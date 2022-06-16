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Минобороны: Киев хочет распространить инсценировку о "бесчинствах русских" - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/instsenirovka-1795939868.html
Минобороны: Киев хочет распространить инсценировку о "бесчинствах русских"
Минобороны: Киев хочет распространить инсценировку о "бесчинствах русских" - РИА Новости, 16.06.2022
Минобороны: Киев хочет распространить инсценировку о "бесчинствах русских"
Киев планирует скоро широко распространить инсценировку "бесчинств русских" в Одессе через западные и украинские СМИ, а также в интернете, сообщил в четверг... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T22:10
2022-06-16T22:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
михаил мизинцев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Киев планирует скоро широко распространить инсценировку "бесчинств русских" в Одессе через западные и украинские СМИ, а также в интернете, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Заранее предупреждаем, что в ближайшее время эти и другие сфабрикованные киевским режимом материалы о якобы "бесчинствах русских" планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы", - сказал Мизинцев.Он в очередной раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российская армия исключительно гуманно относится к мирному населению и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, в отличие от украинских вооруженных формирований.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины
22:10 16.06.2022
 
Минобороны: Киев хочет распространить инсценировку о "бесчинствах русских"

Минобороны: Киев хочет распространить инсценировку о "бесчинствах русских" в интернете

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Киев планирует скоро широко распространить инсценировку "бесчинств русских" в Одессе через западные и украинские СМИ, а также в интернете, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Заранее предупреждаем, что в ближайшее время эти и другие сфабрикованные киевским режимом материалы о якобы "бесчинствах русских" планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы", - сказал Мизинцев.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 21:35Специальная военная операция на Украине
Киев инсценировал в Одессе удар по медучреждению для обвинения России
Он в очередной раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российская армия исключительно гуманно относится к мирному населению и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, в отличие от украинских вооруженных формирований.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМихаил МизинцевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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