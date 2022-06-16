https://ria.ru/20220616/investrazvitie-1796012293.html

Северная Осетия договорилась с Ассоциацией кластеров об инвестразвитии

Северная Осетия договорилась с Ассоциацией кластеров об инвестразвитии - РИА Новости, 17.06.2022

Северная Осетия договорилась с Ассоциацией кластеров об инвестразвитии

Власти Северной Осетии заключили соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, которое позволит повысить инвестиционную... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-16T11:47

2022-06-16T11:47

2022-06-17T11:02

республика северная осетия - алания

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

россия

экономика

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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ПЯТИГОРСК, 16 июн - РИА Новости. Власти Северной Осетии заключили соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, которое позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."На Петербургском международном экономическом форуме глава Северной Осетии Сергей Меняйло и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко заключили соглашение о сотрудничестве. Реализация этого документа будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона и привлечению инвесторов", - говорится в сообщении.Отмечается, что соглашение предусматривает сотрудничество по созданию и развитию кластеров и технопарков для повышения конкурентоспособности и развития научно-технического, инновационного и промышленного потенциала республики, развитию промышленной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности региона и привлечению инвесторов. Кроме того, предполагается создание и развитие территорий с преференциальными режимами – особые экономические зоны, территории опережающего развития и другие, добавляют власти.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220413/zavod-1783404817.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

республика северная осетия - алания, сергей меняйло, россия, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)