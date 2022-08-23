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Как подключить принтер к компьютеру: установка и правильная настройка
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Через USB-кабель и сеть Wi-Fi: как подключить принтер к компьютеру
Как подключить принтер к компьютеру: установка и правильная настройка
Через USB-кабель и сеть Wi-Fi: как подключить принтер к компьютеру
Современные модели принтеров подключаются к компьютерам и ноутбукам без особых сложностей. Следуя простым инструкциям, с этим справится даже неопытный... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:43
2022-08-23T17:43
компьютеры
технологии
wi-fi
гаджеты
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Современные модели принтеров подключаются к компьютерам и ноутбукам без особых сложностей. Следуя простым инструкциям, с этим справится даже неопытный пользователь. Какими способами и через какие устройства можно подключить принтер к компьютеру, как устанавливать драйверы и настраивать печать – в материале РИА Новости.Как подключить принтер к компьютеруНесмотря на большое количество разных способов подключения принтера к компьютеру, в этом процессе ничего сложного нет: необходимо лишь учитывать особенности операционной системы и придерживаться алгоритма действий.Через сетевой кабель USBЭто самый простой и стандартный способ подключения. Он не требует особых навыков и специального оборудования.Для WindowsДля Mac OSЧерез беспроводную сеть Wi-Fi или BluetoothБеспроводное подключение принтера способствует организации рабочего пространства исходя из личных потребностей и позволяет практически не зависеть от проводов. При этом, как правило, качество и скорость работы оборудования не уступает проводному подключению. Со слов Данила Васильева, техника-программиста, чтобы подключить принтер через Bluetooth, нужно убедиться, что и само устройство, и компьютер имеют такую возможность. Далее включить Bluetooth на принтере и на ПК, а потом добавить устройство в систему через "Пуск" – "Параметры" – "Устройства" – "Bluetooth и другие устройства" – "Добавление Bluetooth или другого устройства".Чтобы подключить принтер через Wi-Fi, сначала необходимо проверить, возможно ли подключение к Wi-Fi-роутеру USB-кабеля. Если да, то алгоритм действий следующий:Открытие общего сетевого доступаТакой способ подходит, когда несколько компьютеров соединены по локальной сети. Это позволит отправлять документы на печать, не вставая с рабочего места, если принтер подключен к другому ПК, стоящему в другой комнате.Как правильно настроить принтерСовременные модели принтеров не требуют специальной настройки перед использованием, но в некоторых случаях может потребоваться установка или обновление драйверов или изменение значений параметров по умолчанию.Особенности для разных операционных системГлавным отличием настройки принтера в операционных системах Windows 10 и Mac OS является путь, который нужно пройти, чтобы добраться до настроек. В первой ОС изменения основных параметров выполняется в "Пуск" – "Параметры" – "Устройства" – "Принтеры и сканеры", а во второй – "Строка меню Apple" – "Настройки" – "Принтеры и сканеры" или же через веб-браузер, в адресную строку которого нужно вставить http://localhost:631 или http://127.0.0.1:631 (интерфейс внутренней настройки печати).Установка драйверовВ комплекте со многими принтерами идет диск со всеми необходимыми драйверами и программным обеспечением. Для установки нужно просто вставить диск в дисковод и следовать инструкции на экране. В случае если в компьютере отсутствует привод CD-ROM или в комплекте с устройством нет диска или он был утерян, скачать необходимые драйверы можно на официальном сайте производителя. Для этого можно в поисковой строке браузера ввести модель принтера и в списке найти официальный сайт или же изначально зайти на него и в поисковой строке на странице ввести нужную модель.Настройка печатиПечать можно настроить как в специальном программном обеспечении принтера, так и в системе. В Windows10 необходимо:Проделать такие же действия на Mac OS можно в системных настройках или в веб-браузере, открыв интерфейс внутренней настройки печати.Подключение принтера к телефонуСуществует два основных способа подключения принтера к телефону:Wi-Fi. Нужно включить Wi-Fi на принтере и на телефоне. На последнем зайти в "Настройки", выбрать пункт "Wi-Fi" и дождаться, когда смартфон найдет печатающее устройство, подключиться к нему и можно переходить к печати. В редких случаях может потребоваться установка стороннего ПО, об этом можно узнать в инструкции к принтеру.Bluetooth. Для печати нужно включить Bluetooth на смартфоне и принтере, а после выбрать необходимый документ или фотографию, перейти в пункт "Поделиться" – "Bluetooth" и выбрать нужное оборудование. Документ автоматически загрузится в устройство и распечатается.Печать с телефона доступна не для всех принтеров, поэтому перед процессом для начала нужно ознакомиться с инструкцией к устройству.Почему компьютер не видит принтерДанил Васильев отмечает, что существует множество причин, из-за которых компьютер не видит принтер, но начинать проверку стоит с основных возможных проблем:
https://ria.ru/20220617/drayvery-1796058373.html
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Артем Смирнов
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компьютеры, технологии, wi-fi, гаджеты
Компьютеры, Технологии, Wi-Fi, Гаджеты
17:43 23.08.2022
 

Через USB-кабель и сеть Wi-Fi: как подключить принтер к компьютеру

CC0 / freepik / Женщина работает с принтером
Женщина работает с принтером - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
CC0 / freepik /
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Оглавление
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Современные модели принтеров подключаются к компьютерам и ноутбукам без особых сложностей. Следуя простым инструкциям, с этим справится даже неопытный пользователь. Какими способами и через какие устройства можно подключить принтер к компьютеру, как устанавливать драйверы и настраивать печать – в материале РИА Новости.

