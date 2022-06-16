https://ria.ru/20220616/innovatsii-1795830816.html
Татарстан и ГПН займутся разработкой инноваций для нефтегазовой отрасли
Татарстан и ГПН займутся разработкой инноваций для нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 16.06.2022
Татарстан и ГПН займутся разработкой инноваций для нефтегазовой отрасли
Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков на полях Петербургского международного экономического форума РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:58
2022-06-16T16:58
2022-06-16T16:58
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
иннополис (татарстан)
технологии
экономика
россия
газпром нефть
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КАЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о взаимодействии в разработке инновационных решений для нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба главы республики."Партнеры на базе Университета Иннополис займутся развитием программных продуктов для разведки и добычи углеводородов, роботизацией технологических процессов и автоматизацией анализа данных. Одним из ключевых направлений взаимодействия станет разработка технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения для управления производством и обучения персонала", - говорится в сообщении.Предполагается, что "Газпром нефть" и Иннополис объединят ресурсы и компетенции для создания цифровой платформы по поиску и синтезированию новых материалов.Минниханов отметил, что за последние годы Университет Иннополис успешно реализовал в интересах компании "Газпром нефть" целый ряд проектов в различных областях. По его словам, вуз обладает всеми необходимыми компетенциями и специалистами высокого уровня для выполнения работ по развитию геоинформационных систем и сервисов, созданию цифрового месторождения и ряду других направлений.По итогам встречи также "Газпром нефть" и особая экономическая зона "Иннополис" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве для развития малых и средних технологических предприятий. Партнеры совместно займутся поиском и поддержкой инновационных решений для нефтегазовой отрасли и их интеграцией в деятельность крупных российских промышленных компаний. Соглашение также предполагает проведение совместных научно-технических конференций, семинаров, выставок, развитие сети экспертных сообществ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, иннополис (татарстан), технологии, экономика, россия, газпром нефть, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), александр дюков
КАЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о взаимодействии в разработке инновационных решений для нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба главы республики.
"Партнеры на базе Университета Иннополис займутся развитием программных продуктов для разведки и добычи углеводородов, роботизацией технологических процессов и автоматизацией анализа данных. Одним из ключевых направлений взаимодействия станет разработка технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения для управления производством и обучения персонала", - говорится в сообщении.
Предполагается, что "Газпром нефть
" и Иннополис
объединят ресурсы и компетенции для создания цифровой платформы по поиску и синтезированию новых материалов.
Минниханов отметил, что за последние годы Университет Иннополис успешно реализовал в интересах компании "Газпром нефть" целый ряд проектов в различных областях. По его словам, вуз обладает всеми необходимыми компетенциями и специалистами высокого уровня для выполнения работ по развитию геоинформационных систем и сервисов, созданию цифрового месторождения и ряду других направлений.
"Татарстан – это один из ключевых нефтедобывающих регионов России
, а также важнейший научный и образовательный центр. Мы уже сотрудничаем по ряду направлений, в том числе в сфере создания и развития технологий повышения нефтеотдачи… Вместе с нашими партнерами из Татарстана мы будем вести подготовку новых высококвалифицированных кадров для российской энергетики, а также создавать и внедрять цифровые технологии для повышения эффективности процессов разведки и добычи углеводородов, импортозамещения программного обеспечения и оборудования", - сказал Дюков.
По итогам встречи также "Газпром нефть" и особая экономическая зона "Иннополис" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве для развития малых и средних технологических предприятий. Партнеры совместно займутся поиском и поддержкой инновационных решений для нефтегазовой отрасли и их интеграцией в деятельность крупных российских промышленных компаний. Соглашение также предполагает проведение совместных научно-технических конференций, семинаров, выставок, развитие сети экспертных сообществ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.