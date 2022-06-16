https://ria.ru/20220616/investproekt-1795821616.html

В Тверской области реализуют крупный инвестпроект в сфере IT

В Тверской области реализуют крупный инвестпроект в сфере IT - РИА Новости, 16.06.2022

В Тверской области реализуют крупный инвестпроект в сфере IT

Под Тверью на площадке, на которой действовало производство ушедшей с российского рынка компании, планируется открыть высокотехнологичный завод с... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:41

2022-06-16T16:41

2022-06-16T16:41

тверская область

тверь

игорь руденя

пмэф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795831268_0:149:1300:880_1920x0_80_0_0_df63f606cc2d5c87aeb775fa332493f7.jpg

ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. Под Тверью на площадке, на которой действовало производство ушедшей с российского рынка компании, планируется открыть высокотехнологичный завод с роботизированными и автоматизированными производственными линиями, что позволит увеличить выпуск компьютерной техники в России.Соглашение о намерениях по реализации в Тверской области инвестиционного проекта ООО "ПК Аквариус", подписали на ПМЭФ губернатор региона Игорь Руденя и председатель совета директоров ПК "Аквариус" Алексей Калинин."Для Тверской области – это возможность участвовать в процессе импортозамещения. Вновь приходящий инвестор сохраняет рабочие места и компетенции. Не менее важно, что новые, интересные рабочие места получает наша молодежь, которая будет участвовать в формировании нашей технологической независимости. Тверская область боролась за возможность иметь такую площадку. При федерально й поддержке мы достигли поставленных целей", - сказал Руденя.ООО "ПК Аквариус" осуществляет разработку, производство и поставки компьютерной техники, IT-решений. Компания является крупнейшим отечественным производителем средств вычислительной техники, включая серверы, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, КПК, принтеры и прочую продукцию.По словам Калинина, в области появится производство всей линейки – от тяжелых серверов до мобильных телефонов, то есть весь спектр продукции будет производиться на территории Тверской области.В этом году ООО "ПК Аквариус" планирует ввести сборочный цех и центр компетенций по промышленной автоматизации. При выходе на полную мощность на заводе в Тверской области предусмотрена возможность выпуска около 2,6 миллиона устройств в год. Заявленный объем инвестиций до 2025 года – порядка 4 миллиарда рублей, в перспективе будут созданы около 1,5 тысячи рабочих мест.

https://ria.ru/20220616/rosatom-1795768552.html

https://ria.ru/20220616/podderzhka-1795784476.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, пмэф, экономика