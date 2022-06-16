https://ria.ru/20220616/innovatsii-1795830816.html

Татарстан и ГПН займутся разработкой инноваций для нефтегазовой отрасли

Татарстан и ГПН займутся разработкой инноваций для нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 16.06.2022

Татарстан и ГПН займутся разработкой инноваций для нефтегазовой отрасли

Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков на полях Петербургского международного экономического форума РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:58

2022-06-16T16:58

2022-06-16T16:58

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

иннополис (татарстан)

технологии

экономика

россия

газпром нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:233:3070:1960_1920x0_80_0_0_95a02ff5c8c65d0df02e25410f952ce7.jpg

КАЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о взаимодействии в разработке инновационных решений для нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба главы республики."Партнеры на базе Университета Иннополис займутся развитием программных продуктов для разведки и добычи углеводородов, роботизацией технологических процессов и автоматизацией анализа данных. Одним из ключевых направлений взаимодействия станет разработка технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения для управления производством и обучения персонала", - говорится в сообщении.Предполагается, что "Газпром нефть" и Иннополис объединят ресурсы и компетенции для создания цифровой платформы по поиску и синтезированию новых материалов.Минниханов отметил, что за последние годы Университет Иннополис успешно реализовал в интересах компании "Газпром нефть" целый ряд проектов в различных областях. По его словам, вуз обладает всеми необходимыми компетенциями и специалистами высокого уровня для выполнения работ по развитию геоинформационных систем и сервисов, созданию цифрового месторождения и ряду других направлений.По итогам встречи также "Газпром нефть" и особая экономическая зона "Иннополис" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве для развития малых и средних технологических предприятий. Партнеры совместно займутся поиском и поддержкой инновационных решений для нефтегазовой отрасли и их интеграцией в деятельность крупных российских промышленных компаний. Соглашение также предполагает проведение совместных научно-технических конференций, семинаров, выставок, развитие сети экспертных сообществ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/servisy-1795747511.html

https://realty.ria.ru/20220616/chempionat-1795766431.html

республика татарстан (татарстан)

иннополис (татарстан)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, иннополис (татарстан), технологии, экономика, россия, газпром нефть, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), александр дюков