Как подключить принтер к компьютеру

Несмотря на большое количество разных способов подключения принтера к компьютеру, в этом процессе ничего сложного нет: необходимо лишь учитывать особенности операционной системы и придерживаться алгоритма действий.
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Через сетевой кабель USB

Это самый простой и стандартный способ подключения. Он не требует особых навыков и специального оборудования.

Для Windows

  1. 1
    Принтер поставить рядом с компьютером таким образом, чтобы кабель не был слишком натянут.
  2. 2
    Подключить кабель в один из USB-разъемов (лучше всего на задней панели процессора) включенного компьютера.
  3. 3
    Дальнейшая установка зависит от модели принтера. В некоторых случаях подключение начнется автоматически, необходимо только следовать инструкции на экране. Если ничего не произошло, то нужно перейти к следующим пунктам.
  4. 4
    Открыть меню "Пуск" и выбрать "Параметры" (значок шестеренки).
  5. 5
    В появившемся меню выбрать "Устройства", далее "Принтеры и сканеры" (или "Устройства и принтеры") и "Добавить устройство".
  6. 6
    Начнется поиск подключенного принтера, если по каким-то причинам название необходимого устройства в списке не появилось, нужно нажать "Необходимый принтер отсутствует в списке" и следовать инструкции на экране.
  7. 7
    Начнется процесс подключения принтера, в какой-то момент мастер установки "потребует" вставить CD-диск с драйверами устройства для завершения процесса. Если в комплекте диска не было, то драйверы и программное обеспечение(ПО) можно скачать на сайте производителя принтера после подключения устройства, главное, найти их именно под свою модель.
CC0 / freepik / Женщина работает с принтером
Женщина работает с принтером - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
CC0 / freepik /
Женщина работает с принтером

Для Mac OS

  1. 1
    Любым удобным способом (например, через Dock) открыть "Системные настройки".
  2. 2
    Выбрать пункт "Принтеры и сканеры".
  3. 3
    Далее появится специальная утилита для работы с печатающими устройствами, чтобы добавить новый принтер, нужно нажать на "+".
  4. 4
    Локальные (подключенные непосредственно к компьютеру) принтеры отображены на первой вкладке. Если подключенного оборудования там нет, необходимо проверить целостность кабеля и правильность подключения.
  5. 5
    Если ранее для этого устройства были установлены драйверы, то можно начинать работу с принтером. Если нет – появится диалоговое окно для установки необходимого программного обеспечения. Для запуска процесса нужно нажать "Загрузить и установить".
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Как установить Windows на компьютер или ноутбук: инструкция

Через беспроводную сеть Wi-Fi или Bluetooth

Беспроводное подключение принтера способствует организации рабочего пространства исходя из личных потребностей и позволяет практически не зависеть от проводов. При этом, как правило, качество и скорость работы оборудования не уступает проводному подключению. Со слов Данила Васильева, техника-программиста, чтобы подключить принтер через Bluetooth, нужно убедиться, что и само устройство, и компьютер имеют такую возможность. Далее включить Bluetooth на принтере и на ПК, а потом добавить устройство в систему через "Пуск" – "Параметры" – "Устройства" – "Bluetooth и другие устройства" – "Добавление Bluetooth или другого устройства".
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Чтобы подключить принтер через Wi-Fi, сначала необходимо проверить, возможно ли подключение к Wi-Fi-роутеру USB-кабеля. Если да, то алгоритм действий следующий:
  1. 1
    Принтер включить, подключить кабель к роутеру.
  2. 2
    Перейти по пути: "Панель управления" – "Оборудование и звук" – "Устройства и принтеры" – "Добавление принтера".
  3. 3
    В появившемся окне выбрать "Необходимый принтер отсутствует в списке", выбрать пункт "Добавьте принтер, используя IP-адрес или имя узла".
  4. 4
    В поле "Тип устройства" выбрать "Автовыбор", в поле "Имя или IP-адрес" прописать IP-адрес маршрутизатора/роутера, к которому подключен принтер (он указан на наклейке маршрутизатора/роутера). Закончить настройку по дальнейшей инструкции системы.
CC0 / freepik / Принтер
Принтер - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
CC0 / freepik /
Принтер

