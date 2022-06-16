Рейтинг@Mail.ru
ВТБ запускает социальную ипотеку в российских регионах - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/ipoteka-1795847647.html
ВТБ запускает социальную ипотеку в российских регионах
ВТБ запускает социальную ипотеку в российских регионах - РИА Новости, 16.06.2022
ВТБ запускает социальную ипотеку в российских регионах
ВТБ и ДОМ.РФ запускают в трех регионах страны социальную ипотеку, направленную на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:07
2022-06-16T17:07
петербургский международный экономический форум — 2022
втб
анатолий печатников
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
"дом.рф"
новости компаний - экономика
ипотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782513587_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_56222e35d41cca8f62ff7677fc13b1c6.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ВТБ и ДОМ.РФ запускают в трех регионах страны социальную ипотеку, направленную на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, сообщает пресс-служба банка.Воспользоваться льготными условиями жилищного кредитования уже во втором полугодии смогут жители Московской, Нижегородской и Самарской областей. Договоренности об этом достигнуты на ПМЭФ-2022.Новая программа для жителей российских регионов предполагает субсидирование ставки со стороны местного бюджета. Субъекты самостоятельно определяют категории, на которые будут распространяться льготные условия ипотечного кредитования. Среди них – молодые или многодетные семьи, сотрудники сфер здравоохранения и образования, работники коммунальных и противопожарных служб, органов внутренних дел, жители ветхих домов и другие. Программа в указанных регионах заработает до конца года. Условия льготного кредитования отдельных категорий граждан определяются регионами."Социальная функция ипотеки сегодня выходит на первый план и становится приоритетом федерального уровня. Для ВТБ особенно важно, чтобы жилищное кредитование как основной финансовый инструмент решения квартирного вопроса было доступно социально незащищенным категориям населения. Включение регионов в развитие льготных инструментов позволяет охватить большее количество потенциальных заемщиков и поддержать их при приобретении или строительстве жилья. Уверены, что проект будет пользоваться спросом и сможет помочь десяткам тысяч российских семей улучшить жилищные условия. ВТБ намерен расширять географию подобных программ и готов предложить другим регионам подключаться к их успешной реализации", – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.В рамках ПМЭФ-2022 ВТБ также объявил о запуске новой банковской стратегии развития "семейного капитала", направленной на адресную поддержку населения. Программа объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. Она предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот от банка.Уже в июле в рамках стратегии банк реализует комплекс мер, направленных на поддержку семей с детьми. Клиенты, у которых с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года родится третий или последующий ребенок, смогут получить в ВТБ ипотеку всего под 3%. При этом хотя бы один из членов семьи должен получать зарплату на карту банка. Программа действует до конца 2022 года. Помимо предоставления льготных условий по ипотеке, банк окажет заемщикам с детьми нефинансовую помощь. Все дети в семье, включая новорожденного, бесплатно получат от банка страховку на случай онкологии.ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. По итогам пяти месяцев этого года банк выдал свыше 82 тысяч жилищных кредитов более чем на 355 миллиардов рублей.
https://realty.ria.ru/20220616/vtb-1795642297.html
https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795753789.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782513587_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_07b876f4a7ee87d8d4123147602dda62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб, анатолий печатников, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, "дом.рф", новости компаний - экономика, ипотека
17:07 16.06.2022
 

ВТБ запускает социальную ипотеку в российских регионах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКлюч, деньги и домик, сложенный из банковских карт
Ключ, деньги и домик, сложенный из банковских карт - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ВТБ и ДОМ.РФ запускают в трех регионах страны социальную ипотеку, направленную на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, сообщает пресс-служба банка.
Воспользоваться льготными условиями жилищного кредитования уже во втором полугодии смогут жители Московской, Нижегородской и Самарской областей. Договоренности об этом достигнуты на ПМЭФ-2022.
Новая программа для жителей российских регионов предполагает субсидирование ставки со стороны местного бюджета. Субъекты самостоятельно определяют категории, на которые будут распространяться льготные условия ипотечного кредитования. Среди них – молодые или многодетные семьи, сотрудники сфер здравоохранения и образования, работники коммунальных и противопожарных служб, органов внутренних дел, жители ветхих домов и другие. Программа в указанных регионах заработает до конца года. Условия льготного кредитования отдельных категорий граждан определяются регионами.
Стенд банка ВТБ на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
09:05Петербургский международный экономический форум — 2022
ВТБ запустит на II полугодие программу ипотеки под 3% для многодетных семей
"Социальная функция ипотеки сегодня выходит на первый план и становится приоритетом федерального уровня. Для ВТБ особенно важно, чтобы жилищное кредитование как основной финансовый инструмент решения квартирного вопроса было доступно социально незащищенным категориям населения. Включение регионов в развитие льготных инструментов позволяет охватить большее количество потенциальных заемщиков и поддержать их при приобретении или строительстве жилья. Уверены, что проект будет пользоваться спросом и сможет помочь десяткам тысяч российских семей улучшить жилищные условия. ВТБ намерен расширять географию подобных программ и готов предложить другим регионам подключаться к их успешной реализации", – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
В рамках ПМЭФ-2022 ВТБ также объявил о запуске новой банковской стратегии развития "семейного капитала", направленной на адресную поддержку населения. Программа объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. Она предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот от банка.
Уже в июле в рамках стратегии банк реализует комплекс мер, направленных на поддержку семей с детьми. Клиенты, у которых с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года родится третий или последующий ребенок, смогут получить в ВТБ ипотеку всего под 3%. При этом хотя бы один из членов семьи должен получать зарплату на карту банка. Программа действует до конца 2022 года. Помимо предоставления льготных условий по ипотеке, банк окажет заемщикам с детьми нефинансовую помощь. Все дети в семье, включая новорожденного, бесплатно получат от банка страховку на случай онкологии.
ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. По итогам пяти месяцев этого года банк выдал свыше 82 тысяч жилищных кредитов более чем на 355 миллиардов рублей.
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и губернатор Московской области Андрей Воробьев после подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
14:06Новости Подмосковья
Подмосковье на ПМЭФ подписало соглашение о расширении сотрудничества с ВТБ
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ВТБАнатолий ПечатниковПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ"Дом.РФ"Новости компаний - ЭкономикаИпотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала