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В Белгородской области планируют увеличить размер субсидии на ипотеку

В Белгородской области планируют увеличить размер субсидии на ипотеку - РИА Новости, 16.06.2022

В Белгородской области планируют увеличить размер субсидии на ипотеку

Депутаты Белгородской областной думы планируют увеличить размер ежемесячной субсидии в рамках губернаторской ипотеки, сообщает заксобрание. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:48

2022-06-16T13:48

2022-06-16T13:48

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БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы планируют увеличить размер ежемесячной субсидии в рамках губернаторской ипотеки, сообщает заксобрание.В среду на совместном заседании думских комитетов депутаты обсудили изменения в региональный закон "О мерах поддержки отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования". Как отмечает областная дума, корректировка закона требуется в связи с изменением условий президентской ипотеки. На федеральном уровне сумму кредита увеличили до 15 миллионов рублей, а субсидируемая ставка теперь составляет 9% в отношении части кредита, не превышающей 6 миллионов рублей."Предлагается (в Белгородской области) повысить субсидируемую ставку по ипотечному кредиту для бюджетников с 3 до 6%", - говорится в сообщении.Чтобы белгородские бюджетники, участвующие в губернаторской ипотеке, по-прежнему погашали ипотечные кредиты со ставкой 3%, планируется изменить областной закон."Субсидия предоставляется ежемесячно на протяжении пяти лет. При этом, кредитный договор может быть заключён до 31 декабря 2022 года", - информирует областная дума.По словам заместителя министра по строительству Белгородской области Валерия Гридчина, на декабрь 2021 года губернаторской ипотекой воспользовалась 471 семья. На сегодняшний день их число увеличилось до 523."Деньги в бюджете заложены. До конца года сможем субсидировать ипотеку ещё около 300 семьям", – отметил Гридчин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгородская область, экономика, ипотека, россия