные изменения, и как прежде уже не будет, заявил помощник президента России Максим Орешкин,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:38
2022-06-16T09:38
2022-06-16T09:57
петербургский международный экономический форум — 2022
максим орешкин
политика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Происходящее сейчас в мире - не краткосрочная история: это глубинные изменения, и как прежде уже не будет, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ."То, что сейчас происходит в мире - это на самом деле не какая-то краткосрочная история, это очень глубинные изменения, глубинные изменения в геополитике. Если обратиться даже к выступлению президента на Давосе полтора года назад, диагноз четко разложен: и стремление к однополярности, которая ведет к противостоянию в странах, и проблемы с социальным неравенством в мире, проблемы с макроэкономической политикой. Поэтому все, что сейчас происходит – одно из звеньев этой большой цепи… Как прежде уже не будет", - сказал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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максим орешкин, политика, россия
09:38 16.06.2022 (обновлено: 09:57 16.06.2022)
Орешкин назвал текущие события глубинными изменениями
Помощник Путина Орешкин: происходящее в мире — глубинные изменения, как прежде не будет