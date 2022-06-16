https://ria.ru/20220616/instsenirovka-1795939868.html

Минобороны: Киев хочет распространить инсценировку о "бесчинствах русских"

Минобороны: Киев хочет распространить инсценировку о "бесчинствах русских" - РИА Новости, 16.06.2022

Минобороны: Киев хочет распространить инсценировку о "бесчинствах русских"

Киев планирует скоро широко распространить инсценировку "бесчинств русских" в Одессе через западные и украинские СМИ, а также в интернете, сообщил в четверг... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T22:10

2022-06-16T22:10

2022-06-16T22:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

михаил мизинцев

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Киев планирует скоро широко распространить инсценировку "бесчинств русских" в Одессе через западные и украинские СМИ, а также в интернете, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Заранее предупреждаем, что в ближайшее время эти и другие сфабрикованные киевским режимом материалы о якобы "бесчинствах русских" планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы", - сказал Мизинцев.Он в очередной раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российская армия исключительно гуманно относится к мирному населению и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, в отличие от украинских вооруженных формирований.

https://ria.ru/20220616/provokatsiya-1795935117.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины