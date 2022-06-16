https://ria.ru/20220616/izmeneniya-1795650389.html

Орешкин назвал текущие события глубинными изменениями

Орешкин назвал текущие события глубинными изменениями - РИА Новости, 16.06.2022

Орешкин назвал текущие события глубинными изменениями

Происходящее сейчас в мире - не краткосрочная история: это глубинные изменения, и как прежде уже не будет, заявил помощник президента России Максим Орешкин,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:38

2022-06-16T09:38

2022-06-16T09:57

петербургский международный экономический форум — 2022

максим орешкин

политика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Происходящее сейчас в мире - не краткосрочная история: это глубинные изменения, и как прежде уже не будет, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ."То, что сейчас происходит в мире - это на самом деле не какая-то краткосрочная история, это очень глубинные изменения, глубинные изменения в геополитике. Если обратиться даже к выступлению президента на Давосе полтора года назад, диагноз четко разложен: и стремление к однополярности, которая ведет к противостоянию в странах, и проблемы с социальным неравенством в мире, проблемы с макроэкономической политикой. Поэтому все, что сейчас происходит – одно из звеньев этой большой цепи… Как прежде уже не будет", - сказал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

максим орешкин, политика, россия