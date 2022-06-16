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В Белгородской области планируют увеличить размер субсидии на ипотеку - РИА Новости, 16.06.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220616/ipoteka-1795752213.html
В Белгородской области планируют увеличить размер субсидии на ипотеку
В Белгородской области планируют увеличить размер субсидии на ипотеку - РИА Новости, 16.06.2022
В Белгородской области планируют увеличить размер субсидии на ипотеку
Депутаты Белгородской областной думы планируют увеличить размер ежемесячной субсидии в рамках губернаторской ипотеки, сообщает заксобрание. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:48
2022-06-16T13:48
белгородская область
белгородская область
экономика
ипотека
россия
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БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы планируют увеличить размер ежемесячной субсидии в рамках губернаторской ипотеки, сообщает заксобрание.В среду на совместном заседании думских комитетов депутаты обсудили изменения в региональный закон "О мерах поддержки отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования". Как отмечает областная дума, корректировка закона требуется в связи с изменением условий президентской ипотеки. На федеральном уровне сумму кредита увеличили до 15 миллионов рублей, а субсидируемая ставка теперь составляет 9% в отношении части кредита, не превышающей 6 миллионов рублей."Предлагается (в Белгородской области) повысить субсидируемую ставку по ипотечному кредиту для бюджетников с 3 до 6%", - говорится в сообщении.Чтобы белгородские бюджетники, участвующие в губернаторской ипотеке, по-прежнему погашали ипотечные кредиты со ставкой 3%, планируется изменить областной закон."Субсидия предоставляется ежемесячно на протяжении пяти лет. При этом, кредитный договор может быть заключён до 31 декабря 2022 года", - информирует областная дума.По словам заместителя министра по строительству Белгородской области Валерия Гридчина, на декабрь 2021 года губернаторской ипотекой воспользовалась 471 семья. На сегодняшний день их число увеличилось до 523."Деньги в бюджете заложены. До конца года сможем субсидировать ипотеку ещё около 300 семьям", – отметил Гридчин.
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белгородская область, экономика, ипотека, россия
13:48 16.06.2022
 
В Белгородской области планируют увеличить размер субсидии на ипотеку

Белгородская областная дума планирует увеличить размер ежемесячной субсидии на ипотеку

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы планируют увеличить размер ежемесячной субсидии в рамках губернаторской ипотеки, сообщает заксобрание.
В среду на совместном заседании думских комитетов депутаты обсудили изменения в региональный закон "О мерах поддержки отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования". Как отмечает областная дума, корректировка закона требуется в связи с изменением условий президентской ипотеки. На федеральном уровне сумму кредита увеличили до 15 миллионов рублей, а субсидируемая ставка теперь составляет 9% в отношении части кредита, не превышающей 6 миллионов рублей.
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"Предлагается (в Белгородской области) повысить субсидируемую ставку по ипотечному кредиту для бюджетников с 3 до 6%", - говорится в сообщении.
Чтобы белгородские бюджетники, участвующие в губернаторской ипотеке, по-прежнему погашали ипотечные кредиты со ставкой 3%, планируется изменить областной закон.
"Субсидия предоставляется ежемесячно на протяжении пяти лет. При этом, кредитный договор может быть заключён до 31 декабря 2022 года", - информирует областная дума.
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По словам заместителя министра по строительству Белгородской области Валерия Гридчина, на декабрь 2021 года губернаторской ипотекой воспользовалась 471 семья. На сегодняшний день их число увеличилось до 523.
"Деньги в бюджете заложены. До конца года сможем субсидировать ипотеку ещё около 300 семьям", – отметил Гридчин.
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