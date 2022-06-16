https://ria.ru/20220616/ipoteka-1795847647.html

ВТБ запускает социальную ипотеку в российских регионах

ВТБ запускает социальную ипотеку в российских регионах - РИА Новости, 16.06.2022

ВТБ запускает социальную ипотеку в российских регионах

ВТБ и ДОМ.РФ запускают в трех регионах страны социальную ипотеку, направленную на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:07

2022-06-16T17:07

2022-06-16T17:07

петербургский международный экономический форум — 2022

втб

анатолий печатников

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ВТБ и ДОМ.РФ запускают в трех регионах страны социальную ипотеку, направленную на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, сообщает пресс-служба банка.Воспользоваться льготными условиями жилищного кредитования уже во втором полугодии смогут жители Московской, Нижегородской и Самарской областей. Договоренности об этом достигнуты на ПМЭФ-2022.Новая программа для жителей российских регионов предполагает субсидирование ставки со стороны местного бюджета. Субъекты самостоятельно определяют категории, на которые будут распространяться льготные условия ипотечного кредитования. Среди них – молодые или многодетные семьи, сотрудники сфер здравоохранения и образования, работники коммунальных и противопожарных служб, органов внутренних дел, жители ветхих домов и другие. Программа в указанных регионах заработает до конца года. Условия льготного кредитования отдельных категорий граждан определяются регионами."Социальная функция ипотеки сегодня выходит на первый план и становится приоритетом федерального уровня. Для ВТБ особенно важно, чтобы жилищное кредитование как основной финансовый инструмент решения квартирного вопроса было доступно социально незащищенным категориям населения. Включение регионов в развитие льготных инструментов позволяет охватить большее количество потенциальных заемщиков и поддержать их при приобретении или строительстве жилья. Уверены, что проект будет пользоваться спросом и сможет помочь десяткам тысяч российских семей улучшить жилищные условия. ВТБ намерен расширять географию подобных программ и готов предложить другим регионам подключаться к их успешной реализации", – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.В рамках ПМЭФ-2022 ВТБ также объявил о запуске новой банковской стратегии развития "семейного капитала", направленной на адресную поддержку населения. Программа объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. Она предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот от банка.Уже в июле в рамках стратегии банк реализует комплекс мер, направленных на поддержку семей с детьми. Клиенты, у которых с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года родится третий или последующий ребенок, смогут получить в ВТБ ипотеку всего под 3%. При этом хотя бы один из членов семьи должен получать зарплату на карту банка. Программа действует до конца 2022 года. Помимо предоставления льготных условий по ипотеке, банк окажет заемщикам с детьми нефинансовую помощь. Все дети в семье, включая новорожденного, бесплатно получат от банка страховку на случай онкологии.ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. По итогам пяти месяцев этого года банк выдал свыше 82 тысяч жилищных кредитов более чем на 355 миллиардов рублей.

https://realty.ria.ru/20220616/vtb-1795642297.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, анатолий печатников, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, "дом.рф", новости компаний - экономика, ипотека