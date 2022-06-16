https://ria.ru/20220616/insulin-1795950342.html

Минпромторг объяснил рост цен на инсулин

Минпромторг объяснил рост цен на инсулин - РИА Новости, 16.06.2022

Минпромторг объяснил рост цен на инсулин

Государство перерегистрировало цену на инсулин, чтобы не допустить дефицита на рынке, следует из сообщения Минпромторга. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T23:51

2022-06-16T23:51

2022-06-16T23:51

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Государство перерегистрировало цену на инсулин, чтобы не допустить дефицита на рынке, следует из сообщения Минпромторга.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце мая - начале июня согласовала повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов на 5,5-28%.Минпромторг напомнил, что у государства есть возможность перерегистрации цен на препараты из перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в сторону увеличения, если фиксируется дефектура таких препаратов."Именно для того, чтобы предотвратить нехватку жизненно важных препаратов на российском фармацевтическом рынке и бесперебойно обеспечивать ими наших граждан, было принято решение перерегистрации цены на инсулин", - говорится в сообщении МинпромторгаДолгое время цены на такие препараты не поднимались больше, чем на уровень инфляции, пояснили в ведомстве.Это и привело к стойкой дефектуре низкомаржинальных, но востребованных препаратов, таких как - фуросемид, бензилпеницилин, препараты гепаринового ряда, препараты крови, подчеркнули в Минпромторге."Своё влияние оказало и нарушение логистических цепочек, и необходимость замены сырья, материалов, комплектующих", - добавили в министерстве.Минпромторг отметил, что перерегистрация отпускных цен никак не отразится на льготной категории граждан, получающих инсулин бесплатно.В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) отметила важность бесплатного получения инсулина для льготников. "Повышение цены согласовано во избежание дефицита - чтобы препараты не исчезли с полок аптек и у смертельно больных людей была возможность ими лечиться, был к ним доступ", -добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220531/minzdrav-1792010280.html

https://ria.ru/20220526/opros-1790850178.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)