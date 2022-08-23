https://ria.ru/20220823/printer-1811640053.html

Через USB-кабель и сеть Wi-Fi: как подключить принтер к компьютеру

Как подключить принтер к компьютеру: установка и правильная настройка

Через USB-кабель и сеть Wi-Fi: как подключить принтер к компьютеру

Современные модели принтеров подключаются к компьютерам и ноутбукам без особых сложностей. Следуя простым инструкциям, с этим справится даже неопытный... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:43

2022-08-23T17:43

2022-08-23T17:43

компьютеры

технологии

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гаджеты

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Современные модели принтеров подключаются к компьютерам и ноутбукам без особых сложностей. Следуя простым инструкциям, с этим справится даже неопытный пользователь. Какими способами и через какие устройства можно подключить принтер к компьютеру, как устанавливать драйверы и настраивать печать – в материале РИА Новости.Как подключить принтер к компьютеруНесмотря на большое количество разных способов подключения принтера к компьютеру, в этом процессе ничего сложного нет: необходимо лишь учитывать особенности операционной системы и придерживаться алгоритма действий.Через сетевой кабель USBЭто самый простой и стандартный способ подключения. Он не требует особых навыков и специального оборудования.Для WindowsДля Mac OSЧерез беспроводную сеть Wi-Fi или BluetoothБеспроводное подключение принтера способствует организации рабочего пространства исходя из личных потребностей и позволяет практически не зависеть от проводов. При этом, как правило, качество и скорость работы оборудования не уступает проводному подключению. Со слов Данила Васильева, техника-программиста, чтобы подключить принтер через Bluetooth, нужно убедиться, что и само устройство, и компьютер имеют такую возможность. Далее включить Bluetooth на принтере и на ПК, а потом добавить устройство в систему через "Пуск" – "Параметры" – "Устройства" – "Bluetooth и другие устройства" – "Добавление Bluetooth или другого устройства".Чтобы подключить принтер через Wi-Fi, сначала необходимо проверить, возможно ли подключение к Wi-Fi-роутеру USB-кабеля. Если да, то алгоритм действий следующий:Открытие общего сетевого доступаТакой способ подходит, когда несколько компьютеров соединены по локальной сети. Это позволит отправлять документы на печать, не вставая с рабочего места, если принтер подключен к другому ПК, стоящему в другой комнате.Как правильно настроить принтерСовременные модели принтеров не требуют специальной настройки перед использованием, но в некоторых случаях может потребоваться установка или обновление драйверов или изменение значений параметров по умолчанию.Особенности для разных операционных системГлавным отличием настройки принтера в операционных системах Windows 10 и Mac OS является путь, который нужно пройти, чтобы добраться до настроек. В первой ОС изменения основных параметров выполняется в "Пуск" – "Параметры" – "Устройства" – "Принтеры и сканеры", а во второй – "Строка меню Apple" – "Настройки" – "Принтеры и сканеры" или же через веб-браузер, в адресную строку которого нужно вставить http://localhost:631 или http://127.0.0.1:631 (интерфейс внутренней настройки печати).Установка драйверовВ комплекте со многими принтерами идет диск со всеми необходимыми драйверами и программным обеспечением. Для установки нужно просто вставить диск в дисковод и следовать инструкции на экране. В случае если в компьютере отсутствует привод CD-ROM или в комплекте с устройством нет диска или он был утерян, скачать необходимые драйверы можно на официальном сайте производителя. Для этого можно в поисковой строке браузера ввести модель принтера и в списке найти официальный сайт или же изначально зайти на него и в поисковой строке на странице ввести нужную модель.Настройка печатиПечать можно настроить как в специальном программном обеспечении принтера, так и в системе. В Windows10 необходимо:Проделать такие же действия на Mac OS можно в системных настройках или в веб-браузере, открыв интерфейс внутренней настройки печати.Подключение принтера к телефонуСуществует два основных способа подключения принтера к телефону:Wi-Fi. Нужно включить Wi-Fi на принтере и на телефоне. На последнем зайти в "Настройки", выбрать пункт "Wi-Fi" и дождаться, когда смартфон найдет печатающее устройство, подключиться к нему и можно переходить к печати. В редких случаях может потребоваться установка стороннего ПО, об этом можно узнать в инструкции к принтеру.Bluetooth. Для печати нужно включить Bluetooth на смартфоне и принтере, а после выбрать необходимый документ или фотографию, перейти в пункт "Поделиться" – "Bluetooth" и выбрать нужное оборудование. Документ автоматически загрузится в устройство и распечатается.Печать с телефона доступна не для всех принтеров, поэтому перед процессом для начала нужно ознакомиться с инструкцией к устройству.Почему компьютер не видит принтерДанил Васильев отмечает, что существует множество причин, из-за которых компьютер не видит принтер, но начинать проверку стоит с основных возможных проблем:

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https://ria.ru/20220612/windows-1794882293.html

https://ria.ru/20220328/kompyuter-1780381212.html

https://ria.ru/20220524/med-1790399982.html

https://ria.ru/20210825/kompyuter-1747127847.html

https://ria.ru/20220719/kabel-1803460018.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

компьютеры, технологии, wi-fi, гаджеты