Открытие общего сетевого доступа

Такой способ подходит, когда несколько компьютеров соединены по локальной сети. Это позволит отправлять документы на печать, не вставая с рабочего места, если принтер подключен к другому ПК, стоящему в другой комнате.
  1. 1
    Для начала нужно пройти по пути: "Панель управления" – "Оборудование и звук" – "Устройства и принтеры". В открывшемся окне появятся все принтеры, установленные в системе.
  2. 2
    Правой кнопкой мыши кликнуть по тому принтеру, который нужно сделать общим, выбрать "Свойства принтера".
  3. 3
    В появившемся окне перейти на вкладку "Доступ", выбрать "Настройки общего доступа" и поставить галочку на "Общий доступ к данному принтеру". Также по желанию можно задать имя принтера.
  4. 4
    Далее перейти на вкладку "Безопасность", в разделе "Группы и пользователи" выбрать графу "Все" и установить галочку, разрешающую печать. С остальных пунктов галочки необходимо убрать.
  5. 5
    После всех манипуляций нажать на "ОК" и теперь принтером можно пользоваться через общий сетевой доступ.

Как правильно настроить принтер

Современные модели принтеров не требуют специальной настройки перед использованием, но в некоторых случаях может потребоваться установка или обновление драйверов или изменение значений параметров по умолчанию.
CC0 / freepik / Принтер в офисе
Принтер в офисе - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
CC0 / freepik /
Принтер в офисе

Особенности для разных операционных систем

Главным отличием настройки принтера в операционных системах Windows 10 и Mac OS является путь, который нужно пройти, чтобы добраться до настроек. В первой ОС изменения основных параметров выполняется в "Пуск" – "Параметры" – "Устройства" – "Принтеры и сканеры", а во второй – "Строка меню Apple" – "Настройки" – "Принтеры и сканеры" или же через веб-браузер, в адресную строку которого нужно вставить http://localhost:631 или http://127.0.0.1:631 (интерфейс внутренней настройки печати).

Установка драйверов

В комплекте со многими принтерами идет диск со всеми необходимыми драйверами и программным обеспечением. Для установки нужно просто вставить диск в дисковод и следовать инструкции на экране. В случае если в компьютере отсутствует привод CD-ROM или в комплекте с устройством нет диска или он был утерян, скачать необходимые драйверы можно на официальном сайте производителя. Для этого можно в поисковой строке браузера ввести модель принтера и в списке найти официальный сайт или же изначально зайти на него и в поисковой строке на странице ввести нужную модель.
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Настройка печати

Печать можно настроить как в специальном программном обеспечении принтера, так и в системе. В Windows10 необходимо:
  1. 1
    Пройти по пути: "Пуск" – "Параметры" – "Устройства" – "Принтеры и сканеры". Нажать на нужный принтер и выбрать "Управление".
  2. 2
    В пункте "Свойства принтера" можно настроить формат бумаги, цветность и другое.
  3. 3
    Непосредственно при печати документа можно указать дополнительные параметры: ориентация страницы, номера страниц, которые нужно распечатать и другое.
Проделать такие же действия на Mac OS можно в системных настройках или в веб-браузере, открыв интерфейс внутренней настройки печати.
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Подключение принтера к телефону

Существует два основных способа подключения принтера к телефону:
Wi-Fi. Нужно включить Wi-Fi на принтере и на телефоне. На последнем зайти в "Настройки", выбрать пункт "Wi-Fi" и дождаться, когда смартфон найдет печатающее устройство, подключиться к нему и можно переходить к печати. В редких случаях может потребоваться установка стороннего ПО, об этом можно узнать в инструкции к принтеру.
CC0 / senivpetro / Офис
Офис - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
CC0 / senivpetro /
Офис
Bluetooth. Для печати нужно включить Bluetooth на смартфоне и принтере, а после выбрать необходимый документ или фотографию, перейти в пункт "Поделиться" – "Bluetooth" и выбрать нужное оборудование. Документ автоматически загрузится в устройство и распечатается.
Печать с телефона доступна не для всех принтеров, поэтому перед процессом для начала нужно ознакомиться с инструкцией к устройству.

Почему компьютер не видит принтер

Данил Васильев отмечает, что существует множество причин, из-за которых компьютер не видит принтер, но начинать проверку стоит с основных возможных проблем:
  1. 1
    Поврежден или плохо подключен USB-кабель. Для начала стоит проверить целостность кабеля, а также надежность его подключения в разъемы. Если все в порядке, то следует убедиться, что не были перепутаны стандарты USB-разъемов. На современных ноутбуках и компьютерах есть разъемы USB2.0 и 3.0. Важно уточнить, какой из них поддерживается принтером и проверить правильность подключения.
  2. 2
    Устарели или отсутствуют драйверы. Проверить это можно по следующему пути: "Этот компьютер" – на свободном месте нажать правой кнопкой мыши и выбрать "Свойства" – "Диспетчер устройств" или просто ввести в поисковой строке Windows 10 "Диспетчер устройств". Раскрыть пункт "Очереди печати" и если среди устройств есть нераспознанные, значит, проблема в драйверах. Нужно установить свежие.
  3. 3
    Не выбран принтер по умолчанию. Проверить это можно по пути: "Панель управления" – "Оборудование и звук" – "Устройства и принтеры". На необходимом принтере щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Использовать по умолчанию".
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