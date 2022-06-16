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Северная Осетия договорилась с Ассоциацией кластеров об инвестразвитии - РИА Новости, 17.06.2022
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Северная Осетия договорилась с Ассоциацией кластеров об инвестразвитии
Северная Осетия договорилась с Ассоциацией кластеров об инвестразвитии - РИА Новости, 17.06.2022
Северная Осетия договорилась с Ассоциацией кластеров об инвестразвитии
Власти Северной Осетии заключили соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, которое позволит повысить инвестиционную... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-16T11:47
2022-06-17T11:02
республика северная осетия - алания
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
россия
экономика
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ПЯТИГОРСК, 16 июн - РИА Новости. Власти Северной Осетии заключили соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, которое позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."На Петербургском международном экономическом форуме глава Северной Осетии Сергей Меняйло и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко заключили соглашение о сотрудничестве. Реализация этого документа будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона и привлечению инвесторов", - говорится в сообщении.Отмечается, что соглашение предусматривает сотрудничество по созданию и развитию кластеров и технопарков для повышения конкурентоспособности и развития научно-технического, инновационного и промышленного потенциала республики, развитию промышленной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности региона и привлечению инвесторов. Кроме того, предполагается создание и развитие территорий с преференциальными режимами – особые экономические зоны, территории опережающего развития и другие, добавляют власти.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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республика северная осетия - алания, сергей меняйло, россия, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
11:47 16.06.2022 (обновлено: 11:02 17.06.2022)
 

Северная Осетия договорилась с Ассоциацией кластеров об инвестразвитии

© Фото : официальный портал РСО – АланияГлава РСО – Алания Сергей Меняйло и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) Андрей Шпиленко после подписания соглашения о сотрудничестве
Глава РСО – Алания Сергей Меняйло и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) Андрей Шпиленко после подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : официальный портал РСО – Алания
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 16 июн - РИА Новости. Власти Северной Осетии заключили соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, которое позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"На Петербургском международном экономическом форуме глава Северной Осетии Сергей Меняйло и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко заключили соглашение о сотрудничестве. Реализация этого документа будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона и привлечению инвесторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение предусматривает сотрудничество по созданию и развитию кластеров и технопарков для повышения конкурентоспособности и развития научно-технического, инновационного и промышленного потенциала республики, развитию промышленной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности региона и привлечению инвесторов. Кроме того, предполагается создание и развитие территорий с преференциальными режимами – особые экономические зоны, территории опережающего развития и другие, добавляют власти.
"Такое сотрудничество – крайне важная составляющая для развития региона. Это одна из перспективных сфер, которую мы планировали развивать, и сейчас переходим к конкретным, практическим шагам", – подчеркнул Меняйло, слова которого приводятся в сообщении.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
В Северной Осетии начал работу завод по производству бескислородной меди - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 19:57Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии начал работу завод по производству бескислородной меди
 
Республика Северная Осетия - АланияРеспублика Северная Осетия - АланияСергей МеняйлоРоссияЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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