https://ria.ru/20220616/instsenirovka-1795939868.html
Минобороны: Киев хочет распространить инсценировку о "бесчинствах русских"
Минобороны: Киев хочет распространить инсценировку о "бесчинствах русских" - РИА Новости, 16.06.2022
Минобороны: Киев хочет распространить инсценировку о "бесчинствах русских"
Киев планирует скоро широко распространить инсценировку "бесчинств русских" в Одессе через западные и украинские СМИ, а также в интернете, сообщил в четверг... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T22:10
2022-06-16T22:10
2022-06-16T22:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
михаил мизинцев
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175198_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_9b9b07b5aade45a33bfe16883079ba4a.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Киев планирует скоро широко распространить инсценировку "бесчинств русских" в Одессе через западные и украинские СМИ, а также в интернете, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Заранее предупреждаем, что в ближайшее время эти и другие сфабрикованные киевским режимом материалы о якобы "бесчинствах русских" планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы", - сказал Мизинцев.Он в очередной раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российская армия исключительно гуманно относится к мирному населению и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, в отличие от украинских вооруженных формирований.
https://ria.ru/20220616/provokatsiya-1795935117.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175198_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_ccd16662c7c5b6813236eb50f71efcd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины
Минобороны: Киев хочет распространить инсценировку о "бесчинствах русских"
Минобороны: Киев хочет распространить инсценировку о "бесчинствах русских" в интернете