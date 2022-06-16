https://ria.ru/20220616/ipoteka-1795752213.html
В Белгородской области планируют увеличить размер субсидии на ипотеку
В Белгородской области планируют увеличить размер субсидии на ипотеку - РИА Новости, 16.06.2022
В Белгородской области планируют увеличить размер субсидии на ипотеку
Депутаты Белгородской областной думы планируют увеличить размер ежемесячной субсидии в рамках губернаторской ипотеки, сообщает заксобрание. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:48
2022-06-16T13:48
2022-06-16T13:48
белгородская область
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы планируют увеличить размер ежемесячной субсидии в рамках губернаторской ипотеки, сообщает заксобрание.В среду на совместном заседании думских комитетов депутаты обсудили изменения в региональный закон "О мерах поддержки отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования". Как отмечает областная дума, корректировка закона требуется в связи с изменением условий президентской ипотеки. На федеральном уровне сумму кредита увеличили до 15 миллионов рублей, а субсидируемая ставка теперь составляет 9% в отношении части кредита, не превышающей 6 миллионов рублей."Предлагается (в Белгородской области) повысить субсидируемую ставку по ипотечному кредиту для бюджетников с 3 до 6%", - говорится в сообщении.Чтобы белгородские бюджетники, участвующие в губернаторской ипотеке, по-прежнему погашали ипотечные кредиты со ставкой 3%, планируется изменить областной закон."Субсидия предоставляется ежемесячно на протяжении пяти лет. При этом, кредитный договор может быть заключён до 31 декабря 2022 года", - информирует областная дума.По словам заместителя министра по строительству Белгородской области Валерия Гридчина, на декабрь 2021 года губернаторской ипотекой воспользовалась 471 семья. На сегодняшний день их число увеличилось до 523."Деньги в бюджете заложены. До конца года сможем субсидировать ипотеку ещё около 300 семьям", – отметил Гридчин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, экономика, ипотека, россия
В Белгородской области планируют увеличить размер субсидии на ипотеку
Белгородская областная дума планирует увеличить размер ежемесячной субсидии на ипотеку
БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости.
Депутаты Белгородской областной думы планируют увеличить размер ежемесячной субсидии в рамках губернаторской ипотеки, сообщает
заксобрание.
В среду на совместном заседании думских комитетов депутаты обсудили изменения в региональный закон "О мерах поддержки отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования". Как отмечает областная дума, корректировка закона требуется в связи с изменением условий президентской ипотеки. На федеральном уровне сумму кредита увеличили до 15 миллионов рублей, а субсидируемая ставка теперь составляет 9% в отношении части кредита, не превышающей 6 миллионов рублей.
"Предлагается (в Белгородской области
) повысить субсидируемую ставку по ипотечному кредиту для бюджетников с 3 до 6%", - говорится в сообщении.
Чтобы белгородские бюджетники, участвующие в губернаторской ипотеке, по-прежнему погашали ипотечные кредиты со ставкой 3%, планируется изменить областной закон.
"Субсидия предоставляется ежемесячно на протяжении пяти лет. При этом, кредитный договор может быть заключён до 31 декабря 2022 года", - информирует областная дума.
По словам заместителя министра по строительству Белгородской области Валерия Гридчина, на декабрь 2021 года губернаторской ипотекой воспользовалась 471 семья. На сегодняшний день их число увеличилось до 523.
"Деньги в бюджете заложены. До конца года сможем субсидировать ипотеку ещё около 300 семьям", – отметил Гридчин.