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В Тверской области реализуют крупный инвестпроект в сфере IT - РИА Новости, 16.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220616/investproekt-1795821616.html
В Тверской области реализуют крупный инвестпроект в сфере IT
В Тверской области реализуют крупный инвестпроект в сфере IT - РИА Новости, 16.06.2022
В Тверской области реализуют крупный инвестпроект в сфере IT
Под Тверью на площадке, на которой действовало производство ушедшей с российского рынка компании, планируется открыть высокотехнологичный завод с... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:41
2022-06-16T16:41
тверская область
тверь
игорь руденя
пмэф
экономика
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ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. Под Тверью на площадке, на которой действовало производство ушедшей с российского рынка компании, планируется открыть высокотехнологичный завод с роботизированными и автоматизированными производственными линиями, что позволит увеличить выпуск компьютерной техники в России.Соглашение о намерениях по реализации в Тверской области инвестиционного проекта ООО "ПК Аквариус", подписали на ПМЭФ губернатор региона Игорь Руденя и председатель совета директоров ПК "Аквариус" Алексей Калинин."Для Тверской области – это возможность участвовать в процессе импортозамещения. Вновь приходящий инвестор сохраняет рабочие места и компетенции. Не менее важно, что новые, интересные рабочие места получает наша молодежь, которая будет участвовать в формировании нашей технологической независимости. Тверская область боролась за возможность иметь такую площадку. При федерально й поддержке мы достигли поставленных целей", - сказал Руденя.ООО "ПК Аквариус" осуществляет разработку, производство и поставки компьютерной техники, IT-решений. Компания является крупнейшим отечественным производителем средств вычислительной техники, включая серверы, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, КПК, принтеры и прочую продукцию.По словам Калинина, в области появится производство всей линейки – от тяжелых серверов до мобильных телефонов, то есть весь спектр продукции будет производиться на территории Тверской области.В этом году ООО "ПК Аквариус" планирует ввести сборочный цех и центр компетенций по промышленной автоматизации. При выходе на полную мощность на заводе в Тверской области предусмотрена возможность выпуска около 2,6 миллиона устройств в год. Заявленный объем инвестиций до 2025 года – порядка 4 миллиарда рублей, в перспективе будут созданы около 1,5 тысячи рабочих мест.
https://ria.ru/20220616/rosatom-1795768552.html
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тверь, игорь руденя, пмэф, экономика
16:41 16.06.2022
 

В Тверской области реализуют крупный инвестпроект в сфере IT

© Фото : Правительство Тверской областиВ Тверской области реализуют крупный инвестпроект в сфере IT
В Тверской области реализуют крупный инвестпроект в сфере IT - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. Под Тверью на площадке, на которой действовало производство ушедшей с российского рынка компании, планируется открыть высокотехнологичный завод с роботизированными и автоматизированными производственными линиями, что позволит увеличить выпуск компьютерной техники в России.
Соглашение о намерениях по реализации в Тверской области инвестиционного проекта ООО "ПК Аквариус", подписали на ПМЭФ губернатор региона Игорь Руденя и председатель совета директоров ПК "Аквариус" Алексей Калинин.
Тверская область и Росатом будут развивать территорию возле Калининской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
14:32Тверская область
Тверская область и Росатом будут развивать территорию возле Калининской АЭС
"Для Тверской области – это возможность участвовать в процессе импортозамещения. Вновь приходящий инвестор сохраняет рабочие места и компетенции. Не менее важно, что новые, интересные рабочие места получает наша молодежь, которая будет участвовать в формировании нашей технологической независимости. Тверская область боролась за возможность иметь такую площадку. При федерально й поддержке мы достигли поставленных целей", - сказал Руденя.
ООО "ПК Аквариус" осуществляет разработку, производство и поставки компьютерной техники, IT-решений. Компания является крупнейшим отечественным производителем средств вычислительной техники, включая серверы, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, КПК, принтеры и прочую продукцию.
По словам Калинина, в области появится производство всей линейки – от тяжелых серверов до мобильных телефонов, то есть весь спектр продукции будет производиться на территории Тверской области.
Корпорация МСП расширит меры поддержки бизнеса в Тверской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
15:46Тверская область
Корпорация МСП расширит меры поддержки бизнеса в Тверской области
В этом году ООО "ПК Аквариус" планирует ввести сборочный цех и центр компетенций по промышленной автоматизации. При выходе на полную мощность на заводе в Тверской области предусмотрена возможность выпуска около 2,6 миллиона устройств в год. Заявленный объем инвестиций до 2025 года – порядка 4 миллиарда рублей, в перспективе будут созданы около 1,5 тысячи рабочих мест.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяПМЭФЭкономика
 
 
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